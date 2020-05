Toiset meistä on Mooses Mentulan (s. 1976) kolmas romaani. Kuva: Veikko Somerpuro / WSOY

Romaani

Mooses Mentula: Toiset meistä. WSOY. 247 s.

Silloin tällöin tulee vastaan romaaneja, joiden kirjoittajalle toivoisi hitusen enemmän rohkeutta irrota arjen tutusta piiristä.

Mooses Mentulalla moista rohkeutta riittää uusimmassa romaanissaan Toiset meistä. Se alkaa visusti neljän seinän sisältä, missä päähenkilö Tino tuijottaa televisiosta akvaariolähetystä. Se kun rauhoittaa paniikkihäiriöistä ja muista ongelmista kärsivää nuorukaista.

Jo kaupassa käynti tuottaa Tinolle tuskaa, kun matkalle osuu utelias tyttö ja muita ihmisiä.

Tino pakenee divariin, jossa omistaja usuttaa ostamaan valtavan kilpikonnan kilven ja antaa kylkiäiseksi kasan vanhoja kirjoja.

Seinien sisällä alkaa kirvota kertomuksia Jack Londonin ja Jean Genet’n hengessä. Eräänä aamuna lattialla istuu rokonarpinen mies eli kirjailija Charles Bukowski, joka potkii Tinon liikkeelle. ”Tarinat noudattavat omaa logiikkaansa”, Bukowski opastaa.

Hän vie Tinon kapakkaan, jossa pienen kahakan jälkeen mukaan tarttuu nainen. Näin alkaa Tinon toinen elämä.

Romaani virittää aluksi suljetun paikan tuntua, jota Kela-käynti ja huolestuneiden, hössöttävien vanhempien vierailu eivät juuri helpota. Onneksi aloittavalle kirjoittajalle riittää oppaita.

Samaan aikaan naisen väkivaltaan taipuvainen eksä kuitenkin uhkailee. Kun myös Jack Kerouac putkahtaa tyhjästä esiin, on lähdettävä matkalle. Pakomatkalle, vaikka Jack painottaa tuttuun tapaansa, että matka on itsessään päämäärä.

Pian painellaan pitkin Itä-Suomea asuntoautolla. Tinosta löytyy uusia puolia, päättäväisyyttä, halua suojella naistaan.

Mentula on aikaisemmin kirjoittanut melko realistisesti muun muassa nuoren pojan, isän ja opettajan elämästä pohjoisessa. Nyt hän yllättää sulattamalla tarinaan, jota Tino opastajiensa avulla kirjoittaa, tien päällä koetun pienen seikkailun.

Monesti on ennenkin saatu lukea toden illuusiota rikkovia tarinoita. Joskus tällaiseen itsetietoiseen kerrontaan tulee mukaan opettavainen sävy, jolloin sanomana on kertoa lukijalle, että hei, kai nyt tajuat, että tarinaa tämä vain on, älä ota kaikkea aivan todesta.

Ja totta kai elämä on pitkälle tarinaa, jota kerromme itsellemme. Ilman tarinaa ei taida maailmassa edes tulla toimeen.

Mentulalta onneksi puuttuu tällainen opettavaisuus. Tarina rullaa omalla painollaan käänteestä toiseen. Mentula ottaa riskin ja onnistuu komeasti.

Ainakin melkein loppuun asti. Välillä tarina vähän pätkii.

Esitellään varsinainen kirjailijoiden salonki, jossa miesten lisäksi ovat läsnä myös Jane Austen ja Edgar Allan Poe korppeineen. Nokkavia kirjailijoita tuppaa mukaan vähän liikaakin. Vähemmälläkin uskoo, että tarinat syntyvät tarinoista.

Naisen viisivuotiaalla tyttärellä on mielikuvitusystävä. Tinolla on sitten useampikin.

Mentula onnistuu sanomaan yhtä ja toista tämän elämän vaikeudesta. Ketä kannattaa lopulta kuunnella?

Tinon vanhemmatkin ovat uskottavia hahmoja, samoin matkan varrella tavatut haahuilijat.

Käsillä on sen verran kekse­liäs tarina, että lukiessa alkaa arvuutella, voiko sen lopettaa yhtä komeasti.

Ei aivan. Vierailu vanhempien luona uusperheenä vielä toimii, mutta turhaan Toiset meistä lopuksi purkaa aiemmin kertomaansa tarinaa. Bukowski palaa syyttä suotta pilaamaan kehkeytyvän idyllin.

Hyvä näinkin. Mentula tar­joaa näihin hetkiin sopivaa, kohottavaa matkakirjallisuutta.