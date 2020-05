Journalismi

Yhdysvaltalaiset media- ja kulttuurialan Pulitzer-palkinnot julkistettiin maanantaina.

Viisitoista tunnustusta myönnettiin eri alojen journalisteille, yhteiskunnallisesti merkittävästä uutistoiminnasta taidekritiikkiin, valokuvaukseen ja pilapiirroksiin. Kulttuurin alalta palkittiin perinteisesti teoksia niin kirjallisuudesta ja draamasta kuin musiikistakin.

Journalismipalkintoja saivat tänä vuonna muiden muassa Anchorage Daily News, Baltimore Sun ja uutistoimisto Reuters. Ensin mainittu paljasti poliisin tehottomuutta ja korrup­tiota Alaskassa. Baltimore Sun palkittiin artikkeleista, joista selvisivät taloudelliset kytkyt kaupungin pormestarin ja julkisen terveydenhuollon välillä, ja Reutersin uutisvalokuvaajat Hong Kongin mielenosoitusten dokumentoinnista.

The New York Times sai kaikkiaan kolme tunnustusta. Brian M. Rosenthal palkittiin artikkeleista, joissa osoitettiin New Yorkin siirtolaistaustaisten taksinkuljettajien riisto ja Nikole Hannah-Jones laajasta esseestään orjuuden historiaa käsittelevässä 1619-juttuprojektissa.

Lisäksi palkittiin koko lehden toimitus Venäjän presidentin Vladimir Putinin hallintoa käsittelevistä artikkeleista.

Romaanisarjan Pulitzerin sai Colson Whitehead romaanista Nickelin pojat, joka on juuri ilmestynyt myös suomeksi. Se on tositapahtumiin pohjaava kuvaus 1960-luvun alun poikakodista ja sen väkivallasta. Poikakodissa kohdeltiin varsinkin mustia poikia mielivaltaisesti ja julmasti.

Whiteheadin kirja sai alkunsa pienestä uutisesta, johon hän vuonna 2014 törmäsi. Uutisen mukaan arkeologit olivat löytäneet pahamaineisen floridalaisen Dozierin koulukodin mailta 55 maatuneen pojan ruumiit.

Parhaana elämäkertana palkittiin Benjamin Moserin teos kulttuurintutkija Susan Sontagista ja draama­teoksena ­Michael R. Jacksonin seksuaalisuutta, identiteettiä ja rotusuhteita käsittelevä musikaali A Strange Loop.

Musiikkipalkinnon sai säveltäjä Anthony Davis oopperastaan The Central Park Five. Se kertoo siitä, miten viisi mustaa ja latinopoikaa tuomittiin ja vangittiin 1989 väärin perustein New Yorkissa tapahtuneesta raiskauksesta.