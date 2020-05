Vauva-lehden nettisivuston Aihe vapaa -keskustelupalstalla käytiin kolmisen viikkoa sitten verraton sananvaihto. Tuolloin elettiin aikaa, jolloin hallitus oli juuri ilmoittanut Uudenmaan eristyksen olevan ohi, ja ensimmäinen mahdollinen mökkeilyviikonloppu oli koittamassa.

Ketjun käynnistävä viesti oli otsikoitu kohteliaasti ”Mökkiläiset saapuneet. Yksi pyyntö...” Siinä kirjoittaja toivoi, että paikkakunnalle tulevat mökkiläiset kävisivät kaupassa ilman lapsiaan.

Sen jälkeen oli kohteliaisuus oli muisto vain. Uusmaalaiset leimattiin viesteissä hengenvaarallisiksi ”taajama-asukkaiksi”, jotka vastuuttomuuttaan vaaransivat maaseutukylien vanhusten hengen. Vastauksissa taas ihmeteltiin, miten ”metsäläiset” eivät ymmärtäneet, kenen rahoilla syrjäkyliä pyöritetään.

”Kuulin että tietyillä mökkikunnilla on jo vapaaehtoisia katupartioita jotka varmistavat että uusimaalaiset saastuttajat eivät kulmilla pysyttele kauaa. Liekö totta vai tarua?” eräs kirjoittaja arvelee.

”Tollasten mulkkujen maisemiin viitti edes lähteä”, tiivistää toinen tunnelmansa.

Kahta päivää ja 426 viestiä myöhemmin palstalla oli käsitelty kaikki vastapuolen epäilyttävät puolet, ja kohteliaasta keskustelusta jäljellä olivat savuavat rauniot.

”Mistä tämä viha tulee?” yhdessä viestissä ihmetellään.

Se on hyvä kysymys.

Tutkija Anna Kortelainen on löytänyt paljon yhtymäkohtia sota-ajan ja korona-ajan mielialoista. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Punnitun vastauksen antaa tietokirjailija Anna Kortelainen, joka on havainnoinut koronavirusepidemian vaikutuksia yhteiskuntaan ja havainnut siinä yllättäviä yhteyksiä sota-ajan välillä. Havainnoistaan hän on kertonut Helsingin kaupunginmuseon ja Hamin yhdessä tuottamassa Mieliala – Helsinki 1939–1945 -podcast-sarjassa.

Kortelainen on myös kuratoinut Helsingin taidemuseo Hamin ja Helsingin kaupunginmuseon samannimisen näyttelyn, jonka Hakasalmen huvilan osuus avautuu jälleen yleisölle koronarajoitusten lievennyttyä kesällä.

Kortelaisen mukaan Suomessa sota jyrkensi kaupungin ja maaseudun vastakkainasettelua, kun pommituksia pakoon lähteneet kaupunkilaiset aiheuttivat huolta maalaisissa.

Nyt korona-aika on nostanut esiin samat ennakkoluulot toisten luonnetta ja elämäntapaa kohtaan.

”Nämä poikkeusolot tuottavat samankaltaista ajattelua, jonka mukaan intressit eivät olekaan yhteisiä vaan ne asettuvat vastakkain”, Kortelainen selittää. ”Se ajattelu nousee pintaan heti kun meidän turvallisuudentunnettamme vähän heilautetaan.”

Hakasalmen huvilan osuus näyttelystä keskittyy ihmisten ja taideteosten evakuointeihin sota-aikana. Kertojaääninä toimivat helsinkiläisten siviilien sodanjohdolle laatimat salaiset mielialaraportit. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Vastakkainasetteluun on myös pitkät tarinalliset perinteet.

Maaseutu on 1800-luvulta asti nähty puhtaana ja turvallisena verrattuna syntiseen ja vaaralliseen kaupunkiin, ja klisee piti pintansa sota-aikanakin. Muistissa olivat tarinat siitä, kuinka isäntä ratkeaa ryyppäämään markkinoilla ja piikatyttö tulee raskaaksi kaupungin houkutuksiin langetessaan.

Kaupungeista maataloustöihin lähetettyjen työvelvollisten voimia ja taitoja epäiltiin, kuten nykyäänkin.

Pahinta oli kuitenkin kaupunkilaisten ylimielisyys. Piirre, joka korostuu korona-ajan kärjistämissä kommenteissa Vauva.fi:n keskusteluissakin:

”Aika moni on ollut ylimielinen, halveksunut maakunnissa asuvia ja pahimmillaan nimitellyt näitä rengeiksi, joiden pitää totella kun isäntä käskee. Muu Suomi ei ole uusmaalaisten siirtomaa vaikka osa teistä kuvittelee niin.”

Toisen mukaan uusimaalaisilla on tapana liikkua laumoissa, ja kyläkaupassa asioidessaan hypistellä ja kovaäänisesti arvostella maalaiskaupan suppeaa valikoimaa. Etelä-Suomen lapsiperheet puolestaan ovat ymmärtäneet jokamiehenoikeudet väärin: luontoa tuhotaan, melutaan järven rannalla aamuun asti ja säikytellään tahallaan lehmiä.

Myöskään kaupunkilaisten rahaa paikkakunnalle tuovasta vaikutuksesta ei olla niin varmoja. Erään kommentaattorin mukaan mökkiläiset hakevat ruoat lähimmästä kaupungista.

”Sitten nillitetään muutaman satasen kiinteistöverosta ja huonosta teiden kunnosta. Kiinteistöverolla pitäisi sitten saada täydet terveyspalvelut tarvittaessa”, hän valittaa.

Perhe Kaarlenkujalla Helsingissä pommituksen jälkeen heinäkuussa 1941. Kuva Mieliala-näyttelystä. Kuva: SA-kuva

Entä sitten kaupunkilaiset? Sotavuosina jännitteitä syntyi eritoten elintarvikepulasta, josta kärsivät kaupunkilaiset haalivat maalta ruokatarpeita mustan pörssin hinnoin. Maalaisten katsottiin yrittävän hyötyä maanmiestensä ahdingosta ja unohtavan talvisodan hengen.

Samalla yleistyi muun muassa Vauva.fi:n keskustelupalstalla käytetty termi jyväjemmari.

”Kaupungeissa ajateltiin, että maanviljelijät jemmaavat niitä jyviään eivätkä tilitä rehellisesti viljan- ja lihantuotantoaan. Esimerkiksi Helsingissä oli vakava paikka, jos ei ollut suhteita maanseudulle. Oli aito hätä siitä, että ruoka loppuu, ja se nostatti tunteet pintaan”, Anna Kortelainen sanoo.

Myös Vauva.fi:n keskustelussa ruoka aiheuttaa kuohuntaa. Yksi kirjoittaja väittää paikkakuntansa kyläkauppiaan lakanneen myymästä piruilumielessä mökkiläisille alkoholia. Toinen kehottaa ottamaan mökkiläisiltä kaupassa moninkertaisen hinnan.

Monen mökkiläisen reaktiot ovat tyrmistyneitä. Eräässä kommentissa paikallisia syytetään tahallisesta kiusanteosta, joka näkyy varkauksina, kotirauhan rikkomisena ja uhkailuina.

”Jos sitten tekee rikosilmoituksen paikalliselle poliisille niin saattaa törmätä viileään, väheksyvään tai kyyniseen käytökseen, tai pahimmassa tapauksessa sinusta itsestäsi tehdäänkin syntipukki ja epäilty”, kirjoittaja valittaa.

Kommentoinnin kärjistyessä tunteet nousevat pintaan myös kaupunkilaispuolella, ja pian sanasodan nouseva tyyli on provokaatio. Yksi naljailee uusmaalaisen tartuttavan koronakatseen läpäisevän auton ikkunatkin, ja toinen lataa peliin koko arsenaalin.

”Landepaukut, opetelkaa pitämään turvaväli siellä kaupoissa, ettette tartuta meitä koronan välttäneitä uusmaalaisia. Seisokaa vaikka siinä kaupan pihalla kädet taskussa sen aikaa, kun käymme hakemassa sisäfileet, limut, kasvikset ja oluet kaupasta viikoksi. Voitte sitten meidän jälkeemme mennä tekemään pikku ostoksenne ja muistakaa kiittää meitä varakkaita uusimaalaisia, että olemme juuri teidän kylästänne mökin ostaneet ja pidämme pikku kylänne palvelut pyörimässä.”

Maltillisimmissa vastauksissa muistutetaan, missä provokaattorin ostama sisäfile on kasvatettu.

”Niin meitä sisukkaita täällä vaan silti elää ja yrittää, jotta sinäkin saisit ruokaa pöytään.”

Koronarajoitukset hellittävät toukokuussa. Samaan aikaan moni kaupunkilaisperhe tekee suunnitelmia kesälomaksi, ja siihen kuuluu mökki kuten ennenkin.

Kesällä voi käydä niinkin, että virus alkaa levitä Uudenmaan ulkopuolella aiempaa voimakkaammin.

Vauva.fi-sivuston keskustelupalstan kommentit ovat epäilemättä kärjekkäimmästä päästä, mutta jostain ilmassa kytevästä ne kertovat.

Miten vihanpito siis saataisiin lientymään?

Sota-aikaan siihenkin asiaan puututtiin ohjeistuksella. Kevättalvella 1944 maaseudulle kaupungista töihin lähteviä neuvottiin Suomen Huollon kirjasella, joka valoi uskoa sopuisan rinnakkaiselon mahdollisuuteen.

”Kaupunkilaiset eivät aina käsitä, että maassa on asuttava maan tavalla. Yleisenä huomiona on todettava, että siirtoväen on sopeuduttava niihin asuinolosuhteisiin ja työntahtiin mikä on maaseudulla”, ohjeissa todettiin.

Maaseudun väestöä puolestaan muistutettiin, että kaupungeista saapuu paikkakunnille uusia henkisiä voimia, joiden avulla voidaan saada aikaan ”mitä virein henkinen toiminta”.

Pitäisikö kirjanen ottaa kasvomaskien rinnalle Huoltovarmuuskeskuksen valikoimaan?

”Sillä on varmaan ollut hyvä tarkoitus, mutta se kirjanen on ärsyttänyt ihmisiä niin maaseudulla kuin kaupungissakin”, Anna Kortelainen epäilee. ”Ja niin se varmaan tekisi nykyäänkin.”

Eli: keskustellaan kohteliaasti.

Ja jätetään ainakin isommat lapset autoon, kun ajetaan kyläkaupan pihaan.

