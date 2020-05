Vappuna järjestetty JVG-yhtyeen virtuaalinen keikka keräsi hyvin katsojia. Järjestäjien arvion mukaan konserttia seurasi vappuaattona jopa noin 13 prosenttia suomalaisista eli 700 000 katsojaa.

Tallenteen katsoi vappuviikonlopun aikana järjestäjien arvion mukaan noin 225 000 ihmistä.

Kyseessä oli jopa historiallinen tapahtuma, sillä vappukeikka oli tiettävästi Suomen suurin internetissä koskaan järjestetty tapahtuma.

JVG – Ikuinen vappu keräsi katsojilta ja kriitikoilta varsin positiivista palautetta. Esimerkiksi sosiaalinen media täyttyi tuhansista kiittävistä viesteistä.

Helsingin Sanomien arviossaan kriitikko Oskari Onninen kehui virtuaalikonserttia ”liikuttavan hyväksi”. Hän arveli, että Senaatintorin keikasta tulee JVG:lle samankaltainen merkkipaalu kuin stadion oli Cheekille – ”spektaakkeli, joka muistetaan”. Lue koko arvio täältä.

Konsertin järjestivät yhdessä virtuaaliteknologiaan erikoistunut Zoan, Helsingin kaupunki ja Fullsteam Agency.

Keikka toteutettiin Zoanin kehittämällä Burst Live -alustalla, jossa katsojat pystyivät olemaan reaaliaikaisesti vuorovaikutuksessa artistien ja yleisön kanssa virtuaalisten avatar-hahmojen kautta. Järjestäjien mukaan käyttäjät painoivat emojeita ja suosionosoituksia synnyttäneitä nappeja yli kymmenen miljoonaa kertaa tunnin mittaisen konsertin aikana.

”Kymmenen vuoden ura takana ja tuntuu että kaikki on koettu, ainakin täällä Suomessa. Mutta nyt jotenkin tuntui, että tehtiin jotain niin isoa, mitä ei ois voinu edes kuvitella vuosi sitten. Tää on meille varmasti isoin kokemus, vaikka me ollaan päästy kokeen isoja asioita”, JVG kertoo konsertin järjestäjien tiedotteessa.