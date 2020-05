Muusikko Robban Hagnäs avasi viime syksynä Kokkolassa Kulttuurikorjaamo-klubin tilassa, jossa hänen isänsä Ole Hagnäs huolsi vuosikymmeniä työkseen henkilöautoja. Taustan mustavalkokuva on muisto ajalta, jolloin Kaukokiidon perustajiin kuulunut isä liikennöi Kokkolan ja Helsingin väliä – ja oli syöksyä yhdellä paluumatkalla Visuveden kanavaan. Kuva: Timo Aalto

Muusikko ja promoottori Robban Hagnäs nuuhkaisee ilmaa toimistossaan Kokkolan Katariinankadulla. Tuoksuuko siellä vielä se sama pölyn, rasvan ja öljyn yhdistelmä kuin kymmenen vuotta sitten, kun tapasimme, kysyn puhelimessa.

”Kyllä, vaikka vähemmän. Tosin epäilen, että se ei katoa koskaan”, Hagnäs sanoo ja nauraa. Piintyneet tuoksut muistuttavat ajasta, jolloin hänen isänsä Ole Hagnäs ruuvasi samassa piha­rakennuksessa autoja työkseen.

”Tuo toimiston viereinen entinen huoltohalli oli minun miljöötäni. Ja sen rasvamontussa sain kesäapulaisena tuntumaa työelämään.”

Robban Hagnäsista ei kehkeytynyt isän kaltaista automiestä, vaikka aika kauas hänkin on ajanut. Wentus Blues Bandin basistina, lauluntekijänä ja managerina sekä ajoittaisena autonkuljettajana mittariin on kertynyt noin 3 000 keikkaa 20 maassa.

Wentus Blues Band on Suomen pitkäikäisin, työteliäin ja ehkä kansainvälisin bluesyhtye. Sen ensimmäisestä keikasta on kesällä 34 vuotta ja ensialbumista 31.

”Aluksi oli jännittävää, että pääsimme keikalle Kokkolan ulkopuolelle, myöhemmin jopa vastarannalle Uumajaan. En silti usko, että kukaan meistä osasi kuvitella tällaista matkaa”, Hagnäs sanoo.

Rouheaa ja räväkkää kitarabluesia popularisoinut Wentus Blues Band on oleellinen osa Hagnäsin omaa elämäntarinaa. Ja hän on vähintään yhtä oleellinen osa Wentus Blues Bandia. Hän on myös yksi sen perustajista.

Vanhoihin miehiin yhdistetty blues ei ollut 1980-luvun puolivälissä teinipoikien mielenkiinnon ykköskohde edes Kokkolassa, eikä varsinkaan basso. Siksi myös Hagnäs halusi aluksi kitaristiksi, mutta käteen osunut kelvoton soitin lopetti pian harjoitteluhalut.

”Opettaja tarjosi tilalle muita instrumentteja, joista vasta se viimeinen basso tuntui omalta heti ensimmäisellä kosketuksella. Ja tuntuu edelleen.”

Myöhemmin Hagnäs ymmärsi, että kyse ei ollut vain soittimesta. Bassokitara antoi hänelle mahdollisuuden toteuttaa it­seään niin kuin hän oli tiedostamattaan halunnut: oleellisena osana ryhmää, mutta ei eturivissä eikä sooloilevana keulakuvana.

”Minä olen hyvin perinteinen basisti siinäkin mielessä, että hoidan kaikki juoksevat asiat, järjestän keikat ja kiertueet sekä omistan keikka-auton.”

Ammattimuusikkous ei ollut Kokkolassa syntyneen ja varttuneen Hagnäsin ensimmäisen vaihtoehto. Hän teki lukion jälkeen hieman toimittajan töitä ja päätyi yliopistopaikkaa odotellessaan kolmeksi välivuodeksi kauppakouluun Vaasaan.

Pian sen jälkeen osa-aikaisena sinnitellyt Wentus Blues Band tuli bluesin historiasta tunnettuun tienristeykseen: sen piti myydä itsensä musiikille kokonaan tai kääntyä takaisin.

”Toisen levyn valmistuttua, 1995, päätimme panna peliin kaiken ja katsoa, kuinka pitkälle pääsemme.”

Albumin Chitlin’ Circuit kanteen valittu musta kiitävä amerikanrauta näyttäytyy nyt ennustuksellisena, sillä yhtyeen vauhti kiihtyi vuosi vuodelta. Hagnäsin manageroimana se järjesti klubeja, kiersi Eurooppaa sekä omillaan että säestäjänä sekä toi vieraiksi vanhoja amerikkalaisia muusikkoja.

Yksi huippu oli Helsingin Aleksanterin teatterissa järjestetty kolmen loppuunmyydyn illan 20-vuotisjuhla, josta tehtiin teatterilevitykseen pitkä elokuva, Family Meeting.

”Se oli valtavan avartavaa ­aikaa, mutta ei palaa”, Hagnäs huokaa.

Kaikki yhtyeen afroamerikkalaiset vieraat ovat kuolleet yksi toisensa jälkeen, eikä heitä voi korvata kukaan.

Neljätoista levyä tehnyt Wentus Blues Band yrittää nyt pärjätä enemmän omillaan, vaikka uusimmalla viimevuotisella levyllä soittaa yksi veteraani, kitaristi Duke Robillard.

”Ajattelimme, että Duke sulkee ympyrän, sillä hän oli 1987 ensimmäinen lämmittelemämme artisti”, Hagnäs sanoo.

Hagnäsin viime kuukaudet ovat menneet monen muun tavoin viilennellessä. Keikat katosivat koronan takia kerralla, eikä paluusta entiseen ole tietoa.

Ajoitus on ollut huono myös Hagnäsin uudelle hankkeelle. Edesmenneen isän huoltokorjaamo Katariinankadulla on nyt pojan Kulttuurikorjaamo-klubi.

Robban Hagnäs (vas.) järjesti kitaristilegenda Johnny Winterin kaksi viimeistä Suomen kiertuetta, joista jälkimmäinen oli 2013. Suunnitteilla oli myös kolmas 2014, mutta Winter kuoli. Kuva: Clas-Olav Slotte

Rolling Stonesissa viisi vuotta soittanut Mick Taylor (oik.) on tehnyt Wentus Blues Bandin kanssa viisi kiertuetta Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Ensimmäinen kohtaaminen oli keväällä 2004. ”Hän oli meille sellainen vanhan ajan englantilainen herrasmies ja kommunikoi kaikkein parhaiten kitarallaan”, Robban Hagnäs (vas.) kertoo. Kuva: Clas-Olav Slotte

Monta kertaa Suomessa käyneestä Louisiana Redista (vas.) kehkeytyi aikaa myöten Wentus Blues Bandin muusikkojen mentori. ”Musiikista hän oli innoissaan kuin pieni lapsi, halusi soittaa koko ajan ja puhui loputtomasti kitaroista”, Robban Hagnäs (kesk.) muistelee. Red oli itseoikeutettu vieras Helsingin Aleksanterin teatterissa vuonna 2006 järjestetyissä juhlakonserteissa, joissa Wentus Blues Bandin rytmikitaraa soitti perustajäsen Kim Vikman. Kuva: Clas-Olav Slotte

Wentus Blues Band teki viime syksynä julkaistun uusimman albuminsa amerikkalaiskitaristi Duke Robillardin (edessä) kanssa, jota yhtye lämmitteli Kokkolassa jo 1987. Wentukseen kuuluvat nykyään basisti Robban Hagnäs (vas.), kitaristi Niko Riippa, kosketinsoittaja Pekka Gröhn, rumpali Daniel Hjerppe ja laulaja Juho Kinaret.