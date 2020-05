”Niin on hyvä kuin käy.”

Tähän toiveikkaaseen lauseeseen kiteytyy moni asia levykauppias Markku Nuotion elämässä.

”Usein palaan tuohon äitini suosimaan ajatukseen, jonka hän taas oppi Rakel Wihurilta.”

Nuotio myöntää, että viime ­aikoina optimistiselle luonteenlaadulle on ollut käyttöä. Jos levykauppabisneksessä on muutenkin ollut tiukat ajat, kulunut kevät on ollut erityisen kova.

Koronaviruksen vuoksi Musiikkitalo ja sen suojissa sijaitseva klassiseen musiikkiin erikoistunut levykauppa Fuga ovat olleet suljettuina. Ovet avataan, kun Musiikkitalo aukeaa.

”Kyllä me roikumme vähän kuin löysässä hirressä. Vuokranmaksua on lykätty, mutta ei ole aavistustakaan siitä, saadaanko mitään anteeksi. Kun kassavirta on ollut kivijalkamyymälässä tänä aikana lähes nolla, niin pitää miettiä, mitä tekee.”

Se kertoo tietysti paljon Fugan kaltaisen erikoisliikkeen asiakaskunnasta.

Monet tulevat mielellään kauppaan ostoksille. Asian äärelle, kuten Nuotio muotoilee. Levyjä plärätessä voi vaihtaa henkilökunnan kanssa ajatuksia, etsiä ja yllättyä.

”Nettikaupassa heräteostoksia tehdään vähemmän.”

Lainan turvin Fuga selviää kuitenkin ainakin muutaman kuukauden eteenpäin.

”Ajattelin, että kyllä se 60 vuotta pitää saada täyteen”, Nuotio sanoo naureskellen.

Nuotion Elvi-äiti perusti liikkeen vuonna 1960. Siitä lähtien se on palvellut niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia klassisen musiikin harrastajia.

”Me olemme vähän kuin jokin reliikki. Varsinkin ulkomaalaiset tulevat usein ihmettelemään, että vieläkö tällaisia kauppoja on olemassa. Mutta kyllähän museot­kin pysyvät pystyssä, me hoidamme rahoituksen vain vähän eri tavalla.”

Alun perin Nuotiosta ei pitänyt tulla levykauppiasta, mutta toisaalta urapolku valikoitui luonnollisesti. Musiikki soi Nuotion perheessä aina.

Äiti piti jo ennen Fugaa 50-luvulla toista levykauppaa Fredrikinkadulla. Pappina ja kirkkoherrana uransa tehnyt Tarmo-isä opetti puolestaan Sibelius-Akatemiassa ja oli perustamassa Cantores Minoresia. Vanhempien innostus musiikkiin tarttui luonnostaan ja on kantanut näihin päiviin asti.

”Jos äiti ja isä huomasivat meissä lapsissa lahjakkuutta, he kannustivat siihen suuntaan.”

Kahdeksan pojan veljessarjasta kuusi varttui aikuisikään, Nuotio toiseksi nuorimpana. Osin siitä syystä hän myös päätyi levykaupan tiskin taakse. Nykyään myös oma poika on liikkeessä töissä.

”Äiti sairastui vuonna 1974 ja kysyi, ottaisinko vetovastuun. Muut veljet olivat jo opiskelleet ja valmistuneet, itse olin vasta aloittanut Sibelius-Akatemiassa, ja nuorin veli Erkki oli vielä koulussa. Olin tietysti mielissäni, että äiti luotti minuun.”

Fugasta tehtiin osakeyhtiö, jonka hallituksessa kaikki veljekset ensin istuivat. Vähitellen muut myivät osuutensa Nuotiolle.

Vaikka omat lauluopinnot vaihtuivat toimitusjohtajan arkeen, valinta ei ole jäänyt harmittamaan. Laulaminen kuorossa ja yksin on edelleen tärkeä osa Nuotion elämää. Nykyään levykauppias voi sitä paitsi myydä myös omaa tuotantoaan. Nuotio levytti Schubertin Winterreisen pari vuotta sitten.

”Ehkä on parempi, että laulusta tuli rakas harrastus, varsinkin kun tietää, millaista huippulaulajien elämä on. Siellä saa kyllä painaa niska limassa. Olen saanut elää rauhassa ja mennyt laulamaan, kun on pyydetty.”

Vuodet levykauppiaana ovat opettaneet monenlaisia asioita. Elämään suhtautuu rauhallisemmin kuin nuorempana.

Tiukkoja paikkoja on näet ollut ennen koronakevättäkin. Tiukin oli 80-luvun puolivälissä, kun kaikki veljekset olivat vielä osakkaina liikkeessä. Fuga avasi sivumyymälät Tampereelle ja Espooseen.

”Nehän vetivät talouden ihan kuralle. Silloin veljeni Juhani, joka oli järjestyksen ihminen, nosti kissan pöydälle. Päätettiin, että sivumyymälöistä hankkiudutaan eroon, ja se oli pakko tehdä nopeasti.”

2000-luvulla cd-levyn katoamista on julistettu tasaisin väli­ajoin, mutta Nuotio ei ole huolissaan. Vaikka tukkumyynti romahti tavaratalojen levyosastojen ja pienempien levykauppojen lopetettua, asiakkaita riittää.

”Meillä on uskollinen asiakaskunta, ja heitä on jo kolmannessa polvessa nuorisosta seniorikansalaisiin asti. Se ilahduttaa. Monet tilaavat levyjä vielä vanhainkodissa ollessaan.”

Mutta mitä levyä Nuotio suosittelisi juuri nyt, kesän kynnyksellä? Vastaus tulee kuin levykaupan hyllyltä:

”Helsingin kaupunginorkesterin harpistin Anni Kuusimäen Elegia. Siinä on rakastettuja pianokappaleita harpulle sovitettuna. Ei tarvitse kuin laittaa levy liikkeessä soimaan, niin ihmiset tulevat jonossa tiskille. Se on rauhallinen ja kaunis levy, joka sopii hyvin tähän hetkeen.”