Oman logonsa hyödyntämiseen puuttunut Lidl on järjestänyt muun muassa Low-hintafestivaali-nimisen kampanjan. Kuva: Lidl Suomi, Aku Häyrynen / Lehtikuva

Tällä viikolla yllättäväksi puheenaiheeksi sosiaalisessa mediassa nousi humoristisesta blogistaan tunnetun graafikon Kasper Strömmanin ja saksalaisen Lidl-kauppaketjun välinen kiista t-paidasta.

Tapaus eteni seuraavasti:

Strömman suunnitteli parodialogon, jossa on bagel, jonka yli on vedetty punainen viiva. Sen lisäksi bagelin päällä lukee isoin kirjaimin ”BAGL”. Sinikeltapunainen väritys tuo mieleen Lidlin logon. Kuva muistuttaa kieltomerkkiä sen merkiksi, että Lidlin paistopisteestä ei saa enää tuoreita bageleita.

Strömman laittoi nettikauppaansa myyntiin t-paidan, jonka rinnuksessa on kyseinen logo. Tämän jälkeen hän sai puhelun Suomen Lidlistä. Graafikkoa pyydettiin vetämään paita pois myynnistä, koska Strömmanin katsottiin tekevän rahaa Lidlin logolla. Strömmanille annettiin maanantaihin asti aikaa ottaa paita pois myynnistä.

Strömman sanoi HS:lle, ettei aio alkaa tapella asiasta Lidlin kanssa, koska ei voi mitään ”saksalaiselle lakiarmeijalle”. Strömmanin mukaan paidan oli tarkoitus olla vain hauska asia, ja niitä oli myyty ennen Lidlin yhteydenottoa kaksi kappaletta.

”En tiedä, onko se kauhean tyylikästä, koska en tiedä, olisiko kukaan välittänyt siitä, jos en olisi saanut tuota puhelua. Se olisi mennyt ohi vain olankohautuksella”, Strömman arveli aiemmassa jutussa.

Näyttää siltä, että Strömman oli uumoilussaan varsin oikeassa. Strömmanin Instagram-julkaisuihin on kertynyt satoja kommentteja, joissa on ihmetelty Lidlin tiukkaa suhtautumista logostaan väännettyyn huumoriin.

Lisäkierroksia tapaus sai, kun tapaukseen ottivat kantaa Flow-festivaalin järjestäjät.

Tuomas Kallio Kuva: Pasi Kostiainen

HS:ään yhteyttä ottanut Flow-festivaalin taiteellinen johtaja Tuomas Kallio kertoi pitävänsä Lidlin suhtautumista Strömmanin bagel-paitaan hyvin erikoisena. Kallion hämmästely johtuu siitä, että Lidlillä itsellään on vuonna 2019 ollut käynnissä näyttävä Low-hintafestivaali-niminen mainoskampanja.

Kallion mukaan Lidlin mainoskampanja ei ”jätä paljon tulkinnanvaraa” sen suhteen, viitataanko kampanjan nimellä ja visuaalisella ilmeellä Flow-festivaaliin, joka on yksi Suomen isoimmista musiikkifestivaaleista.

Kallio kertoo, että festarin järjestäjät eivät halunneet tehdä asiasta minkäänlaista numeroa, koska eivät halua olla tosikkoja oman brändinsä kohdalla. Hän korostaa, että kampanja ei ole Flow-festivaalin järjestäjille edelleenkään ongelma.

Nyt Kallio kuitenkin haluaa nostaa aiheen esille, koska hänestä Lidlin suhtautuminen Strömmanin paitaan on ”aivan älytöntä”.

”Jos suhtautuu liberaalisti, että voi leikitellä muiden brändeillä omissa kampanjoissaan, se on ihan ok, mutta sitten sen suhtautumisen pitää mennä loppuun saakka. Ei voi olla niin, että omalla brändillä hassutteluun puututaan, jos tekee samaa toisten brändeille. Se on aika törkeää”, Kallio sanoo.

Suomen Lidlin viestintäpäällikkö Pilvi-Sisko Riikonen ei vastaa HS:n kysymyksiin puhelimessa, vaan sanoo selvittävänsä asiaa tarkemmin. Sen jälkeen hän toimittaa kommenttinsa sähköpostilla.

Riikosen mukaan kampanjan nimi leikittelee ensisijaisesti englannin kielen sanalla low ja Lidlin matalilla hinnoilla.

”Sanaleikit ovat markkinoinnissa usein käytetty keino, emmekä näkemyksemme mukaan tässä käytä Flow-festivaalin nimeä haitallisesti tai lainvastaisesti. Ilmeen ja värien käytön osalta yhtäläisyyttä Low-kampanjan ja Flow’n välillä ei nähdäksemme ole”, Riikonen kirjoittaa.

Riikonen viittaa kirjoituksessaan Flow’n tämänhetkiseen mustavalkoiseen logoon, joka on hänen mukaansa hyvin erilainen kuin Lidlin Low-hintafestivaalikampanjan visuaalinen ilme. Flow’n ilmeeseen on tosin kuulunut vuosien ajan festivaalialueella näyttävästi esillä olleet Flow-tekstit, jotka ovat visuaaliselta ilmeeltään samankaltaiset kuin Lidlin kampanjassa.

”On vaikea ottaa kantaa yksittäisiin kuviin festivaalialueelta”, Riikonen kirjoittaa.

Kuva: Aku Häyrynen / Lehtikuva

Keskustelu Lidlistä ja muiden brändien lainaamisesta jatkui viikonloppuna myös Strömmanin Instagram-tilillä. Graafikko julkaisi kuvakoosteen Lidlissä myynnissä olleista kauppaketjun omista tuotteista, jotka näyttävät visuaaliselta ilmeeltään muistuttavan olemassa olevia tunnettuja tuotemerkkejä.

Esimerkiksi Lidlissä myynnissä olevaa kaurajuomaa kauppaketju on mainostanut sosiaalisessa mediassa vitsailemalla, että kyseessä on ”taas halpa kilpailija sille siistille ruotsalaiselle kaurajuomalle”. Lidlin kaurajuoman ja ruotsalaisen kaurajuomamerkin nimet ovat hyvin samanlaiset.

Missä tarkalleen menee raja olemassa olevan brändin tunnusmerkkien sallitun ja sopimattoman hyödyntämisen välillä?

Immateriaalioikeuksiin perehtynyt juristi Irene Hallikainen sanoo, että rajanveto on usein häilyvää ja lopullinen totuus saadaan vain tapauksista, jotka etenevät tuomioistuinten käsittelyyn saakka. Sinne puolestaan viedään Suomessa edelleen vain hyvin harvoja tapauksia.

Hallikaisen mukaan suurin syy tapausten vähäiseen käsittelyyn oikeudessa on todennäköisesti se, että taloudellinen riski on monille toimijoille liian suuri. Hallikaisen mukaan perusperiaate on kuitenkin selvä. Rikkomuksessa voi olla kyse puhtaasta tavaramerkkiloukkauksesta tai niin sanotusta norkkimisesta.

Tavaramerkkiloukkaus on yksinkertaisempi: siihen syyllistyy, jos omassa tuotteessaan käyttää samaa tai samankaltaista jo olemassa olevaa tavaramerkkiä tai sanaa niin, että tuotteet on mahdollista sekoittaa toisiinsa.

Norkkiminen on sen sijaan monimutkaisempi tapaus. Käytännössä norkkiminen tarkoittaa sitä, että yritys käyttää hyväkseen jo olemassa olevan toisen yrityksen myönteistä mielikuvaa ja tunnettuutta. Tämä voi siis tarkoittaa esimerkiksi sitä, että myyntiin tuodaan tuote, joka jäljittelee visuaaliselta ilmeeltään tai nimeltään jo olemassa olevaa tunnettua tuotetta, jolloin tuote selvästi pyrkii hyötymään tunnetun brändin maineesta.

Hallikaisen mukaan norkkimiseen voi syyllistyä, vaikka tunnettua tuotetta jäljittelevä tuote ei muistuttaisi identtisesti alkuperäistä tuotetta. Norkkiminen ei myöskään edellytä sitä, että kuluttajat tosiasiallisesti sekoittaisivat tuotemerkit toisiinsa.

”Ratkaisevaa on tuotteen herättämä mielleyhtymä alkuperäiseen. Vaikka tuotteen nimeä muutettaisiin sen verran, että se ei loukkaa suoraan tavaramerkkiä, kyse voi silti olla norkkimisesta – varsinkin jos jäljitellään muita brändin elementtejä, kuten väritystä ja logoa”, Hallikainen sanoo.

Low-hintafestivaali-kampanjan tapauksessa Hallikainen arvioi, että jo pelkästään hyvin paljon toisiaan muistuttavat nimet yhdistettynä esitystapaan voivat tarkoittaa sitä, että Lidl on kampanjassaan pyrkinyt hyötymään tunnetun festarin brändistä.

Entä sitten Kasper Strömmanin tekemä bagel-paita? Onko siinäkin kyse norkkimisesta?

”Tekisi mieli kysyä näin päin: Miksi Lidlin mielestä Strömmanin paita ei ole ok, jos muut esimerkit ovat?” Hallikainen sanoo.

Hallikaisen mukaan oleellista on se, että taiteellisessa ja ei-kaupallisessa hyödyntämisessä on laajemmat oikeudet kuin kaupallisessa hyödyntämisessä. Ei-kaupallinen parodia voi kuitenkin muuttua kaupalliseksi siinä vaiheessa, kun esimerkiksi parodiateoksesta aletaan myydä t-paitoja.

Hallikaisen mukaan lainsäädännössä ei ole säännöstä parodian sallittavuudesta, mutta oikeuskäytännössä parodia on usein oikeutettu sananvapauden perusteella. Tästäkään rajanvedosta ei ole monia esimerkkejä oikeudesta asti. Tunnetuin on todennäköisesti tanskalaisen taiteilijan Nadia Plesnerin ja Louis Vuitton -muotitalon välinen oikeustaistelu Alankomaissa.

Plesner oli tehnyt Darfurnica ja Simple Living -nimiset taideteokset, joissa afrikkalaislapsi kantaa käsissään pientä koiraa ja Louis Vuittonin tunnettua käsilaukkua. Samaa teosta käytettiin Plesnerin myyntiin tuomissa t-paidoissa ja julisteissa.

Muotitalo haastoi taiteilijan oikeuteen immateriaalioikeuden loukkauksesta, mutta lopulta oikeus ratkaisi tapauksen Plesnerin eduksi, koska Plesnerin toiminnan katsottiin menneen taiteellisen vapauden piiriin.

”Tällaisissa tapauksissa brändinhaltijoilta odotetaan enemmän sietokykyä. Kuluttajana näkisin Strömmanin kampanjan huumorin keinoin toteutettuna kritiikkinä Lidlin halpavaatemalliston lanseerausta kohtaan, missä on hyödynnetty myös hänen pitkäaikaista huumorikampanjaansa”, Hallikainen sanoo.

Viestintäpäällikkö Pilvi-Sisko Riikonen kirjoittaa, että yhtiön historiassa on ollut muutamia yksittäisiä tapauksia, joissa tuotemerkin rekisteröinnin yhteydessä on käyty toisen valmistajan kanssa keskustelua tuotemerkkien eroista ja yhtäläisyyksistä.

Miksi Lidlin logon hyödyntäminen t-paidassa ei ole sopivaa, mutta olemassa olevien brändien hyödyntäminen joissain Lidlissä myytävissä tuotteissa ja mainoskampanjassa on?

”Jokaisessa tapauksessa on omat yksityiskohtansa ja jokainen tapaus käsitellään tapauskohtaisesti”, Riikonen kirjoittaa.