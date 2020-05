HS Kirjasto

Esseistinä tunnettu Antti Hurskainen (s. 1986) julkaisi ensimmäisen romaaninsa viime syksynä. Teoksessa 22 – kertomus syömisestä (Siltala) kertoja katselee taaksepäin ja muistelee, millainen hän oli 22-vuotiaana.

Luku 22 tosin ei viittaa ikään vaan painoindeksiin, sillä syömisen sijaan kysymys on syömättömyydestä.

”Kirja onkin yksi ensimmäisiä miehen syömishäiriön kuvauksia suomalaisessa kirjallisuudessa, ja aihetta käsitellään ilahduttavan monisävyisesti”, kuten kriitikko Venla Rossi luonnehtii arviossaan (HS 7.9. 2019).

Erityisesti Hurskaisen teoksen alkupuolella Rossin mieleen nousee kysymys lajimäärittelyn osuvuudesta: onko 22 – kertomus syömisestä tarinan sijaan kirjan mittainen essee, jonkinlainen synkkä yksinpuhelu? Juonen, kohtausten tai henkilöhahmojen sijaan teksti vilisee yksityiskohtia, historiallisia anekdootteja ja kulttuuriviittauksia.

”Mutta tarinallisuuden vaatiminen on epäreilua, romaani on romaani jos sitä sellaiseksi kutsutaan”, Rossi kirjoittaa. ”Ja kyllä kakskakkosessa sitten lopulta jonkinlainen kehyskertomus on, vaikkakin ohut: teoksen puhuja pitää monologiaan entiselle tyttöystävälle, jonka hän on kutsunut käymään läpi jo päättynyttä suhdetta pizzan äärellä.”

Samalla kertoja ajautuu muistelemaan omaa syömishistoriaansa, tai oikeastaan suhdetta kehoonsa. Esimerkiksi sitä, miten äiti kehotti lastaan leikkaamaan ylimääräisen vatsan saksilla pois, jos se niin kovasti häiritsee.