Milla Lehto on toiminut dj:nä 20 vuotta. Juhlakiertueen piti alkaa maaliskuussa, mutta nyt sen aikataulu on epävarma. Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Espoolainen Milla Lehto astui ensimmäisen kerran sisään hotelli Presidentin yökerhon ovesta parikymppisenä syksyllä 1997, eikä mikään ollut sen jälkeen ennallaan.

Sisällä yökerhossa Screen-klubi oli täynnä ihmisiä, ja klubin nimen mukaisesti screenit välkkyivät lavan takana, sivuilla ja tanssilattian taustalla. House- ja trance-musiikki jyskytti.

Ja ne bassot! Ne tuntuivat sydämen takana selkärangassa asti.

”Sillä hetkellä löysin polkuni”, Lehto sanoo.

Espoossa asunut Lehto oli päätynyt Eteläisen Rautatiekadun house-pyhättöön vaatekaupassa saamansa mainoslehtisen avulla. Kukaan hänen kavereistaan ei ollut kiinnostunut tapahtumasta, mutta Lehto sai houkuteltua mukaan serkkunsa.

Yli kahdenkymmenen vuoden takaisesta Screen-illasta alkoi matka, joka on kestänyt näihin päiviin asti. Sen kunniaksi Lehdon piti käynnistää dj-uransa 20-vuotisjuhlakiertue Neon Noir Tour 2020 Tampereelta maaliskuun 21. päivä. Nyt kiertueen aikataulu on epävarma. Alkuperäisen suunnitelman mukaan sen pitäisi päättyä Helsinkiin 17. lokakuuta.

Milla Lehto kasvoi Espoon Lippajärvellä. Hän fanitti koulukaveriensa kanssa ensin Dingoa, hieman myöhemmin New Kids On The Blockia. Sitten kolahtivat Guns’n’Roses ja 1990-luvun alkupuolen eurotekno-hitit, joita esittivät muun muassa Dr Alban ja 2 Unlimited.

”On ollut jännä huomata, että tykkään niistä biiseistä edelleen”, Lehto sanoo.

Music Televisionin myllyttämät hitit valmistivat teini-ikäisen Lehdon vastaanottavaiseksi klubimusiikille, jota vielä yhdeksänkymmentäluvulla kutsuttiin konemusiikiksi.

Sitten yhtäkkiä rocklehtien kansissa ja radioiden soittolistoilla paistatteli artisteja, kuten The Prodigy, The Chemical Brothers ja Moby, joiden jälkeen kiveenhakattuina pidetyt rintamalinjat kitaravetoisen rockmusiikin sekä tekno- ja house-juurisen klubimusiikin välillä alkoivat liueta.

”Prodigy oli niin paljon rankempaa kuin ne aiemmat euroteknohitit. Ja silti se puhutteli valtavia ihmisjoukkoja. Se oli siistiä.”

Vuonna 1998 Lehto muutti neljäksi vuodeksi opiskelemaan graafista suunnittelua Joensuuhun. Pikkukaupungin tylsyydessä piristivät Kaivopuiston rannassa Ihana-nimistä kesäklubia pyörittäneiden Tomi Koivulehdon, Stede Koskisen ja Janne Partasen Lehdolle lainaamat mikseri ja kaksi Technicsin vinyylilevysoitinta.

Niillä ja lainaamillaan house-vinyyleillä Lehto ryhtyi opettelemaan dj-työtä. Harrastaminen oli yksinäistä. Välillä hän kyseli soittamiseen neuvoja Koivulehdolta meilitse.

”Joensuussa ei ollut juuri ketään, joka olisi ollut messissä siinä jutussa. Ei ollut vielä Youtubea, mistä olisi voinut opiskelumielessä tsekata dj-videoita.”

Vinyylilevyt olivat kalliita ja niitä piti hakea ulkomailta. Helsingissä oli pari klubimusiikin päälle ymmärtänyttä levykauppaa, jotka olivat olivat tärkeitä kohtauspaikkoja myös Lehdolle.

”Kävin Street Beatissa kuuntelemassa ja ostamassa vinyylejä. Siellä näki myös uusimmat klubi-flyerit ja tapasi muita djtä”, Lehto muistelee.

Lehdon onneksi hänen isänsä työskenteli Finnairilla. Tämä varmisti sen, että Lehto pystyi lentämään Helsinkiin aina kun hotelli Pressan yökerhossa oli kuukausittainen Screen-klubi.

Hengailu klubimusiikkitapahtumissa ja levykaupoissa auttoi Lehtoa vähitellen tutustumaan ihmisiin. Jossain vaiheessa hän viimein puhui itselleen dj-keikan.

Dj Milla Lehto soitti ensimmäisen oman keikkansa Diep-nimisellä aamuklubilla, joka järjestettiin sen aikaisessa Espan Ursulassa. Lehdon setti oli merkitty alkavaksi seitsemältä aamulla.

”Jännitin niin hirveästi, etten pystynyt nukkumaan yhtään edellisenä yönä. Harjoittelin puolentoista tunnin setin tarkasti etukäteen. Keikalla olin niin ylikeskittynyt, että tein aloittelijan perusmokan eli painoin soivan vinyylin vahingossa pysähdyksiin. Sillä hetkellä se tuntui siltä kuin maailma olisi kaatunut niskaan!”

Milla Lehto heittäytyi dj-ammattilaiseksi vasta vuonna 2014, satoja keikkoja soittaneena lähes nelikymppisenä veteraanina.

Lehto oli lähtenyt opiskelemaan itselleen toista ammattia sen jälkeen, kun oli todennut mainostoimistotyön ja dj-keikkailun yhdistelmän vuosia jatkuvana liian raskaaksi.

Sisustussuunnitteluopintojen kuluessa hän yllätyksekseen löysi taas uutta intoa keikkailuun.

Hän huomasi myös pystyvänsä ottamaan aiempaa kokonaisvaltaisemmin vastuun tapahtuman koko paketista. Tämä herätti ajatuksen täysipäiväisestä dj-yrittäjyydestä.

”Kun loin klubikonseptin alusta asti itse, pystyin eri opintojeni ansiosta ottamaan vastuun musiikin lisäksi klubi-iltojen visuaalisesta ilmeestä, mainonnasta, esiintymisasujen suunnittelusta. Pitämään koko paketin omissa käsissä.”

Lehto ei ole ehtinyt tehdä päivääkään sisustussuunnittelijan töitä. Klubikonseptien kehitteleminen ja toteuttaminen on nykyisin täysipäiväinen työ.

Lehdon tämän hetken klubikonsepti on Bass Game -klubi, joka on pyörinyt neljä vuotta ja on yksi Suomen tunnetuimmista house-pohjaiseen musiikkiin perustuvista klubikonsepteista.

Lehdon mukaan dj:n työllä ja klubikonsepteja kehittelemällä ei kuitenkaan pääse vaurastumaan.

”Keikkoja pitää olla lähes joka viikonloppu, jotta tällä pystyy elämään. Jos on kolmenkin viikon pätkä, ettei ole yhtään keikkaa, alkaa jo mennä toimeentulon kanssa haastavaksi. On myös jaksettava jalkautua eri puolille Suomea, koska Helsingissä on tällä hetkellä klubimusiikille sopivia tiloja todella vähän nyt kun sekä Circus että Nosturi alkavat olla historiaa.”

”Jos keikkailee pääasiassa Suomessa, on vain pystyttävä sietämään epävakautta. Olen valmis maksamaan sen hinnan, että saan tehdä luovia asioita ja säilyttää vapauteni.”

Niin, ne ulkomaat.

Klubikulttuuri eri alalajeineen on globaali alakulttuuri, joten ainakin teoriassa kokeneelle dj:lle luulisi löytyvän markkinoita melkein mistä maailmankolkasta tahansa.

Lehto tietää, että ulkomaille pääsee keikkailemaan useammin ja säännöllisemmin, jos julkaisee myös omaa musiikkia. Oikea levy-yhtiökumppani on dj:lle keino päästä keikoille kansainvälisiin tapahtumiin ja löytää sitä kautta uutta yleisöä.

Lehto on nyt tehnyt omaa musiikkiaan neljä vuotta. Seuraavaksi vuorossa on sopivan levy-yhtiön löytäminen.

”Nyt alkaa olla jonkin verran biisejä kasassa. Tämä on ollut pitkä tie. Koen hirveän tärkeänä, että pääsen ilmentämään itseäni myös siten, että se musiikki, mitä seteissäni soitan, on itseni tekemää.”

Lehto luovii sekä keikkaseteissään että omassa musiikissaan tyylillisesti tech housen, progressiivisen housen ja technon välissä. C.A.T.-aliaksella hän tekee myös psytrance-keikkoja trance-yleisöille.

Lehto sanoo, että vaikka esimerkiksi Weekend-festivaali on hänen edustamilleen musiikkityyleille melkein liian valtavirtainen tapahtuma, se on kuitenkin tärkeä, sillä se on melkein ainoa tapahtuma Suomessa, missä hänen kaltaisensa dj voi päästä soittamaan todella isoille yleisöille.

”Suomessa klubeilla käyvä porukka on nuorta, ulkomailla se on usein huomattavasti vanhempaa. Siellä saatetaan tulla porukalla klubbailemaan ja muistelemaan yhdeksänkymmentäluvun kultaisia vuosia. Suomessa tällaista käyttäytymistä ei oikein ole. Kun ihmiset ovat esimerkiksi perheellistymisen tai päivätöiden takia kerran hylänneet klubikulttuurin, he eivät helposti palaa takaisin.”

Neon Noir Tour -juhlakiertueen piti olla lajissaan poikkeuksellinen. Yksitoista kaupunkia, kaksitoista paikkaa ja yhden laivakeikan Tallink Siljalla sisältävän kokonaisuuden kaltaista temaattista kiertuetta ei tiettävästi ole monikaan suomalainen house-dj aiemmin tehnyt.

Lehto muistelee, että vastaavan juhlakiertueen Suomessa on tehnyt vain dj Orkidea, joka on juhlistanut koko maan kattavalla kiertueella niin uransa 20- kuin 25-vuotisetappeja.

Dj Orkidea, oikealta nimeltään Tapio Hakanen, työskentelee myös YleX:n musiikkipäällikkönä.

”Dj-hommien suhteen dj Orkidea on ollut minulle ainoa suomalainen esikuva. Arvostan paitsi hänen pitkää uraansa ja ammattitaitoaan, myös tyyliä, jolla hän edustaa itseään artistina.”

Lehto sanoo, että olisi hienoa sanoa nimeltä myös joku suomalainen naispuolinen dj-esikuva, mutta sellaista ei tahdo löytyä. Kukaan toinen nainen ei ole vielä tehnyt tätä yhtämittaisesti yhtä pitkään house-musiikin parissa kuin Lehto.

”Fakta taitaa olla, että eivät kaikki miehetkään tee dj:nä pitkää uraa. Siellä pyörii vaan me muutamat sitkeät, jotka vaan puskee eteenpäin! Uusia nuoria naispuolisia dj:tä on kuitenkin viime vuosina tullut esiin, mikä on tosi hienoa ja tärkeää.”

Lehto on nyt 43-vuotias. Näkeekö hän dj:n ammatin eläkehommana?

”En lähtisi lyömään vetoa sen puolesta, sillä pidän niin paljon nukkumisesta. Keikan alkamisen odotteleminen joskus pikkutunneille asti on alkanut tuntua vuosi vuoden jälkeen raskaammalta. Mutta kun pääsen soittamaan, väsymys katoaa.”

”Eikä nykyään tarvitse enää roudata keikoille vinyyleitä vetokärryssä, kuten uran alkuaikoina. Nykyään se on vain muistitikku taskuun ja kuulokkeet ja menoksi.”

Milla Lehdon Neon Noir Tour on siirretty syksylle myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.