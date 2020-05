Toimintaelokuva Extractionista on tullut Netflixin katsotuin ensi-iltaelokuva.

Huumepomon lapsi siepataan. Yksi mies voi selvittää tilanteen, kuten tusinaelokuvissa on tapana.

Tämän hetken katsotuin elokuvahahmo on onnistunut yhdistelmä kliseitä.

Tyler Rake on hikinen, verinen ja krapulainen soturi. Rake tarkoittaa suomeksi haravaa, jota hahmo käyttää maataloustöiden sijaan tappamiseen.

Olutta juova, peloton mies hyppää 30-metriseltä jyrkänteeltä veteen ja pohtii asioitaan lammen pohjassa. Muistoissa välähtää lapsi ja menetetty elämä.

Hän mörisee vähäisesti kuin John Rambo, koska koetuista raakuuksista ei ole mitään sanottavaa.

Kaulatatuoinnit ovat merkkinä tämän aikakauden kovuudesta.

Vappupäivänä Netflix tiedotti, että toimintaelokuva Extractionista on tullut palvelun katsotuin ensi-iltaelokuva. Neljässä viikossa elokuvaa on katsottu 90 miljoonaa kertaa.

Rankka, raju, jännittävä, Netflixissä kuvaillaan elokuvaa. Avainsanat voisivat olla myös rankisteleva, irvokas, arvattava.

Kritiikit ovat olleet kohtalaisia. Netflix on aiemminkin onnistunut luomaan menestyksiä elokuvista, joita pidetään arvosteluissa vähän valjuina. Sandra Bullock kulki huivi silmillä vuoden 2018 mysteeridraama Bird Boxissa, josta tuli yllättävästi ilmiö.

Nyt suoratoistoelokuva täyttää popkornin nälkää, joka on kasvanut, kun isoja Hollywoodin elokuvia ei voi esittää elokuvateattereissa.

Syyt menestykseen voi löytää myös tekijöistä.

Chris Hemsworthin esittämä Tyler Rake on mörähtelevä ja krapulainen palkkasoturi. Kuva: Jasin Boland / Netflix

Tyler Rake on erilainen lihasmies kuin ylimielinen jumala Thor, jota australialainen Chris Hemsworth on näytellyt kahdeksassa Marvel-elokuvassa. Norjalaisen taruolennon esittäminen on nostanut hänet Forbesin listalla toiseksi eniten ansaitsevaksi näyttelijäksi vuonna 2019 . Ohi meni vain Dwayne ”The Rock” Johnson.

Extractionissa Hemsworth, 36, on ensimmäistä kertaa myös tuottajana, yhdessä Joe ja Anthony Russon kanssa. Vaikutusvaltaiset elokuvaveljet ovat kirjoittaneet tarinan, joka perustuu heidän yhdessä Ande Parksin kanssa tekemään sarjakuvaromaaniin Ciudad.

Elokuvan ohjaaja Sam Hargrave on aiemmin työskennellyt stunttikoordinaattorina Russon veljesten supersankarispektaakkeleissa, kuten Avengers: Endgamessa (2019). Se on kaikkien aikojen tuottoisin elokuva, jossa myös Hemsworth heilutti vasaraa Thorina.

Kokenut tappelukoreografi Hargrave näyttää tavanomaisen mäiskimisen nopeana tanssin ja vapaaottelun yhdistelmänä.

Hargrave on kuvannut esikoiselokuvaansa 11-minuuttisen, yhtäjaksoisen takaa-ajokohtauksen, jossa kaahataan kapeilla kaduilla. Kamera seuraa autoa ulkoa ja sisältä. Osa hämmästyttävästä liikkeestä on toteutettu kameramiesten koreografialla.

Avengers-elokuvasarja on koko perheen viihdettä, jossa ei hakata sormia irti. Extractionissa käsikirjoituksen tehnyt Joe Russo on voinut luoda raakuuksia vapaammin.

Tekijät ovat ottaneet vaikutteita 1980-luvun toimintaelokuvista, joissa väkivalta oli veristä, eikä näyttäviä kohtauksia toteutettu tietokonetehosteilla.

Tappaminen on äärimmäisen audiovisuaalista. Luut murtuvat ratisten ja piikit lävistävät päätä. Taisteluissa edetään kuin ensimmäisen persoonan ammuskelupeleissä. Päähahmolla on metsäkenttä, kaupunkikenttä ja viemärikenttä läpäistävänä.

Stunttiohjaaja tietää temput. Naamioituneita vihollisia voi ampua läjittäin, koska samat ammattilaiset voivat näytellä hyökkäävän joukkion yhä uudelleen.

Russon veljekset ovat tunnettuja isojen henkilögallerioiden tuotannoista. Avengerseissa päästettiin jokainen tähti loistamaan ja komediasarja Communityssa kuvattiin opiskelijaelämä ensemblellä.

Nyt pöhötautia karistetaan. Extractionissa seurataan vain kahta hahmoa ja heidän ympärillään pyöriviä sivuhenkilöitä.

Amerikkalaismediassa elokuvaa on nimitetty white saviour -tarinaksi. Termi valkoinen pelastaja viittaa fiktioon, jossa messiaaninen, valkoinen päähenkilö pelastaa ei-valkoisia ihmisiä ahdingosta.

Intia on elokuvassa rähjäinen, sävyltään kellertävä ja taloudellisesti kahtia jakautunut. Thaimaassa on kuvattu kohtaukset, jotka sijoittuvat Bangladeshin ihmisiä kuhisevaan Dhakaan.

Lainassa on Danny Boylen menestyselokuva Slumdog Millionairen tapa kuvata intialaisten poikien selviytymistä kadulla. Slummeja näyttänyt elokuva muutti intialaisten tapaa tehdä elokuvaa kuten Guardian kirjoitti vuonna 2009. Rähjäisyys on alkanut näyttää yhtä kiehtovalta kuin Bollywoodin kimallus.

Extractionin eri intialaiset ja bangladeshilaiset hahmot puhuvat äidinkieltään hindiä ja bengalia, joten Aasian markkinoita otetaan luontevasti haltuun.

Sanan extraction voi kääntää sukujuuriksi, syntyperäksi tai sotilaalliseksi vetäytymiseksi. Elokuvassa sillä viitataan perheristiriitoihin ja jatkuvaan asejoukkojen pakoiluun.

Henkeä vedetään saippuaoopperamaisissa kohtauksissa, joissa setvitään perheristiriitoja. Dialogi etenee yksinkertaisesti.

”Haluan mennä kotiin”, lapsi sanoo.

”Vien sinut kotiin”, sankari sanoo.

Yletön väkivalta perustellaan kostolla. Valtaapitävät ampuvat ja murskaavat nuoria poikia. Toisaalta kaltoinkohdellut lapset myös tappelevat ja tappavat.

Elokuvan testinäytöksissä koekatsojia kiinnosti lapsia enemmän se, kuinka käy Tyler Rakelle. Loppua muokattiin yleisön toiveiden mukaan avoimeksi.

Joe Russo on viihdeuutissivusto Deadlinen mukaan kirjoittamassa elokuvalle jatko-osaa. Käsikirjoittaja ei vielä kerro, sijoittuuko uusi tarina ennen vai jälkeen alkuperäisten tapahtumien.

Aikajanalla ei ole kovin paljon merkitystä, kun luvassa on kuitenkin rankkaa kuolemaa.

Oikaisu 7.5. klo 14.40: Rake tarkoittaa suomeksi haravaa, ei talikkoa, kuten artikkelissa aiemmin luki.