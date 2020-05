Kirjallisuus

Ensin syntyi essee isästä.

Se kertoo siitä, miten kaksi aikuista tytärtä matkustaa 2013 Irlannista Kreikkaan hoitamaan isäänsä huonosti varusteltuun paikallissairaalaan. Tämä on asunut jo vuosia Korfun saarella ja juonut viimein maksansa lopullisesti tärviölle.

Nyt hän makaa sairaalasängyssä ”omassa paskassaan”, kuten heti Muistiinpanoja kohtuuttomuudesta -esseen alkuriveillä kerrotaan.

Vanhempi tyttäristä, nyky­draaman apulaisprofessori Dublinin University Collegessa, alkaa kirjoittaa tapahtumasta ”muistiinpanoja itselleen”. Teksti lähtee liikkeelle nykyhetkestä ja isän hitaasta toipumisesta, mutta pian siihen ui myös paljon muistoja lapsuudesta, jota alkoholismi määritteli ja muokkasi.

Kun isä alkaa olla terve (ja raitistunut), hän saa sen lukeakseen. ”Kaunista. Ja rohkeaa”, hän sanoo.

Viisi vuotta myöhemmin esseitä on syntynyt viisi lisää, ja ne julkaistaan Irlannissa ko­koelmana. Notes to Self valitaan lukijaäänestyksessä 2018 Vuoden kirjaksi, ja se aloittaa matkansa ympäri maailmaa.

Nyt se on saapunut Suomeenkin, nimellä Tästä on vaikea puhua.

Esseiden kirjoittaja Emilie Pine (s. 1977) vastaa puhelimeen Irlannissa. Hän vaikuttaa yhä hämmästyneeltä siitä, että muistiinpanoista alkunsa saanut kirja on nyt käännetty yli kymmenelle kielelle.

”Kustantaja luki esseen isästä ja antoi sitten vapaat kädet kirjoittaa muita samaan tyyliin. Innostuin, mutta ajattelin samalla: Ketä minun tavallinen elämäni muka kiinnostaa?”

Nyt, tavattuaan lukijoita eri maissa, Pine ajattelee toisin.

Esseiden aiheet eli muun ­muassa hankala kasvu naiseksi, lapsettomuus, muuttuva ruumis sekä suhtautuminen sek­suaaliseen ahdisteluun ja roolipaineisiin eivät ole vain hänen elämäänsä. Ne ovat naisten yleisiä kokemuksia joka puolella maailmaa.

”Nyt ymmärrän, että juuri tämä tuttuus vetoaa moniin”, Pine pohtii. ”Jokainen lukija sijoittaa itsensä teksteihini. Olen ikään kuin sanoittanut heidän elämäänsä, heidän kokemuk­siaan.”

Hän sanoo kyllä yllättyneensä siitä, etteivät reaktiot juuri vaihdelleet sen mukaan, elikö lukija jossain vapaamielisenä pidetyssä maassa tai esimerkiksi suureksi osaksi katolisessa Irlannissa.

Siellähän avioero laillistettiin vasta vuonna 1995 ja abortti tammikuussa 2019.

”Joka maassa Ranskasta Ruotsiin on sanottu, että avaan tabuja. Ettei käsittelemistäni aiheista puhuta vieläkään kyllin avoimesti.”

Irlannin kansanäänestyksessä 1995 avioero laillistettiin maassa äärimmäisen niukalla enemmistöllä: sitä kannatti 50,3 prosenttia äänestäjistä. Kuva: Independent News and Media / Getty Images

Irlanti on kuitenkin tekstissä koko ajan vahvasti läsnä.

Yhteiskunnan vanhoillisuus lyö pohjoismaista lukijaa paikoin silmille. Pinen kasvukokemukset ja koko elämä olisivat voineet olla aivan erilaisia, jos hän olisi kasvanut toisenlaisessa yhteiskunnassa.

Eli jos vanhemmat olisivat esimerkiksi voineet erota virallisesti silloin, kun kaksi tytärtä olivat pieniä.

Nytkin he muuttivat erilleen, ja äiti huolehti lapsista, mutta isältä ei saatu elatusapua, vain rahaa silloin tällöin. Epämääräisen eron jälkeen isä masentui entisestään, ja alkoholismi paheni.

”Se minkä äiti kulutti kahden lapsen elättämiseen, isä kulutti juomiseen”, Pine kirjoittaa.

”Kun kävin koulua, ei juuri ollut sukupuolivalistustakaan”, hän mainitsee nyt. ”Senkin on sanottu näkyvän tekstissäni.”

Jotakin minusta -esseessä esiin tulee esimerkiksi teini-ikäisen Pinen täydellinen välinpitämättömyys oman ruumiin, sen rajojen ja hyvinvoinnin suhteen. Ensin hän alkaa lintsata koulusta ja lakkaa syömästä. Muutettuaan äidin työn takia Lontooseen 14-vuotias tyttö löytää irtoseksin, reivit, rockfestivaalit ja amfetamiinin.

”Se oli kaikkein vaikein teksti kirjoittaa”, hän kertoo. ”Oli kamalaa kaivaa tämä osa nuoruutta esiin sieltä syvältä, minne olin sen haudannut. Sen käsittely ei tuntunut lainkaan terapeuttiselta, ja toivoin koko ajan, että voisin lopettaa.”

”Oma perheenikin oli järkyttynyt, sillä he eivät tienneet näistä kokemuksista. Toisaalta olin surullinen myös siitä, että minun oli pitänyt vuosiksi piilottaa se kaikki.”

Avoimuuden merkitys kirkastui kuitenkin silloin, kun kirjan ilmestyttyä Pinen omat yli­opisto-opiskelijat kertoivat, miltä heistä tuntui lukea kaunistelematonta kuvausta itsetuhoisesta nuoruudesta.

”Heistä se oli hienoa. Tekstini oli todiste siitä, että surullisesta teinielämästä oli mahdollista kasvaa ulos ja tulla onnelliseksi.”

Pinen esseitä on toisinaan kutsuttu autofiktiivisiksi, mutta hänestä termi on tässä yhteydessä väärä.

”Autofiktiota on teksti, jossa kerrotaan elämästä toisia kohtia muunnellen, esimerkiksi siksi, että halutaan suojella jotakuta. Minä kirjoitan esseitä, en minkäänlaista fiktiota.”

Norjalaisen Karl Ove Knausgårdin tuotanto on Pinelle vieras; sen sijaan hän kertoo saaneensa inspiraatiota yhdysvaltalaisilta naiskirjailijoilta kuten Rebecca Solnitilta ja Meghan Daumilta.

Feministitutkija Solnitin kokoelma Miehet selittävät minulle asioita ilmestyi suomeksikin viime vuonna, ja toimittaja Daum kirjoittaa muun muassa New Yorkeriin ja Los Angeles Timesiin.

”Hänen Matricide-esseensä äidin kuolemasta on todella hieno, täysin epäsentimentaalinen.”

Uudenlaisten, naisten kirjoittamien esseiden aaltoa Pine pitää lähinnä yhdysvaltalaisena ilmiönä.

Lisäksi häneen on vaikuttanut peri-irlantilainen elämäkertakirjallisuuden traditio.

”Se on meillä vahva, ja viime vuosina juuri naiset ovat alkaneet kertoa elämästään eri tavalla kuin ennen. On kuitenkin tärkeää muistaa, ettei se ole aivan uutta. Minulle oli suuri oivallus lukea 1990-luvun lopulla esimerkiksi Nuala O’Faolainin muistelmat, joissa hän kertoi väkivaltaisesta isästään ja omasta seksielämästään.”

Teos Tunnenko minä teidät? on ilmestynyt myös suomeksi 1996.

Pinen mukaan naisten äänet ovat uudistaneet viime vuosina koko Irlannin kustannusalaa: esseillä ja elämänkokemuksilla on nyt kysyntää.

Hänen yhteydessään mainitaan usein esimerkiksi Eimear McBride, esseisti Sinéad Gleeson sekä pohjoisirlantilainen Anna Burns, jonka seksuaalisesta häirinnästä kertova Maitomies voitti Man Booker -palkinnon 2018.

Isänsä eli Irlannissa hyvin tunnetun toimittajan ja kirjallisuudentutkijan Richard Pinen palautteesta esseisiin Pine kertoo kokoelmassaan. Entä millainen oli äidin reaktio?

”Kahtalainen”, Pine vastaa.

”Yhtäältä hän oli tietysti kannustava, mutta kyllä häntä kauhistutti tapa, jolla kirjoitin itsestäni ja perheestämme. Sekin on hyvin irlantilaista: kun on kyse lähipiiriä koskevasta epäonnesta tai ongelmasta, siitä on ollut tapana vaieta. Suvun rivit suljetaan ulkopuolisilta.”

Isän alkoholismi oli yksi tällainen vaiettu aihe: ”Monille irlantilaisille lukijoille se näkyi tulleen täytenä yllätyksenä, niin hyvin hän oli kyennyt sen salaamaan.”

Yhtä suoraan Pine käsittelee kirjassa omia tuskallisia hedelmöityshoitojaan ja sitä, miten sisaren hartaasti odotettu lapsi syntyy kuolleena.

”Äiti oli ällistynyt siitä, että saatoin kertoa tällaisista asioista julkisesti. Vasta kun hän näki, kuinka paljon palautetta sain ja kuinka lukijat sanoivat tekstini auttaneen heitä, hän tajusi sen arvon.”

Emilie Pine: Tästä on vaikea puhua (Notes to Self, suom. Karoliina Timonen). Atena. 207 s.