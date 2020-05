Arkkitehtuuri

Museoista on tullut kaikkialla maailmassa vetovoimaisia paikkoja. Museot ovat nähtävyyksiä ja luovat sijaintipaikoilleen identiteettiä. Niitä ei tehdä vain turistien houkuttelemiseksi, vaikka niiden avulla tavoitellaan toki myös suuria kävijävirtoja.

Ranskalainen Jean Nouvel on suunnitellut Qatarin kansallismuseon. Kuva: Sharil Babu / ZUMA

Globaali 2000-luvun museobuumi ei tarkoita vain taide­museoita, vaan myös historiallisia ja tieteellisiä museoita. Niihin houkutellaan varsinkin olemassaolonsa alkuvuosina arkkitehtuurilla yhtä paljon kuin kokoelmilla tai näyttelyillä.

Bjarke Ingelsin BIG-arkkitehtitoimiston suunnittelema Kistefos sijaitsee tunnin ajomatkan päässä Oslosta. Kuva: Big

Asialla ovat maailman tunnetuimmat arkkitehdit: ranskalaisen Jean Nouvelin arkkitehtuuria voi nähdä kansallismuseossa Qatarissa, japanilainen Kengo Kuma on suunnitellut Turkissa sijaitsevan Odunpazarin modernin taiteen museon sekä Dundeessa Skotlannissa sijaitsevan V&A-design-museon. Britti David Chipperfieldin käsiala näkyy Zhejiangin luonnonistoriallisessa museossa Kiinassa, museosaarella Berliinissä ja Nagan kansatieteellisessä museossa Sudanissa. Tanskalainen tähtiarkkitehti Bjarke Ingels on suunnitellut taidemuseon Kistefosiin Norjaan, ja britti Thomas Heatherwirckin arkkitehtuuria voi ihailla taidemuseossa Kapkaupungissa.

James Simon -galleria Berliinin Museosaarella on taidegallerian lisäksi vierailijakeskus. Sen on suunnitellut David Chipperfield. Kuva: David Chipperfield Architects

Kaikki yllä luetellut ovat uusia museoita. Niitä on noussut eri puolille maailmaa 2000-luvun aikana ennennäkemätön määrä. Museot ovat myös arkkitehtuurin laboratorioita, joissa testataan uusia ratkaisuja.

Edellinen tihentynyt museo­rakentamisen kausi 1980-luvulla liittyi postmodernismiin. Silloin toinen toistaan hienompia taidemuseoita rakennettiin lähinnä Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.

Kuvataide reagoi nopeimmin ­uuteen tapaan hahmottaa maailmaa ja innoitti myös arkkitehtuuria, postmodernistista murrosta. Tuon ajan museoista esitettiin kritiikkiä, että arkkitehdit ilmaisevat itseään eivätkä ota riittävästi huomioon taidetta.

2000-luvun kiihkeän museo­rakentamisen aikana samaa kritiikkiä ei ole kuulunut, vaikka museoarkkitehtuuri on ollut paikoin yhä lennokkaampaa, ääripäänä ehkä viime vuonna valmistunut Nouvelin museo Quatarissa.

Ehkä 1980-luvun kritiikistä on opittu jotain. Museotoiminta, josta näyttelyt ovat näkyvä osa, on toisaalta varsin joustavaa tilojen suhteen, ja digitalisaatio on omalta osaltaan lisännyt tätä joustavuutta.

Milanon Kulttuurien museo on britti David Chipperfieldin suunnittelema. Kuva: Piero Cruciatti / ZUMA

Uuden trendin yksi ilmiö on, että tyhjilleen jääneitä tehtaita, voimaloita, varastoja ja toimistoja muutetaan museoiksi. Tästä esimerkkejä ovat sveitsiläisten Jacques Herzogin ja Pierre de Meuronin Tate Modern Lontoossa sekä David Chipperfieldin Mudec Milanossa.

Voi olla, että Bilbao-ilmiö, Frank Gehryn suunnitteleman, vuonna 1997 valmistuneen Guggenheim-museon aikaansaama valtava innostus aloitti osaltaan 2000-luvun alun museobuumin. Taantuvan teollisuuskaupungin imagon nostaminen museon avulla on onnistunut myös Dundeessa Skotlannissa.

Bilbao-ilmiötä kaupattiin epäonnisesti myös Suomeen, mutta Helsinki ei ole taantuva teollisuuskaupunki kuten Dundee, joten konsepti ei sopinut tänne.

Rem Koolhaasin suunnittelema Milanon Fondazione Prada avattiin yleisölle vuonna 2015. Kuva: Piero Cruciatti / ZUMA

Uudessa innostuksessa on kysymys kaupungistumisesta ja maailman kaupunkien keskinäisestä kilpailusta kansainvälisen huomion saavuttamiseksi. Ita­liassa uusia museoita on käytetty myös turistivirtojen ohjailemiseen muualle kuin historiallisiin keskuksiin, esimerkiksi Roomassa irakilais-brittiläisen Zaha Hadidin Maxxin ja Milanossa Chipperfieldin ja Rem Koolhaasin museoiden avulla.

Joissakin suurkaupungeissa museoiden paikan valinnalla halutaan nostaa ympäröivän ­alueen imagoa kuten Milanossa.

Puu kasvattaa suosiotaan rakennusmateriaalina. Kengo Kuma hyödyntää sitä Odunpazarin modernin taiteen museossa Turkissa.

Museoarkkitehtuuri antaa suunnittelijoiden mielikuvitukselle suuremmat vapaudet kuin vaikkapa toimistot tai asuin­rakennukset. Niinpä se heijastaa arkkitehtuurin tulevia virtauksia usein ensimmäisenä. Nyt voisi päätellä, että räväkin huomioarkkitehtuuri on menossa ohitse: osassa uusista museoista on minimalismin piirteitä ja paluuta modernismin arvoihin, esimerkiksi arkkitehtitoimisto Addendan Bauhaus-museossa Dessaussa.

Materiaalisuus, käytetyn materiaalin ominaisuuksilla herkuttelu on myös ilmeistä, mikä ei tietenkään ole uusi asia. Puu on yhä suositumpaa kuten Kengo Kuman arkkitehtuurissa Turkin museossa.

Skotlannin Dundeessa sijaitseva V&A-design-museo on Kengo Kuman käsialaa. Kuma arvostaa lähimateriaaleja ja käytti Dundeessa paikallista liuskekiveä. Kuva: Hufton Crow

Kuma on esimerkki myös läheltä tulevien, paikallisten materiaalien käyttämisestä, mikä liittyy ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin ekologisiin pyrkimyksiin. Dundeessa hän käytti paikallista liuskekiveä, johon lähistön kalliomuodostelmat olivat häntä inspiroineet.

Museon rakentaminen on varma tapa saada maailmanlaajuista huomiota mediassa. Jos sen suunnittelusta järjestetään kilpailu, prosessia seurataan kilpailun julistamisesta rakennuksen valmistumiseen.

Näin pienikin paikkakunta kuten Suomessa esimerkiksi Mänttä espanjalaisen arkkitehtitoimiston Boris Bezanin, Héctor Mendozan ja Mara Partiadan Serlachiuksen taidemuseosta tai Inari Juhani Pallasmaan Siidasta voi saada näkyvyyttä maan rajojen ulkopuolella.

Myös Asmo Jaaksin Amos Rex on ollut esillä kansainvälisessä lehdistössä valmistumisestaan saakka.

Suomessa tämä mahdollisuus on seuraavaksi Turulla: kaupungin historian ja tulevaisuuden museon sijainnista käyty kansainvälinen ideakilpailu päättyy toukokuussa.

Museota suunniteltiin aluksi keskustaan, mutta lopulta myönnettiin, ettei siellä ole sopivaa paikkaa ja päädyttiin linnan ja uudistuvan sataman läheisyyteen.

Myös Tampereella on tulossa uusi, avoin arkkitehtuurikilpailu, koska Sara Hildénin taidemuseo halutaan siirtää keskustaan. Museojohtaja Päivi Loimaalan mukaan Särkänniemen museo on käynyt ahtaaksi.

Artikkelia varten on kuultu mm. museologi Marja-Liisa Rönkköä, Turun kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsasta, arkkitehti Kari Järvistä, museojohtaja Päivi Loimaalaa sekä Dundeen V&A Museon johtajaa Philip Longia. Lähdemateriaalina mm. Dezeen, Arkitehtilehti, Architectural Review, Marja-Liisa Rönkkö: Suomalainen taidemuseo, Douglas Crimp: Museon raunioilla.