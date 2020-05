Jälkipolville on voinut syntyä kuva, että 1960- ja 1970-luvun poliittinen ilmapiiri Suomessa oli ankean mustavalkoinen, mutta todellisuudessa kartta oli täynnä kaikenlaista pientä tihrua.

Yksi unohtuneista ryhmistä on maolaiset, joten ei ole lainkaan yllättävää, että ohjaaja Jouko Aaltonen on valinnut heidät dokumenttinsa aiheeksi. Aaltonen on tätä ennen paneutunut taistolaisuuteen, poliittiseen laululiikkeeseen ja toisaalta myös punkmusiikkiin, joka täytti politisoitumisen aukon.

Aaltonen tuntee hyvin oman nuoruutensa vasemmistolaiset liikkeet. Se on dokumentintekijälle sekä etu että haitta.

Maolaisten MLR-liikettä (marxilais-leniniläiset ryhmät), kuten taistolaisiakin, voi perustellusti kutsua äärivasemmistoksi. Nämä ryhmät hyväksyivät periaatteen tasolla myös väkivallan yhdeksi poliittisen vaikuttamisen keinoksi. Käytännössähän siihen ei Suomessa koskaan menty, ja Pieni punainen kertoo omalla tavallaan, ettei se ollut edes lähellä.

Kuten dokumentissa heti alussa todetaan Kiinan Mao Zedong oli 1960-luvulla pop. Maolaiset ajatukset levisivät maailmalle ja jopa tänne perukoille Neuvostoliiton naapuriin. Kiinnostavinta maolaisten osuudessa olikin juuri se, että he olivat sen ajan Suomessa todellisia toisinajattelijoita, jotka sanoivat jo varhain suoraan sen, että Neuvostoliitto oli jähmeä diktatuuri, joka kohteli kansalaisiaan törkeästi.

Kolikon kääntöpuoli oli tietenkin se, että samat nuoret sokeutuivat täysin Kiinan kulttuurivallankumouksen hirmuteoille. Dokumentissa ei valitettavasti kysellä, mitä kautta Kiinan propaganda kulkeutui silloiseen Suomeen.

Maolaiset olivat aikoinaan yllättävänkin näkyvä ryhmä, ja monessa kaupungissa tiedettiin, että MLR, loppuvaiheessa Itu, piti parhaita bileitä. Se kuului ryhmän ”pämppälinjaan” – mitä muut eivät tainneet silloin tietääkään.

Aaltonen on haastatellut liikkeen avainhahmoja, jotka kertaavat liikkeen vaiheita ja perusajatuksia, mutta MLR-liike oli aikansa lapsi siinä, että toiminta oli mitä suurimmassa määrin erilaisia kokoontumisia, hierarkiaa ja lopulta naurettavaa riitelyä. Se on se puoli, joka taas ei kiinnosta enää yhtään. Enemmän kaipaisi puhetta ajan henkisestä ilmapiiristä, josta poiki sitten aikanaan myös Koijärvi-protesti ja vihreä liike.

Samu Heikkilän leikkaus ja Marita Hällforsin kuvaus tekevät Pienestä punaisesta joka tapauksessa laatudokumentin.

Pieni punainen, TV1 klo 19.00 ja Yle Areena. (K12)