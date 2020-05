Nuortenromaani

Siiri Enoranta: Kesämyrsky. 285 s. WSOY.

13-vuotias Andrew Appleton on ihastunut luokan komeimpaan poikaan, rikkaaseen Josh Royhin. Siiri Enoranta piirtää Kesämyrskyssä näiden kahden pojan tunteiden heräämisen, kehittymisen ja haparoimisen tarkkanäköisin ja kevein viivoin.

Seksuaalisuuden ja sukupuolten moninaisuuden kuvaus on viimeisen parin vuosikymmenen aikana asettunut tärkeäksi osaksi suomalaista nuortenkirjallisuutta. Tematiikkaa ovat käsitelleet hienosti muun muassa Salla Simukka esikoisteoksessaan Kun enkelit katsovat muualle (WSOY, 2002), Vilja-Tuulia Huotarinen Valoa valoa valoa -romaanissa (Karisto, 2011), Maria Björk Pojassa (Like, 2013), Siri Kolu teoksessaan Kesän jälkeen kaikki on toisin (Otava, 2016) ja Riina Mattila Järistyksiä-esikoisromaanissa (WSOY, 2018).

Seksuaalisuus ja sukupuoli-identiteetti ovat olleet esillä myös Siiri Enorannan aiemmissa teoksissa. Esimerkiksi kahden tytön tai naisen välistä rakkautta käsiteltiin sekä Tuhatkuolevan kirouksessa että Surunhauras, lasinterävä -romaanissa.

Vaikka Kesämyrskyn maailma ei ole mikään heteronormatiivisuudesta vapaa utopia, on Enorannan tapa tarttua aiheeseensa ilahduttavan itsestäänselvä: Andrew nyt sattuu pitämään pojista, mutta aivan yhtä hyvin hän voisi pitää tytöistä. Tai molemmista, tai jostain aivan muusta. Tärkeintä on ihminen ja tunne, ei sukupuoli.

Kesämyrskyssä rakkaustarina punoutuu osaksi koko kaupunkia ravistelevaa murhamysteeriä. Andrew on muuttanut perheensä kanssa Queensbridgeen, maan edistyneimpään kaupunkiin, jossa jalankulkijat joutuvat käyttämään leveälierisiä hattuja tai suuria päivänvarjoja suojatakseen itseään taivaalla liitävistä lentureista ropisevalta kuonalta. Lentureita nimittäin pitää ilmassa ihmeaine nimeltään indigo, joka muuttuu kaiken tahmaavaksi pulveriksi, kun sen energia on käytetty.

Lentureiden ja indigon kautta romaaniin piirtyy myös jyrkkärajainen luokkayhteiskunnan kuva. ”Sillä Queensbridgessä kaikki, joilla oli rahaa, lensivät” – yläluokan kuona siis tippuu köyhemmän kansanosan niskaan hyvin konkreettisella tavalla.

Andrew’n isä on maan arvostetuin lastenpsykiatri, joka kesäloman aluksi kutsutaan työ­komennukselle rikkaan Royn perheen huvilalle kaupungin ulkopuolelle. Josh Royn pikkusisko Penelope on joutunut todistamaan murhaa, jonka seurauksena hänen mielensä on järkkynyt. Penelopen kautta Kesämyrsky saa tummempia sävyjä, synkkiä ja hauraita salaisuuksia, joiden alla Penelope hoippuu todellisuudesta irrallaan.

Musiikki nousee tärkeäksi teemaksi, ja erityisesti Penelopen sello on merkittävä symboli – unelmille, vapaudelle, minuudelle.

Kartanolle on kesäksi kokoontunut Royn sisarusten ja Andrew’n lisäksi pieni, Joshin johtaman Nokisiipi-jengin jäsenistä koostuva nuorten porukka. Lapsuuden ja nuoruuden rajalla hapuilevan ryhmän kautta Enoranta pääsee herkullisesti käsiksi eräänlaiseen viattomaan julmuuteen, joka muistuttaa paikoin Jean Cocteaun Les Enfants terriblesin sisaruksista.

Erityisesti Andrew on henkilöhahmona herkullinen. Ei se komein, älykkäin, kiinnostavin tai voimakkain, mutta ei myöskään ulkopuolisin, traagisin tai kaltoinkohdelluin. Andrew on hyvin tavallinen poika, jonka erityisyys on hänen vilpittömyydessään. Hänelle maailma on ihme, eikä hän näe syytä peitellä tunteitaan – vahvasti nykynuorten sukupolven kuva.

Andrew’n avoimen ihmettelyn kautta myös lukija pääsee rauhassa ihastelemaan Enorannan luomaa steampunk-henkistä maailmaa, jossa menneiden vuosisatojen kartanoeleganssi yhdistyy mielikuvituksellisiin lentohärveleihin ja mystisiin kemiallisiin aineisiin. Siiri Enorannalle steampunk tarjoaa jälleen uuden kehyksen, johon rakentaa oma, ainutlaatuinen maailmansa.

Enoranta on varsin tiheään palkittu kirjailija. Edellinen romaani Tuhatkuolevan kirous voitti Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandian 2018 ja Surunhauras, lasinterävä Topelius-palkinnon 2015. Enoranta on myös saanut teoksistaan kolme kertaa Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinnon ja ollut ehdolla eri palkinnoille lukuisia kertoja.

Kaikki tämä hyvästä syystä. Enoranta kirjoittaa kauniisti, leikkisästi, viisaasti ja keveästi. Hän luo täysiä maailmoja jännittävine tarinalinjoineen, joissa keskipisteenä on silti yleismaailmallinen, ajaton ja nuorelle ajankohtainen rakkauden, vapauden ja itsensä löytämisen tematiikka.

Kesämyrskyssä aiemmista teoksista tuttu leikillisyyden ja vakavan yhdistelmä on hioutunut vieläkin kirkkaammaksi. Enoranta ei ole pelkästään kotimaisen nuortenkirjallisuuden hienoimpia ääniä, vaan kansainväliselläkin mittapuulla poikkeuksellisen kiinnostava tekijä.