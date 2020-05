Jamaikalainen laulaja Millie Small on kuollut 73-vuotiaana, kertoo Jamaica Observer -lehti.

Asiasta kertoi lehdelle Smallin ystävä ja entinen tuottaja Chris Blackwell. Tämän mukaan Small kuoli tiistaina 5. toukokuuta Britanniassa sydänkohtauksen seurauksena.

Small tuli tunnetuksi 1960-luvun jättihitin, My Boy Lollipopin laulajana. Singleä myytiin yli kuusi miljoonaa kappaletta, ja se oli vuoden 1964 kovimpia hittejä The Beatlesin ja The Rolling Stonesin hittien rinnalla.

Kappale on yhä kaikkien aikojen myydyimpiä reggae- ja ska-hittejä. Samoin se oli Jamaikan ensimmäinen suuri hitti maailmalla.

Smallin taas on sanottu olevan artisti, joka esitteli jamaikalaisen ska-musiikkityylin Britannialle ja koko maailmalle. Kappaletta on pidetty ensimmäisenä kansainväliseen suosioon nousseena ska-levytyksenä.

Vuonna 1946 syntynyt Small, syntymänimeltään Millicent Dolly May Small, oli sokeriplantaasin työnvalvojan tytär Jamaikan Clarendonista. Hän päätyi musiikkialalle voitettuaan kykyjenetsintälkilpailun Jamaikalla ja päästyään levyttämään.

Hitit kuuli Chris Blackwell , tuottaja ja yksi pienen brittiläis-jamaikalaisen levy-yhtiön Island Recordsin perustajista.

Small tuotiin vuonna 1963 Lontooseen, jossa hänelle opetettiin laulajanuralle olennaisia taitoja, muun muassa tanssimista. Small sai laulettavakseen vanhan amerikkalaisen rhythm & blues -kappaleen, jonka Barbie Gaye oli tehnyt vuonan 1956 tunnetuksi nimellä My Girl Lollypop.

Smallin laulamasta versiosta tuli Island Recordsin ensimmäinen suuri hitti ja ensimmäinen menestys Britanniassa. Nykyään maailmankuulun Island Recordsin omistaa Universal, ja sen artisteja ovat muun muassa Ariana Grande, Justin Bieber, The Killers, The Weeknd ja moni muu.

Kappaleen levyttäessään Small oli vasta teini-ikäinen. Hän joutui valtavaan pyöritykseen, sillä kappale nousi suosioon kaikkialla maailmassa.

”Kiersin hänen kanssaan ympäri maailmaa, sillä kaikki maanosat ja televisio-ohjelmat halusivat hänet. Oli uskomatonta, kuinka hyvin hän selvisi kaikesta”, Blackwell kertoi.

Small kävi vuonna 1964 myös Suomessa. Vierailuun kuuluin muun muassa esiintyminen televisiossa.

Millie Small oli vasta 18-vuotias, kun hän vieraili Suomessa Aarre Elon ohjaamassa ohjelmassa vuonna 1964. Kuva: HS-arkisto

Smallin kiertäminen jatkui vielä 1970-luvun puolelle, mutta isompia hittejä hän sai enää kaksi. Lyhyttä Singapore-jaksoa lukuun ottamatta Small asui koko loppuelämänä Britanniassa.

Vuonna 1987 Thames News -lehti paljasti, että laulaja eli köyhissä oloissa nuorisohostellissa yhdessä tyttärensä kanssa.

Small oli hyvin tarkka julkisuuden suhteen, eikä antanut juuri koskaan haastatteluita. Vuonna 2016 hän suostui kuitenkin Goldmine-lehden haastatteluun.

Tuossa haastattelussa Small kertoi elämästään ja paljasti kauan liikkuneen urbaanilegendan todeksi: Se oli todella nuori Rod Stewart, joka soitti My Boy Lollipopin huuliharppuosuudet. Stewart itse on aina kieltänyt osuutensa kappaleenteossa.

Tuottaja ja Smallin löytäjä Chris Blakwell oli tavannut laulajan viimeksi 12 vuotta sitten. Blackwell kuvaili Smallia suloiseksi ihmiseksi, jolla oli erinomainen huumorintaju. ”Hän oli aivan erityinen ihminen.”