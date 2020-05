HS pyysi viittä musiikinopettajaa ja yhtä oppilasta kertomaan, miten musiikin etäopetus on tänä keväänä sujunut.

Rebekka Angervo

Piano, Sibelius-Akatemia ja Espoon musiikkiopisto

”Etäopetus on erilaista, intensiivisempää kuin lähiopetus. Varsinkin kun kontakti tapahtuu näyttöpäätteen kautta, siinä täytyy olla koko ajan läsnä. Ja istun näytön ääressä 8–10 tuntia päivässä. Oman haasteensa tuo se, että äänessä voi olla viivettä, vähän sovelluksesta ja yhteydestä riippuen. Varsinkin ihan pienten oppilaiden kanssa pitää malttaa molemmin puolin odottaa, että toinen saa sanottua asiansa.

Joillekin ensimmäiset pari viikkoa menivät etäopetuksen haltuun ottamiseen. Mutta viimeistään toisella viikolla saatiin kaikkiin kontakti, ja olen ollut iloisesti yllättynyt siitä, että kaikki ovat olleet sataprosenttisesti läsnä joka ikisellä tunnilla. Poissa­oloja ei ole ollut tätä ennenkään paljon, mutta nyt oppilailta ja perheistä on tullut sellaista viestiä, että soittotunti on kiva henkireikä arkeen.

Pianistin näkökulmasta on ollut kiva päästä myös ikään kuin oppilaiden koteihin. Siinä näkee, millaiset soittimet heillä on, ja voi tarkistaa tuolin korkeuden, etäisyyden soittimesta ja kaiken sellaisen, mistä toki puhutaan mutta mitä harvoin pääsee näkemään kotitilanteessa. Ja nyt myös vanhemmat ovat olleet läsnä.”

Rebekka Angervo antoi maanantaina etäaplodit oppilaalleen William Baxterille tämän kevätkonserttiesityksen jälkeen. Kuva: Toivo Heinimäki / HS

William Baxter

Rebekka Angervon 9-vuotias Soitintikkaat-ryhmän piano-oppilas Espoon musiikkiopistossa

”Ihan mukavasti tämä on minun mielestäni sujunut. Täällä kotona olen harjoitellut kappaleita ja oppinut pari uuttakin. Etäopetuksessa on vähän outoa, että ei näe kavereita eikä ole samaa opettajaa. Oikea ope [Rebekka Angervo] on parempi, äiti [Taina Baxter] on siinä ja siinä. No, äiti on äiti. Ihan mukavasti äidin kanssa soittaminen on sujunut, juuri viime viikolla opeteltiin uusi kappale.

Normaaleilla pianotunneilla musiikkiopistossa on ollut hauskaa, tuntien alussa oli aina teoriaosuus, siellä oli taululle piirretty nuotteja ja niiden seuraaminen oli aika hauskaa. Ja loppu oli kivaa myös, kun harjoiteltiin konsertoimista ja joka kerta sai soittaa yhden kappaleen. Nyt olemme soittaneet etäkonserteissa.

Soittotunnit ovat ryhmätunteja, joissa on kolme tai neljä oppilasta, ja joitakin kertoja myös yksityisopetusta. Vähän jännempiä ne ryhmätunnit ovat, koska minua jännittää joka kerta kun soitan jollekulle muulle ja eniten silloin, kun minua videoidaan. Minulla on sellainen heikkous, että en soita hyvin, jos minua videoidaan. Sitä etäopetuksessa joutuu tekemään.”

Aleksi Kinnunen käyttää etäopetuksessa Zoom-videopalvelua. Kuva: Toivo Heinimäki / HS

Aleksi Kinnunen

Rummut ja bändiopetus, Pohjois-Helsingin bändikoulu

”Minulla on rumpuoppilaita ja pari bändiä. Yksityisoppilailla melkein kaikilla on jonkinlainen sähkörumpusetti kotona. Yhdellä oppilaalla on akustiset rummut.

Bändiopetuksissa on pitänyt enemmän soveltaa ja etsiä uudenlaisia työskentelytapoja, koska teknologia ei mahdollista sitä, että pystyisimme soittamaan etänä synkassa. Siksi olemme tehneet vähän erilaisia juttuja: olemme tehneet omia biisejä netissä olevien ohjelmien kautta, harjoitelleet biittien tekemistä ja soinnuttamista.

Teknisesti opetustilanteen luonne riippuu paljon siitä, millaiset soittovälineet ja millainen nettiyhteys oppilaalla on. Osalla menee tosi hyvin, ja on helpompi pitää perinteisempiä rumputunteja. Osalla on enemmän haasteita, jos on vähän heikommat kamat, ja silloin pitää soveltaa opetustilannetta enemmän: olemme esimerkiksi kuunnelleet enemmän ja harjoitelleet nuotinkirjoittamista. Mutta etäopetukseen siirtyminen on toiminut paremmin kuin olisi etukäteen ajatellut. Tietenkin jos tilanne jatkuu pidempään, olisi tarpeellista päästä seuraamaan oppilaita vähän lähempääkin, sillä soittimien opetukseen kuuluu olennaisesti kuuluu olennaisesti soittotekniikan opetus, eikä siihen etänä välttämättä pääse kunnolla käsiksi.”

Sari-Anna Lintunen opettaa käyrätorvioppilaita kotoaan kahdeksankuisen tyttärensä kanssa. Kuva: Toivo Heinimäki / HS

Sari-Anna Lintunen

Käyrätorvi, Helsingin konservatorio

”Olen nyt äitiyslomalla, mutta minulla on vain kaksi oppilasta, joten voin opettaa lapsen kanssa. Ja lapsi tykkää siitä, koska on tottunut siihen jo mahassa. Minulla on ollut tuuria naapurien suhteen eivätkä he ole sanoneet mitään soitostani, mutta edellisessä asunnossani varmaankin olisi tullut sanomista. Jos opetusmäärät olisivat isommat, niin sitten se olisi ehkä ongelma täälläkin. Myöskään oppilaille ei ole tullut valituksia äänenvoimakkuudesta.

Oppilaani ovat kaksi motivoitunutta opiskelijaa, ja he ovat tykänneet etäopetuksesta. Lähetämme puolin ja toisin videoita pitkin viikkoa, ja sitten pidetään vähän lyhyempi tunti. On ollut tosi kivaa, kun on nähnyt miten oppilaat harjoittelevat kotona – olen esimerkiksi sanonut, että lähetä vaikka lämmittelystä video. En ole aiemmin käyttänyt videoita opetuksessa, mutta aion jatkaa videoiden käyttöä myös sitten, kun palataan lähi­opetukseen. Ei välttämättä etäyhteyttä, mutta tallenteita kyllä.”

Taru Mäkimattila neuvoo videolla oppilailleen, miten sanomalehtipaperista voi tehdä rumpukapulat. Kuva: Kuvakaappaus Taru Tahdikkaan Youtube-tililtä

Taru Mäkimattila

Esiopettaja, 1. ja 3. luokan musiikinopettaja, Sääksjärven koulu, Lempäälä

”Minulla on musiikkipedagogin tausta. Aikaisemmin tein töitä soitonopetuksessa sekä musiikkileikkikoulun opettajana. Opiskeltuani lastentarhanopettajaksi työskentelen nyt esiopetuksessa ja käytän opetuksessani paljon musiikkia. Lempäälässä esiopetus on koulujen yhteydessä ja opetan tänä vuonna musiikkia myös 1. ja 3. luokalle.

En ole pitänyt ryhmäopetusta Zoomin tai Teamsin kautta, vaan olen tehnyt oppilaille videoklippivinkkejä ja ohjeita sekä vastattavia tehtäviä Wilma-viesteillä. Kun huomasin, ettei tarjolla ollut sopivaa materiaalia esimerkiksi siitä, miten rummut ja rumpukapulat voi tehdä itse, päätin tehdä itse videon Youtubeen. On ollut ilo huomata, että muutkin opettajat ovat käyttäneet sitä. Oppilaat ovat lähettäneet minulle kuvia tai videoita takaisin siitä, miten he soittavat itse rakentamiaan rumpuja. Sydän sykähtää joka kerta, kun etäopetuksessa näkee, miten työ on tehty ja miten innostunutta se on. ”

Katso alla olevalta videolta, kuinka tehdään kapulat Helsingin Sanomista ja rumpusetti kodin erilaisista kipoista:

”Sellaisetkin oppilaat, jotka eivät ryhmäopetustunnilla ole olleet niin osallistuvia ja jotka eivät ole keskittyneet tunnilla, ovat tässä usein nopeimpia ja tekevät tehtävät hyvin. Joillekin tämä sopii hyvin, sillä he saavat opettajalta sen kahdenkeskisen huomion, jota ei ryhmäopetuksessa aina pysty saamaan.

Wilmassa olen antanut tehtäväksi esimerkiksi omien lastenlaulusuosikkien listaamisen, ja niiden kysymisen myös vanhemmilta ja isovanhemmilta. Kolmosluokkalaisten kanssa ollaan opiskeltu orkesterin soittimia. Hienoa on, että esimerkiksi Helsingin kaupunginorkesterilla on ollut Pekka ja susi -musiikkisatu katsottavana.”

Leena Sainion Vode-koira saa myös osansa klassisen laulun opetustunneista. Kuva: Toivo Heinimäki / HS

Leena Sainio

Klassinen laulu, Espoon musiikkiopisto

”Koska olen myös pianisti ja säestän oppilaitani, on myös opetustyylini sellainen, että tehdään hyvin paljon laulua säestyksen kanssa. Etäopetuksessa on vaikea yhdistää laulua ja säestystä, koska esimerkiksi liedin tekeminen vaatii sekä laulajan että pianistin yhtäaikaista läsnäoloa ja vuorovaikutusta. Myös laulajan äänellinen kehittäminen on hankalaa, koska sitä ei kuule etäyhteydellä oikealla tavalla. Olenkin keksinyt kaikenlaisia muita opetuskeinoja.

Hyvä fiilis on tullut siitä, että nyt on tutkittu liedien sanoja kunnolla. Nyt oppilaat ovat kerrankin ehtineet itse keskittyä kunnolla runoihin ja nuottikuvaan. Musiikkiopistossa on yleensä vähän kiire, joten opettajana tulee helposti selittäneeksi itse, mitä mikäkin tarkoittaa, mutta nyt olen laittanut oppilaat selvittämään nuottikuvaa itsekseen ja vaikka sanakirjan avulla hakemaan sieltä esitysmerkintöjä.

Minulla on paljon erilaisia oppilaita, 13-vuotiaasta 36-vuotiaaseen, ja kaikilla on hirveän erilaiset tarpeet, joten kaikille pitää tehdä tehtävät mittatilaustyönä. Yleisesti ottaen kaikki ovat aktiivisesti mukana, mutta odottavat kyllä normaaleja tunteja. Murrosikäiset oppilaat myös kainostelevat laulamista etätunneilla, varsinkin jos on pienet asunnot ja vanhemmat kotona etätyössä. Koska kunkin kotiolosuhteet ovat erilaiset, mukana kulkee väistämättä myös epätasa-arvoisuutta.”