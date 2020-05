Kulttuuri | Musiikki

Kuka on mystinen suomalainen, joka on ohjannut Weekndin hittivideot? Anton Tammi kertoo nyt HS:lle, miten hämmästyttävä tapahtumaketju sai alkunsa

Anton Tammi on tehnyt maailmantähti The Weekndin uuden levyn kaikki musiikkivideot, joita on katsottu satoja miljoonia kertoja. Hän ei suhtaudu videoiden suosioon erityisellä intohimolla, koska ajattelee sen olevan tärkeämpää artistille itselleen.