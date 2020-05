Lontoo

Jos koronavirus ei olisi sulkenut maaliskuussa maailmaa ja samalla Lontoon museoita, olisi Victoria & Albert-museon kimononäyttely ollut yksi kevään hiteistä.

V & A-museo on kuuluisa muotia ja historiaa esittelevistä suurnäyttelyistään. Viime vuonna museon Christian Dior -näyttely rikkoi aiemmat ennätykset: sen näki peräti 594 994 näyttelyvierasta.

Nyt kimonot joutuvat pysymään lukkojen takana, kunnes pandemia hellittää. Kimono: Kyoto to Catwalk -näyttelyyn voi kuitenkin kurkistaa Suomestakin museon verkkosivujen kautta.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan näyttelyn oli määrä jatkaa syyskuussa Göteborgin Maailmankultturien museoon, ja vuonna 2021 edelleen Amsterdamin Van Gogh -museoon. Aikatauluun ei ole ainakaan vielä tullut päivitystä.

Kimono ja muoti oli luonteva teema näyttelyvuodelle, jolloin Japanissa piti pitää kesäolympialaiset. Vaikka koronavirus lykkäsi myös olympialaisia, ei kimonojen ajankohtaisuus häviä karanteenin ajaksi mihinkään.

Kimono on Japanin kansallinen symboli. Samalla se on kuitenkin kansainvälistä muotia, joka ei ole sidottu historiaan ja yhteen maahan.

”Kimonolla oli iso vaikutus länsimaiseen muotiin jo 1900-luvun alussa”, näyttelyn kuraattori Anna Jackson sanoi lehdistötilaisuudessa ennen koronavirusrajoitusten alkua.

Yli sata vuotta sitten Euroopassa ja Yhdysvalloissa roihusi oikea kimonokuume. Naiset hylkäsivät korsetit, ja Ranskassa muotisuunnittelijat Madeleine Vionnet (s. 1876) ja Paul Poiret (s. 1879) ammensivat kimonon väljistä linjoista.

Lontoolainen Liberty-tavaratalo oli alkanut myydä jo 1800-luvun lopussa nimenomaan länteen tarkoitettuja kimonoja.

Akira Timesin kuva sinisestä kimonoasusta vuodelta 2017 on myös Victoria&Albert-museon kimononäyttelykatalogin kansikuva. Kuva: Akira Times

Japanissa erilaisilla kimonoilla on tuhatvuotinen historia.

Itse sana kimono esiintyi jo 1200-luvulla, vaikka se yleistyi nykymerkityksessään vasta Meiji-kaudella 1800-luvulla. Alun perin kimono oli vain yleisnimi vaatekappaleelle.

Kimonon muoto on pysynyt samana. Leikkaus on minimalistinen, ja saumat suoria. Suorakaiteen muotoiset palaset leikataan yleensä yhdestä kankaasta. Asun kiinnittää kankainen obi-vyö.

”Japanissa olennaista eivät olleet vartalon muodot, vaan vaatteen pinta. Väri ja kuviointi kertoivat, kuka olet. Varakkaat luokat ilmaisivat näin itseään”, Jackson sanoi.

Ero länteen oli selvä. Eurooppalaisessa muodissa korostettiin muotoja eli milloin mitäkin ruumiinosaa: rintoja, vyötäröä, hartioita, takamusta tai lanteita.

Vuosina 1615–1868 Japanissa vallitsi pitkä rauhan kausi. Edo-nimellä tunnettu aikakausi merkitsi myös talouden nousua ja kaupungistumisen kiihtymistä.

Kiotosta tuli muodin ja kangasteollisuuden keskus. Poliittinen ja sotilaallinen valta keskittyi sen sijaan Edoniin eli nykyiseen Tokioon. 1700-luvun alussa se oli maailman suurin kaupunki.

Kauppiassääty rikastui, mutta heillä ei ollut samanlaista sosiaalista statusta kuin samurai-sotilasluokalla. Hienoimmat materiaalitkin oli varattu yläluokalle.

Porvarit osoittivat menestymistään pukeutumisen hienovaraisilla yksityiskohdilla. Asu saattoi näyttää kaukaa katsoen vaatimattomalta, ja vasta lähitarkastelu paljasti aikaa vievän koristelun.

Muodin edelläkävijöinä 1600-luvun lopulla toimivat näyttelijät ja kurtisaanit. Muodista kiinnostuneet tutkivat sen ajan ”muotilehtiä” eli kimonotyylejä esitteleviä hinagata-bon-kirjoja.

Taiteilija Katsukawa Shunsenin puupainotyö ajalta 1804–1818 esittää kurtisaania. Kuva: Victoria and Albert Museum

Vanhoista kimonoista ovat säilyneet vain erityisen hienot ja kalliit kappaleet. Syynä on se, että tavallisen kansan vaatteet kulutettiin aina loppuun.

Vaikka Japani oli Edo-kaudella hyvin suljettu yhteiskunta, kävi se kauppaa etenkin hollantilaisten eli ”punapäiden” kanssa. Kauppa vaikutti myös muotiin.

Eurooppalaiset ostivat japanilaisilta kimonoita. Japaniin taas vietiin kankaita Britanniasta, Ranskasta ja Intiasta.

V & A:n näyttelyssä on esillä muun muassa miehen kukallinen aluskimono 1800-luvun alkupuolelta. Se on valmistettu brittiläisestä tai ranskalaisesta ohuehkosta huonekalukankaasta.

1800-luvun lopulla Japani alkoi avautua maailmalle. Tekstiiliteollisuus otti kaiken irti uusista tekniikoista, ja kimonosta tuli muotia maailmalla.

Japanissa eliitti ja miehet alkoivat pukeutua länsimaisiin asuihin. Monet naiset sen sijaan pukeutuivat yhä kimonoon. Naisten tehtävänä nähtiin kansallisen identiteetin säilyttäminen.

Euroopassa taas puhuttiin japonismista, kun japanilaiset vaikutteet iskivät muotiin, kuvataiteisiin ja sisustukseen. Näkökulma pysyi hyvin eurooppakeskeisenä.

Vuonna 1891 kuningatar Viktorian poika prinssi Arthur (s. 1850) kuvautti itsensä, vaimonsa ja kolme lastaan japanilaisissa asuissa ja kulisseissa. Nykypäivänä vastaavaa ei katsottaisi hyvällä.

Ranskalainen muotisuunnittelija Paul Poiret (1879–1944) oli kierrättänyt kimonon muotokieltä keltaisessa villaluomuksessaan vuodelta 1913. Kuva: Victoria and Albert Museum

V & A:n näyttely koskettelee myös kulttuurisen omimisen eli kulttuurisen appropriaation ongelmia. Lopputulema kimonon suhteen on se, että omimista ei pidä pelätä.

Ensinnäkään kimono ei edusta pientä ja marginaalista kulttuuria, jota muut olisivat käyttämässä hyväkseen. Japanilaiset ovat vieneet ja kaupanneet kimonoitaan aktiivisesti jo satojen vuosien ajan.

Toinen perustelu on se, että kimono ei tarvitse holhoavaa ”suojelua”. Kimono on osa kansainvälistä muotia. Sitä ei tarvitse sulkea historian vahakabinettiin.

Japanilaiset suunnittelijat ovat itse olleet innokkaita uudistamaan kimonoa. Kimonoa kierrätetään ja hyödynnetään niin haute couture -huippumuodissa kuin katumuodissakin eri mantereilla.

Muodissa jos missä tarvitaan kuitenkin tyylitajua.

Islantilaislaulaja Björk (s. 1965) yhdisti vuonna 1997 Homogenic-levynkansikuvassaan Alexander McQueenin (1969–2010) suunnitteleman kimonotyylisen brokadipuvun, Masai-heimon kaularenkaat ja Amerikan alkuperäisheimojen tukan.

V & A:n näyttelyssäkin huomioidun Björkin yhdistelmän tulkittiin silloin juhlivan eri kulttuurien voimaa ja kauneutta.

Yhtä onnistunut ei ollut amerikkalaisen laulajan Katy Perryn pukuvalinta American Music Awards -tapahtumassa vuonna 2013. Japanilaisen kimonon ja kiinalaisen mekon yhdistelmä tuomittiin jopa rasistiseksi.

Muotisuunnittelija John Galliaonon Diorille luoma La-La-San-asu vuodelta 2007. Asuun on saatu innoitusta Japanin Edo-kaudelta. Kuva: Alain Benainous / Getty Images

Perinteisesti pukeutuneita maikoja eli geishaoppilaita Kioton Gion-kortteleissa vuonna 2012. Kuva: Getty Images

Nigerialaissyntyinen Lontoossa toimiva muotisuunnittelija Duro Olowu ammentaa luomuksissaan niin länsiafrikkalaisesta kuin japanilaisestakin tyylistä. Kuvan mallin kimonohenkisessä kietaisutakissa värikäs painokangas on yhdistetty mustavalkoiseen ruutukankaaseen. Kuva: Luis Monteiro