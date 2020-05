Hallituksen uudet linjaukset rajoitusten asteittaisesta höllentämisestä on otettu elokuvateattereissa vastaan kiinnostuneina ja varovaisen optimistisina.

Hyvät uutiset olisivat odotettuja, sillä monissa elokuvateattereissa liiketoiminta on loppunut sataprosenttisesti. Suomen elokuvateatteriliitto ilmoitti jo huhtikuun alussa, että elokuvateatterit ovat suuremman uhan alla kuin koskaan.

Elokuvateatteriliiton toiminnanjohtajan Tero Koistinen sanoi huhtikuun lopussa HS:lle, että elokuvateatterit ovat olleet vieläkin vaikeamman paikan edessä kuin paljon julkisuudessa esillä olleet ruokaravintolat.

Hallituksen maanantaisen tiedotustilaisuuden jälkeen ei ole kuitenkaan voitu tehdä vielä konkreettisia päätöksiä jatkosta.

Esimerkiksi Finnkino odottaa aluehallintoviraston ohjeita elokuvien esittämiseen. Elokuvateatterialan suurimmalla toimijalla on 16 elokuvateatteria 11 paikkakunnalla.

”Jatkamme sen jälkeen avaamista koskevien suunnitelmiemme päivittämistä”, Finnkinon myyntijohtaja Hannele Wolf-Mannila kertoo sähköpostitse.

Suljettu Finnkinon elokuvateatteri viihdekeskus Flamingossa Vantaalla 21. huhtikuuta. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Oleellista Finnkinolle olisi saada ohjelmistoon elokuvia, jotka houkuttelevat isot yleisömäärät takaisin saleihin.

Wolf-Mannila kertoi aiemmin huhtikuussa HS:lle Finnkinon vaikeasta tilanteesta. Hänen mukaansa koronapandemian aiheuttama tilanne on ”ennennäkemätön”, ja Finnkinon tulovirrat ovat loppuneet.

Tällä hetkellä Finnkinon suunnitelma on aloittaa laajamittainen esitystoiminta heinäkuun loppupuolella. Silloin ensi-iltansa saavat Christopher Nolanin toimintajännäri Tenet ja näytelty versio Disneyn animaatiosta Mulan.

Näitä aikaisemmin esitettävistä elokuvista tehdään päätös viranomaisohjeistuksen jälkeen.

Pienessä helsinkiläisessä elokuvateatteri Rivierassa hallituksen uusia linjauksia käytiin läpi tuoreeltaan tiistaiaamupäivänä pitkän videopalaverin voimin.

Myös Rivierassa odotetaan tarkempia ohjeistuksia siihen, miten toimia.

”Emme vielä piirrä uutta salikarttaa vaan odottelemme lisätietoa”, kertoo Rivieran tuottaja Hanna Hynynen.

Todennäköisesti uutta karttaa tullaan kuitenkin tarvitsemaan.

Rivierassa on Hynysen mukaan ”poikkeuksellisen kiva tilanne” siinä, että sali on jo valmiiksi hyvin väljä. Paikkoja on vain hieman yli 60, vaikka samassa tilassa on aiemmin toiminut 194-paikkainen teatteri.

”Ihmiset istuvat niissä omissa tilavissa nojatuoleissaan tai kumppanin kanssa sohvalla. Meillä kävijä on omassa, yksityisessä tilassa samalla, kun kokemus on yhteisöllinen.”

”Meidän on luultavasti hyvin helppoa lähteä rakentamaan tätä entistäkin turvallisempaan suuntaan”, Hynynen arvelee.

Rivierassa voi syödä elokuvia katsoessaan. Koronapandemian aikaan teatterista on myyty ulos take away -annoksia. Kuva: Joonas Brandt

Tilanne vaatii Hynysen mukaan paljon uutta palvelukehittelyä, mutta hän ei pidä sitä mahdottomana.

”Otamme tavallaan myös kiinnostavana haasteena sen, miten pystymme palvelemaan asiakkaita tässä uudessa normaalissa.”

Elokuvateatterin ovien avautuminen ei Hynysen mukaan riipu pelkästään siitä, että hallitus antaa avaamiselle luvan. Yritykselle on toki tärkeää päästä pyörittämään elokuvia ja ravintolatoimintaa, mutta ykkössijalla on silti turvallisuus, Hynynen toteaa.

”Asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus ovat todella iso prioriteetti. Avaamme heti kun voimme, mutta se ’heti’ tarkoittaa sitä, että meillä on valmiina se turvallinen kokemus, johon voimme luottaa ja luvata, että se on sekä kävijöille että työntekijöille hyvä.”

Elokuva-alalla ensimmäisen, tulevaisuutta optimistisesti käsittelevän tiedotteen ehätti lähettämään keskiviikkoaamuna KesäKino Engel. Kesäisin Senaatintorin varrelle avattava teatteri ollaan avaamassa näillä näkymin perinteiseen tapaan juhannuksen jälkeen 26. kesäkuuta.

”Odotamme toki hallituksen ja terveysviranomaisten tarkempia ohjeita ja selvityksiä”, teatterista tiedotetaan.

KesäKino Engelin avajaiselokuvana on tarkoitus nähdä Haifaa al-Mansourin ohjaama Maryam. Elokuva oli viime vuonna Saudi-Arabian Oscar-ehdokas ja se sai runsaasti kehuja vuoden 2019 Venetsian ja Toronton elokuvajuhlilla.

Korona-aika on tuonut elokuva-alalle myös uudenlaisia ideoita. Näin on esimerkiksi Tampereella, jossa ollaan järjestämässä kesäkuun alussa tapahtuma nimeltä Drive-in-leffaviikko 2020.

Elokuvaviikko järjestetään 2.–7. kesäkuuta Tampereen messu- ja urheilukeskuksen valtavassa A-hallissa. Halliin otetaan kerrallaan 70–80 autoa. Katsojat istuvat autoissaan koko näytöksen ajan. Edessä on yksi suuri led-näyttö, kertoo viikon järjestävän Finland Eventsin tapahtumajohtaja Hannele Nuotio.

Elokuviksi on valittu koko perheen elokuvat Koiranpäivät ja Corgi – Kuningattaren koiranpentu sekä nuorisolle ja aikuisille suunnatut Tuukka Temosen uutuuselokuva Aika jonka sain ja Roland Emmerichin uusi, tositapahtumiin perustuva elokuva Midway.

Tampereellakin odotetaan vielä aluehallintoviranomaisten lopullista päätöstä. ”Kaikki on napin takana jo valmiina. Lipunmyynti aloitetaan heti kun saadaan siihen lupa”, Nuotio sanoo.

Hän on hyvin luottavainen sen suhteen, että lupa lopulta heltiää.

”Jos elokuvateatterit, uimahallit ja kaikki muutkin saavat nyt jonkinlaisen toimiluvan, niin olisihan se hassua, jos me emme saisi. Omassa autossa oleminen on kuitenkin turvallisuusasteeltaan aivan eri asia.”

Tampereen messu- ja urheilukeskuksen A-halli on tarkoitus muuttaa drive-in-teatteriksi kesäkuun alussa. Kuva: Lehtikuva

Idea drive-in-tapahtuman järjestämisestä virisi Finland Eventsissä heti koronapandemian alettua maaliskuussa. Finland Events on Tampereella sijaitseva tapahtumatoimisto, joka suunnittelee erilaisia pienempiä ja suurempia tapahtumia ympäri Suomea.

”Toimitusjohtaja huikkasi, että oletko kuullut tällaista”, Nuotio kertoo. Hän sai tehtäväkseen tutkia, olisiko drive-in-tapahtuman kehittely mahdollista.

Yhteydenottoja on tullut Nuotion mukaan ”hämmästyttävän paljon”. Hän epäilee kiinnostuksen johtuvan siitä, että ihmiset ovat pysytelleet kotona jo tarpeeksi kauan. Tekemistä kaivataan, varsinkin turvallista tekemistä.

Nuotion korviin on kantautunut huhuja, että drive-in-tapahtumia ollaan järjestämässä muuallakin Suomessa. Vastaavaa on ollut suunnitteilla esimerkiksi Vantaalla.

”Vähän huhuja on, että muutkin tätä tekevät, ja miksi eivät tekisikään! Se ei ole meiltä pois”, Hannele Nuotio sanoo.