Artikkeli sisältää juonipaljastuksia Tiger King -dokumenttisarjasta.

Netflixin huippusuositussa Tiger King -dokumenttisarjassa outoon valoon joutunut eläinaktivisti Carole Baskin on joutunut kahden tubettajan huijaamaksi.

Asialla olivat Josh Pieters ja Archie Manners, jotka esittivät olevansa tv-juontaja Jimmy Fallonin tuotantoyhtiön palveluksessa ja saaneensa tehtäväksi buukata Baskin vieraaksi ohjelmaan.

He sanoivat, että haastattelu tehtäisiin korona-aikaan Zoom-videokokoussovelluksella. Baskin kieltäytyi moneen kertaan, mutta suostui lopulta suoraan lähetykseen tiukkojen ehtojen kanssa.

Baskinin epäröinti haastattelujen suhteen ei ole yllättävää, sillä sarjan jälkeen hän on saanut paljon kuraa niskaansa.

Dokumentin mukaan hänen entinen aviomiehensä miljonääri Don Lewis katosi mystisesti vuonna 1997, ja sarjassa tuodaan useita kertoja julki epäilys, että hän olisi syöttänyt miehensä tiikereille.

Sosiaalisessa mediassa reaktiot ovat vaihdelleet huvittuneiden, epäuskoisten ja mielipuolisten välillä. Harmittomimmasta päästä ovat TikTokissa leviävät videot, joissa tanssitaan ”Carole Baskinin miehentappolaulun” tahtiin.

Baskin tietysti kiistää syytökset jyrkästi. Hän huolehti ennen sarjan valmistumista, että siitä saattaisi tulla ”freak show”, jossa hänen sanomansa jäisi tiikerinkasvattaja Joe Exoticin sekoilun jalkoihin.

Sarjassa Carole Baskin toimii tiikeribisnestä tekevän omaperäisen Exiticin vastinparina. Baskin on omaa kissapetojen suojeluun tarkoitettua tarhaa pyörittävä eläinaktivisti ja miljonääri, joka nauttii oman kannattajakuntansa keskuudessa valtavaa suosiota.

Niin kuin Baskin pelkäsi, ”freak show” sarjasta lopulta tulikin. Myöhemmin Baskin on viestittänyt olevansa pettynyt sarjan hänestä antamaan kuvaan.

Kaikista haastatteluista hän on kieltäytynyt kategorisesti.

Tubettajat juhlivatkin saavansa ensimmäisen haastattelun Baskinilta sitten sarjan esittämisen jälkeen.

Baskinia he mainostivat yhtenä maailman tavoitelluimmista haastateltavissa, mikä ei ainakaan Yhdysvalloissa liene kovin kaukana totuudesta.

Luonnollisesti heitä huolestutti, suuttuisiko Baskin pilasta. Kysymys on relevantti, sillä sarjan perusteella Baskinilla on sekä päteviä lakimiehiä että yli kymmenen miljoonan dollarin omaisuus.

Tubettajien kunniaksi on sanottava, että he eivät todellakaan tehneet projektiaan helpoimman kautta. Sen sijaan, että Pieters ja Manners olisivat turvautuneet imitaatioon, he kävivät läpi valtavan määrän Fallonin ohjelmia ja kaivoivat niistä tv-tähden esittämiä kysymyksiä soitettavaksi Baskinille.

Lopulta Baskin suostui haastatteluun sillä ehdolla, ettei hän puhuisi sarjasta lainkaan.

Näin tubettajat eivät päässeet esittämään kysymyksiä myöskään Joe Exoticiin liittyvistä tuoreista paljastuksista.

Toimittaja Rick Kirkham on kertonut Joe Exoticin tekemistä raakuuksista. Kuva: Netflix

Sarjan julkitulon jälkeen Joe Exoticista eli Tiger Kingistä on tullut julki yhä ikävämpiä asioita. Sarjassa Exoticin tempauksia tämän nettisivuille videoinut Rick Kirkham on muun muassa kertonut, että tarhanomistaja ampui tiikereitä ärsyyntyneenä jopa huvikseen.

Tiikerikuninkaan sukulaistyttö Chealsi Putman puolestaan on väittänyt, että Exotic pakasti tiikerinpentuja ja kuvasi videoita, joissa ihmiset harrastivat seksiä eläinten kanssa.

Sarjan nähtyään väitetä on vaikea pitää mahdottomana.

Baskinin kannalta tärkein uusi tieto on erään valamiehistön jäsenen haastattelu. Sarjassa Baskin on saanut Exoticin taloudellisiin vaikeuksiin masinoimalla mittavan kampanjan sen harjoittamaa pentutehtailua vastaan.

Exoticin vastaus oli äärimmäinen, ja hän istuu parhaillaan vankilassa Baskinin murhayrityksen suunnittelusta.

Sarjan esittämisen jälkeen eräs valamiehistön jäsenistä on kertonut, että oikeudessa esiin tulleiden todisteiden mukaan Exotic ei ollut palkannut vain yhtä vaan kaksi palkkatappajaa.

Hänen mielestään Exotic esitettiinkin sarjassa aivan liian harmittomana tapauksena.

Joe Exotic istuu vankilassa. Kuvaushetkellä hänellä oli tarhassaan satoja tiikereitä. Kuva: NETFLIX

Mikä sitten oli tubettajien huijauksen lopputulos? Kuten sovittua, mitään uutta Joe Exoticista, saati Baskinin kuolleesta miehestä he eivät onnistuneet kysymään omalaatuisessa valehaastattelussa.

Sen sijaan Baskinin tarhan nykytilanteesta he saivat uutta tietoa. Selvisi, että korona ei ole ollut armollinen tiikerikuningattarellekaan: tarha on suljettu turisteilta, ja tällä hetkellä puolet henkilökunnasta on irtisanottu tai lomautettu.

Paljastui myös, että kovin käyttökelpoinen metodi haastattelukysymysten ohjelmasta saksiminen ja uudelleen esittäminen ei ole, vaan Fallonin kysymykset tuntuivat lähinnä kiusallisilta. Samalla Baskin kerää pisteet vastaamalla niihin kärsivällisesti ja ystävällisesti.

Tubettajien huoli Baskinin suuttumisesta osoittautui turhaksi. Vulture-lehdelle antamassaan kommentissa hän sanoo saaneensa valehaastattelusta hyvät naurut, eikä koe pilaa ilkeämieliseksi.

Toki hänellä on armollisuuteensa hyvät perusteet. Vuorokauden aikana videota on katsottu noin 1,3 miljoonaa kertaa, ja katsojamäärä nousee tuhansilla joka minuutti.

Samalla Baskin on taas saanut viestiään leviämään. Niistä tärkein on se, että Yhdysvalloissa elää vangittuna enemmän tiikereitä kuin luonnonvaraisena koko maailmassa.

Älä siis osta tiikerinpentua, jos sellainen tulee vastaan.

Alla video, jossa tubettajat huijaavat Baskinia.