Lontoon keskeisiin museoihin kuuluva Royal Academy of Arts on ilmoittanut siirtävänsä kauden odotetuinta näyttelyään ensi vuoteen. Kyseessä on maailman merkittävimpiin nykytaiteilijoihin lukeutuvan serbialaissyntyisen Marina Abramovićin (s. 1946) jättinäyttely, josta tulee ensimmäinen elävän naistaiteilijan näyttely museon päänäyttelytiloissa koskaan, kertoo Artnews. Siirron syyllinen on koronavirus.

Royal Academy of Arts ei saa tukea valtiolta, ja instituutio on ajautunut yhteen 250-vuotisen historiansa pahimmista kriiseistä. Se on joutunut perumaan kokonaan Angelica Kauffmanin (1741–1807) ja Paul Cézannen (1839–1906) niin ikään odotetut isot näyttelyt.

Abramovićin retrospektiivi on nyt sijoitettu syksyyn 2021. ”Pitää olla toivon kipinöitä”, museon toimitusjohtaja Axel Rüger toteaa Artnewsissä. Mukaan tulee joukko taiteilijan tunnetuimpia teoksia. ”Liki 80 prosenttia näyttelystä on valmiina”, Abramović kertoo Artnewsissa ja toivoo näyttelystä ”elämänsä parasta”.

Taiteilija Marina Abramovic ja näyttelijä Todd Eckert poseerasivat The Life -näyttelyn yhteydessä Lontoossa helmikuussa 2019. Serpentine-gallerian näyttelyssä käytettiin ns. yhdistettyä todellisuutta Kuva: Simon Dawson

The Royal Academy of Artsin mukaan näyttelyyn sisältyy esimerkiksi Abramovićin performanssi House With the Ocean View (2002), jota on nähty harvoin ensiesityksensä jälkeen.

Palazzo Strozzin näyttelyssä Italiassa vuonna 2018 ihmiset jonottivat päästäkseen todistamaan performanssia, jossa taiteilija eristäytyi päiviksi tilaan, josta pystyi pakenemaan vain tikapuita pitkin. Tikapuiden askelmina toimivat terävät veitset.

Tukholmassa Abramović esittäytyi kolme vuotta sitten Moderna museetin laajassa näyttelyssä.

Sosiaalisen etäisyyden pitämisen vaatimus on tuonut koronaviruspandemian aikana taiteilijalle ja kuraattori Andrea Tarsialle uudenlaisia haasteita. Teoksessa Imponderabilia (1977) yleisön on esimerkiksi ohitettava hyvin läheltä alastomat mies ja nainen. Abramovićin partnerina performanssissa on ollut hänen pitkäaikainen puolisonsa Ulay, joka kuoli äskettäin.

”Toivomme, että ensi vuonna on olemassa rokotus”, Abramović sanoo Artnews-sivustolla. ”Muuten teosta ei voi esittää.”

Huolenaihe yhdistää muitakin performanssitaiteilijoita. Artnewsin artikkelissa Taten kuraattori Catherine Wood toteaa monen taiteilijan pohtivan nyt, mitkä ovat taiteen – ja laajemminkin kulttuurin – mahdollisuudet ilman fyysisiä kokoontumisia.

”Mitä digitaalisen kokemuksen ja reaaliaikaisten tapahtumien ja yhteisöjen erottaminen tarkoittaa”, hän kysyy, ”koska tyypillisesti nämä asiat toimivat yhdessä ja ruokkivat toisiaan?”