Natalie Wood vuonna 1964. Kuva: Edward Blackbrow

Natalie Wood ja Robert Wagner olivat aikansa – ja pitkän ajan – seuratuimpia Hollywood-pariskuntia. He menivät naimisiin kahdesti: ensin 1957 ja myöhemmin tauon jälkeen 1972.

Kun Wood hukkui epäselvissä olosuhteissa perheen huviveneellä 1981, tapaus oli tietenkin suuri kansain­välinenkin uutinen.

Wood oli silloin 43-vuotias. Ura oli alkanut jo lapsuudessa, josta se jatkui kuin luonnostaan, kun hänet pestattiin 15-vuotiaana James Deanin vastanäyttelijäksi Nicholas Rayn elokuvaan Nuori kapinallinen. Siitä tuli yksi Woodin tunnetuimmista rooleista.

Woodin kuolema on jäänyt ikuiseksi arvoitukseksi. Veneellä oli seurana aviomies Robert Wagnerin lisäksi näyttelijä Christopher Walken, joka teki tuolloin Aivomyrsky-elokuvaa yhdessä Woodin kanssa.

Mitä marraskuisena yönä tapahtui? Putosiko Wood, tönäistiinkö hänet vai hyppäsikö hän tarkoituksella?

Walken ei suostunut asiaa kommentoimaan silloin eikä juuri myöhemminkään, mutta aviomies Wagner puhuu nyt vanhana miehenä HBO-dokumentissa, jossa häntä haastattelee Natalie Woodin tytär ja Wagnerin tytärpuoli Natasha Gregson Wagner.

Tässä välissä Woodin tapaus on nostettu jälleen pöydälle Los Angelesin poliisissa. Wagneria ei ole koskaan syytetty, ja nytkin poliisi on vain ilmoittanut, että Wagner on heidän näkökulmastaan ”kiinnostava henkilö”.

Laurent Bouzereaun ohjaama dokumentti maalaa perheen haluamaa kuvaa, mikä vie tältä pohjaa. Tytärpuolen haastattelusta ei voi odottaa kovin tiukkaa vaan päin vastoin se antaa Wagnerille runsaasti tilaa kertoa oman versionsa, joka toki on ihan uskottava.

Dokumentti keskittyy kuolemaa enemmän Woodin uraan, joka on vuosien mittaan päässyt unohtumaankin, koska hän päätyi varsinkin 1970-luvulla usein rooleihin, joista on jäänyt aika vähän muistijälkiä.

Jos haluaa jossitella, Wood olisi hyvinkin saattanut olla niitä harvoja naistähtiä, jotka saivat loistaa vielä keski-iässä ja siitä eteenkin päin. Wood oli hieno näyttelijä, se ei jää dokumentissakaan epäselväksi.

Rivien välissä dokumentti kertoo omaa tarinaansa Hollywoodista: mutkikkaista uusperhekuvioista, naisnäyttelijöiden paineista, ja lopulta myös päihteiden käytöstä.

Tunnetut ystävät kuten Mia Farrow ja Robert Redford ylistävät Woodia ja perhettä, mutta jokaisesta haastattelusta jää tunne, että kukaan ei puhu rehellisesti. Julkisivun ei anneta romahtaa.

Natalie Wood: What Remains Behind, HBO Nordic.