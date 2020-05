Niin kutsutut DIY-artistit eli itsenäiset, levy-yhtiöistä riippumattomat muusikot ovat valloittamassa hiljalleen musiikkiteollisuutta.

Esimerkiksi musiikkialan lehti Rolling Stone kertoi vuosi sitten, että itsenäiset artistit tienaavat koko ajan paremmin voimakkaasti kasvavan nettistriimauksen ansiosta.

Itsenäisillä artisteilla tarkoitetaan muusikkoja, jotka tekevät, äänittävät ja tuottavat pitkälti itse oman musiikkinsa, ilman levy-yhtiötä. Kaikki saattaa tapahtuu vieläpä omassa kodissa.

He ovatkin juuri nyt musiikkialan nopeimmin kasvava osa-alue. Tutkimusyhtiö Midia Researchin mukaan itsenäiset artistit, jotka julkaisivat kappaleitaan suoratoistopalveluissa digivälittäjien, kuten Amusen, TuneCoren, CD Babyn ja Ditton kautta, tuottivat maailmanlaajuisesti yhteensä yli 821 miljoonaa dollaria eli noin 760 miljoonaa euroa. Nousua edellisvuoteen oli 25 prosenttia.

Kun näihin liitetään vielä sellaisten artistien tulot, jotka ovat säilyttäneet tekijänoikeutensa mutta ovat silti tehneet sopimuksen levy-yhtiöiden kanssa, DIY-artistien maailmanlaajuinen liikevaihto nousi jopa 1,6 miljardiin dollariin eli 1,4 miljardiin euroon.

Yksi edelläkävijä suuntauksessa on Ruotsi. Vuoden 2019 lopussa maan top 50 -listan artisteista Spotifyssa oli itsenäisiä artisteja yli 40 prosenttia.

”DIY-nimiä”, jotka sittemmin ponnistivat koko maailman tietoisuuteen ovat muun muassa Asap Rocky, FKA twigs, Tyler, the Creator ja Ed Sheeran. Jazzmusiikissa vastaavaan ilmiöön on kyennyt Snarky Puppy -yhtye.

”Olemme astumassa aikakauteen, joka on enemmän muutoksessa kuin mitä äänilevyjen liiketoiminnassa on koskaan koettu”, Midia Research -tutkimusyhtiön johtaja Mark Mulligan sanoi Rolling Stonelle.

Itsenäisten artistien menestyksen vuoksi myös suuret levy-yhtiöt ovat nähneet heissä markkinaraon. Useat yhtiöt ovat kehitelleet heille digitaalisia jakelualustoja, jotka toimittavat musiikkia eteenpäin esimerkiksi Spotifylle ja tarjoavat työkaluja julkaisujen esittelyyn.

Musiikkiteollisuuden liikehdintään on havahduttu nyt myös Suomessa. Suomalainen musiikkialan kasvuyritys Family in Music on kehittänyt kansainvälisen musiikkialan digipalvelun, jonka ideana on tarjota itsenäisille artisteille työkaluja musiikin jakeluun, urakehityspalveluihin ja rahoitukseen. Samalla se yhdistää artistit alan muihin toimijoihin ja yrityksiin. Palvelun beta-versio julkaistaan kesäkuussa.

Tekoälyä hyödyntävä palvelu tarjoaa kuukausimaksua vastaan apua esimerkiksi musiikin tuotantoon, artistibrändin kehittämiseen, kansainvälisten verkostojen rakentamiseen, yhteistyökumppanien löytymiseen sekä kaupallisten mahdollisuuksien ja rahoituksen tarjoamiseen. Yhtiö tarjoaa myös vaihtoehdon musiikin jakelulle.

”Me uskomme tämän suuntauksen olevan tulevaisuuden ilmiö globaalisti ja tavoitteemme on rakentaa maailman modernein digitaalinen palvelu uuden sukupolven artisteille”, sanoo Family in Music -yhtiön toimitusjohtaja Jukka Hynynen yhtiön tiedotteessa.

Family in Music avaa tänään torstaina palvelun verkkosivut.