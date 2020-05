”Aikamoisia tekstikakkuja ja ­äärimmäisen fyysisiä rääkkejä”, toteaa näyttelijä Joonas Saartamo viime vuosien rooleistaan.

Niihin kuuluvat muun muassa säveltäjä Richard Wagnerin rooli sveitsiläiselokuvassa The Zürich Liaison – Wagner’s One and Only Love (2019), nyrkkeilijä suomalais-meksikolaisessa elokuvassa Bayoneta – viimeinen isku (2018), Juhani Turun kaupunginteatterin Seitsemässä veljeksessä (2017) sekä alikersantti Lahtinen Aku Louhimiehen Tuntemattomassa sotilaassa (2017).

Seuraavaksi hänet nähdään sivuroolissa Money Heist -sarjan luojan Álex Pinan sarjassa White Lines. Sarja alkaa Netflixillä 15. huhtikuuta.

Koronan tuoma pysähdys on ollut näyttelijälle paikallaan ja antanut aikaa muun ­muassa perheen kanssa oleiluun.

”Muutama kameraprojekti on siirtynyt, ja nyt on aikaa pohtia, mitä seuraavaksi”, hän sanoo. Saartamo kirjoittelee pöytälaatikkoon ja sanoo haaveilevansa tulevaisuudessa olevansa osa kirjoitustiimiä, joka luo ”tämän päivän Twin Peaksin”.

Myös rap-riimejä artistinimellä Jonde esittänyt Saartamo puhuu ammatistaan rakkaudella, kuin tutkimusretkenä tuntemattomaan maahan. Näyttelijäntyö on hänelle ”jännä maasto”, jossa saa heittäytyä toisen nahkoihin.

Hengähdystauko tekee hyvää, sillä heittäytymiset usein Saartamolle langenneisiin pahisten rooleihin ovat olleet välillä totaalisia. Ehkeivät ihan metodinäyttelemistä mutta kuitenkin melkoista sukeltamista pää edellä henkilöhahmojen maailmaan.

”Luen paljon rooliin liittyvistä aiheista. Roolit vaikuttavat siihenkin, mitä syön ja miten nukun”, Saartamo kertoo.

Esimerkiksi jatkosodan viimeisestä keväästä kertovaa Hiljaisuus-elokuvaa (2011) varten Saartamo meni kollegansa Lauri Tilkasen kanssa harjoittelemaan talviseen metsään.

”Yövyttiin teltassa, luettiin kohtauksia läpi ja hiihdeltiin ­sodanaikaisilla suksilla.”

Autenttisessa ympäristössä tekstikin menee ihan eri lailla päähän, Saartamo sanoo.

”Näyttelijän polku on siksi juuri niin mahtava, että siinä ei kehity pelkästään tarinankertojana vaan saa haastaa myös it­seään. Välillä vähän ikävilläkin tavoilla.”

Ikävämpää lähestymistapaa näyttelijältä vaati rapajuopon rooli Juoppohullun päiväkirjassa (2012). Elokuvaa varten Saartamo treenasi ensin henkilökohtaisen valmentajan kanssa pari kuukautta ja sen jälkeen haki rooliin tuntumaa juomalla ja tupakoimalla lopputuotannon ajan.

”Ei välttämättä fiksua, mutta se oli minun polkuni. Sen jälkeen ei ollut ongelmaa olla puoli vuotta tipattomalla.”

Näytteleminen on Saartamon mukaan saanut hänet isojen kysymysten äärelle, pohtimaan yhteiskuntaa ja ihmistä. Saartamo on harrastanut kansalaisaktivismia muun muassa WWF:n, Animalian ja Greenpeacen hankkeissa.

Kiinnostus maailman parantamiseen on tainnut tulla jo äidinmaidossa, Saartamon äiti on näyttelijä-laulaja Eija Ahvo.

”Varmaan on äidin perintönä sellaista, että koko maailma pitäisi pelastaa, mutta kaikkeen ei enää pysty ja ehdi”, Saartamo harmittelee.

Ammatinvalinta ei hänen mukaansa sen sijaan tullut äidinmaidosta annettuna. ”Ei minua siihen suuntaan kotoa mitenkään tuupittu.”

”Vaikka varmaan se vaikutti, että on pyörinyt pienenä Helsingin kaupunginteatterin pukuhuoneissa ja päässyt elokuvien kuvauspaikoille fiilistelemään ilmapiiriä, jossa luodaan taidetta.”

Ensimmäiseen ystäväkirjaansa Saartamo kirjoitti ryhtyvänsä isona joko ammattilaistenniksenpelaajaksi, -jalkapalloilijaksi tai näyttelijäksi. Ensimmäinen elokuvarooli oli 15-vuotiaana Raimo O. Niemen koulukoti­kuvauksessa Tomas (1996).

”Näyttelijän työt lähtivät vain rullamaan, ja sen jälkeen hommia oli koko ajan”, hän kertoo.

Kun Saartamo haki ensi kertaa opiskelemaan Teatterikorkeakouluun vuonna 2000, oli CV:ssä jo liuta roolitöitä, muun muassa Kirjava silta (2000), Eläinten päivä (1997) ja televisiosarja Tuliportaat (1998). Tarvittiin kuitenkin neljä yritystä, ennen kuin koulun ovet avautuivat.

Saartamo oli 26-vuotias, kun hän pääsi Teatterikorkeakouluun. Se saattoi olla siunaus, hän epäilee.

”Olin siinä iässä jo mennyt ohi kapinavaiheen ja osasin arvostaa koulua varmasti enemmän.”

Vanhenemisessa onkin näyttelijän mukaan parasta juuri seestyminen.

”Olemiseen tulee paljon rauhaa, ja sitä alkaa kyseenalaistamaan, miten kärjekkäästi omia mielipiteitään ilmaisee”, hän muotoilee.