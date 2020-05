Romaani

Tuula-Liina Varis: Sattunut syntymään. WSOY. 356 s.

Tuula-Liina Varis (s. 1942) on kirjoittanut 1990-luvulta alkaen muistelmia, romaaneja ja novellikokoelmia. Vuosina 2009–2014 hän oli Kirjailijaliiton puheenjohtaja.

1950-luvun modernismin ihanteisiin kuului, että kirjailijan elämällä ei ole mitään tekemistä hänen teostensa kanssa. 2000-luvulle tultaessa tämä piilosilla­olo on tyystin unohtunut ja kirjailija ja lukija ovat alkaneet leikkiä avoimesti hippaa.

Hippasilla ollaan myös Variksen omaelämäkerrallisessa romaanissa Sattunut syntymään. Mistäpä muusta kirjailija kirjoittaisi kuin omasta elämästään, mutta muisti on lopulta pelkkää fiktiota, kirjoittaa Varis.

Lapsuuden Varis muistaa – ja haluaa muistaa – parhaiten.

Teos kattaa kirjailijan koko tähänastisen elämän, mutta ehdottomasti väkevin osa käsittelee lapsuus- ja nuoruusmuistoja sodanjälkeisessä Suomessa.

Välillä kerronta katkeaa aikalais­ääniin tai Suomen Kuvalehden lehtileikkeisiin. Vuoden 1943 ilmoituksessa hehkutetaan, miten perheenemäntien tehokkain taistelumuoto on säilöntä. Vuoden 1946 uutinen julistaa, että niin kauan kuin maassa on tarvikepula, musta pörssi kukoistaa. Keskeytykset ovat sinänsä kiinnostavaa ajankuvaa, mutta häiritsevät lukemista ja ovat ehkä turhiakin, sillä mennyt aika on vahvasti läsnä myös muistoissa: ”Ootekolongista Assi oppii ensimmäisen numeronsa 4711.”

Romaanin päähenkilö Assi ei kanna kirjailijan nimeä, vaikka hänen elämänsä tärkeät käänteet ovat samat kuin kirjailijan.

Assilla on kaksoissisko Essi ja isosisko Anni. Nämä kolme orvoksi jäävää nuorta naista ovat kuin toiseen aikaan ja paikkaan heitetyt Kolme sisarta. Sisaruus on kumilanka, joka venyy ja venyy mutta harvoin katkeaa.

Anni syntyi ennen sotaa ja oli toivottu lapsi. Hän on nuorempiaan määräilevä ja etäinen. Assi ja Essi sattuivat syntymään sodan keskelle vuonna 1942. Essi on sopeutuvainen ja Assi hänen vastakohtansa, hankala lapsi.

Sota jää vuosi vuodelta yhä kauemmas, mutta se värittää sisarusten lapsuuden ja osan nuoruutta. Se katkeroitti vanhemmat ja teki kodista helvetin.

Assi kokee olevansa vaivaksi ja aikuisten tiellä. ”Aina saa hävetä”, kuulee hän tarpeeksi usein monelta eri taholta op­piakseen häpeämään itseään ja köyhää kotiaan. Hänellä on paksusankaiset miinusrillit ja kulahtanut sininen jumppapuku.

Kaiken lisäksi Assi on vasenkätinen, sairastaa migreeniä ja laulaa ihan väärin.

Kotona varoitetaan leuhkimisesta, mutta Assilla ei ole mitään, millä leuhkia. Aineita hän osaa kuitenkin kirjoittaa, ja sukulaissielu löytyy L. M. Montgomeryn Pienestä runotytöstä. Onneksi.

Sattunut syntymään kertoo tavallisen tarinan tyttölasten itsetunnon nujertamisesta. Koti aloittaa ja koulu jatkaa. Naiset oppivat vaikenemaan. Siksi Assikin alkoi olla äänessä vasta keski-iässä – kirjoittamalla.

Elämäkerrallisessa romaanissa on paljon tuttua Variksen aikaisemmista teoksista. Äidin kuolemasta hän kirjoittaa Toshiro Mifunen tiikeri -teoksen (2005) novellissa Äiti väkevä ja isän kuolemasta novellissa Kaikki isäni hevoset.

Muutakin tuttua Variksen romaanissa on. Avioliittoaan Pentti Saarikosken kanssa kirjailija kuvasi koskettavassa muistelmateoksessa Kilpikonna ja olkimarsalkka (1994). Nyt kahdeksan avioliittovuotta sivuutetaan nopeasti, ja mies esitellään Runoilijana. Hyvä näin, sillä kyseinen muistelmateos on ylittämätön.

Saarikosken aika muuttaa Sattunut syntymään -teoksen tyyliä. Lapsuus- ja nuoruuskokemukset ovat punnittua puhetta, mutta 1970-luvun puolen välin jälkeen Varis painaa pikakelausnappulaa.

Vahvasti koetut ja suorasukaisesti kirjoitetut lapsuus- ja nuoruusvuodet olisivat hyvin riittäneet romaaniksi, kuten aikanaan avioliitto Saarikosken kanssakin riitti omaksi teoksekseen. Mutta terapiamielessä on tietenkin tärkeää, että harmaa lapsuus ei väritä koko elämää:

”Vanhana Assi kokee elävänsä elämänsä vapainta ja onnellisinta aikaa. Ajatella, että hän, se surkea rääpäle, joka maailman putkahdettuaan oli saman tien kuolla, eläisi näin vanhaksi.”