Keskiviikkona maailman mediat kertoivat, että saksalaisen Kraftwerk-yhtyeen toinen perustajajäsen Florian Schneider on kuollut syöpään 73-vuotiaana.

Tämä on yhden ajanjakson loppu. Ajanjakson, joka ylettyy 1960-luvun lopun avantgardistisesta krautrockista nykypäivän tanssipoppiin.

Kraftwerkia on kuvattu konemusiikin Beatleksiksi. Jos nykyisen edm:n vanhempia ovat olleet house, tekno ja 1980-luvun alun syntikkapop, Kraftwerk edustaa isovanhempia – elektropopin ensimmäistä sukupolvea ja alkupistettä.

Yhtye teki vuosina 1974–81 peräkkäin viisi klassikkoalbumia, joista jokainen laajensi omalta osaltaan elektronisen ilmaisun rajoja ja mahdollisuuksia: Autobahn, Radioactivity, Trans-Europa Express, Man Machine ja Computer World.

Yhtyeestä inspiroituivat erityyppiset artistit, jotka veivät Kraftwerkin oppeja eri suuntiin.

Yksi varhaisista omaksujista oli David Bowie, joka otti vaikutteita Kraftwerkin teollisuussoundista albumeista Low, Heroes ja Lodger koostuvaan Berliini-trilogiaansa.

Yhdysvalloissa Kraftwerk sai puolestaan innostuneen vastaanoton aluksi Chicagon rap-piireistä. Yksi ensimmäisistä rap-hiteistä eli Afrika Bambaataan Planet Rock perustui Trans-Europe Expressin biittiin.

Elektronisia soittimia oli kuultu nykymusiikissa toki ennen Kraftwerkiakin. Yksi ensimmäisistä esimerkeistä on Musitronilla soitettu soolo Del Shannonin Runaway-kappaleessa vuonna 1961.

1960- ja 70-luvun vaihteessa syntetisaattorit yleistyivät, mutta niistä olivat paneutuneesti kiinnostuneita lähinnä kokeilevat progerockin edustajat.

Kraftwerk näytti, kuinka koneet saadaan svengaamaan täsmällisillä rumpukompeilla, koukuttavilla bassolinjoilla ja takaraivoon juuttuvilla melodioilla.

Sanoitukset puolestaan ovat yhdistelmä teknologiamyönteisyyttä ja retrofuturistista romantiikkaa. Niissä, kuten myös yhtyeen kansitaiteessa on runsaasti viittauksia 1920-luvun Weimarin tasavallan optimismiin.

Vuonna 1978 julkaistun The Man-Machine -levyn cd-version kannessa Florian Schneider on etummaisena.

Florian Schneiderin tarkasta kuolinpäivästä liikkuu toistaiseksi vain huhuja, mikä täydentää hänen arvoituksellista julkisuuskuvaansa.

Siinä missä yhtyeen toinen päähahmo Ralf Hütter on toiminut julkisuudessa Kraftwerkin puhemiehenä, Schneider oli vetäytyvä ja introvertti hahmo.

Julkisuuteen tihkuneiden huhujen mukaan hänen panoksensa sävellystyöhön hiipui vuosien aikana, joten fanit ovat pohtineet, mikä oikeastaan on ollut hänen roolinsa yhtyeessä. Yhden vastauksen antoi Hütter vuonna 2005 Mojo-lehden haastattelussa, jossa hän kutsui Schneideria äänifetisistiksi.

”Hän on ääniperfektionisti. Jos soundi ei täytä tiettyjä vaatimuksia, hän ei halua tehdä sitä.”

Schneiderin roolia voikin kuvailla nykytermeillä äänimuotoilijaksi. Lisäksi hän kehitteli omia soittimiaan, kuten muun muassa elektronisen huilun ja Robovox-nimisen vocoderin.

Kraftwerk esiintyi Coachella-festivaaleilla Kaliforniassa keväällä 2008. Florian Schneider toinen vasemmalta. Kuva: Jason Moore / Zuma

Florian Schneider-Esleben syntyi 7. heinäkuuta 1947 pienessä Öhningenin kaupungissa Etelä-Saksassa. Hänen isänsä Paul Schneider-Esleben oli arvostettu arkkitehti.

Vuosina 1967–1968 Florian Schneider soitti yhtyeessä Pissoff Eberhard Kranemannin kanssa. Hütteriin Schneider tutustui düsseldorfilaisen musiikkikoulun improvisaatiotunnilla vuonna 1968.

Kaksikko koki klassisen musiikin instituution rajoittavaksi. Ajatus päätyä soittamaan loppuelämäkseen Mozartia ja Beethovenia ei innostanut.

”Kysymyksemme oli, minkälaiselta Saksa nykyään kuulostaa. Tämä oli lähtökohtamme”, kertoi Hütter myöhemmin.

Schneider ja Hütter alkoivat esiintyä yhdessä ja liittyivät Organisation-nimiseen progeyhtyeeseen, joka julkaisi seuraavana vuonna levyn Tone Float. Vuonna 1970 kaksikko perusti Kraftwerkin ja Kling Klang -studion ja kuvaili itseään ”äänikemisteiksi”.

Kraftwerkin filosofiasta kertoo esimerkiksi Schneiderin musiikkisuhteen kehitys. Hänen alkuperäinen soittimensa oli huilu, mutta hän kyllästyi siihen ja alkoi kiinnostua akustisten soittimien äänien elektronisesta käsittelystä nauhakaiulla ja kitarapedaaleilla.

”Huomasin, että huilu oli liian rajoittava soitin”, Schneider kertoo Pascal Bussyn kirjassa Man, Machine and Music. ”Pian ostin mikrofonin, sitten kaiuttimia, kaikulaitteen ja syntetisaattorin. Myöhemmin luovuin huilusta.”

Schneider ja Hütter kuvailivat työtään usein ”teollisuusfolkiksi ja teknopopiksi”. Omien sanojensa mukaan he eivät edes kokeneet soittavansa musiikkiyhtyeessä vaan kuvailivat Kraftwerkia multimediaprojektiksi.

”Kraftwerk ei ole yhtye. Se on konsepti”, kertoi Schneider Rolling Stonen haastattelussa vuonna 1975. ”Me emme ole yhtye. Minä olen minä. Ralf on Ralf. Ja Kraftwerk on meidän ideoidemme kulkuneuvo.”

Florian Schneider Helsingissä pidetyssä Kraftwerkin Tour de France -kiertueen konsertissa vuonna 2004. Kuva: Timo Jaakonaho / Lehtikuva

Kraftwerkin 1970-luvun kultakauden jälkeisiä vuosia leimasi jahkailu.

Himopyöräilijä Hütter joutui kesällä 1982 liikenneonnettomuuteen ja vajosi koomaan, mikä tukki inspiraation lähteet. Levytystahti harveni ja odotteluun tuskastuneet jäsenet Karl Bartos ja Wolfgang Flür jättivät yhtyeen.

Vuodesta 1987 Kraftwerk pysyi pitkään alkuperäisen perustajakaksikon projektina, kunnes Schneider jätti yhtyeen lokakuussa 2008.

Vuoden 1981 jälkeen klassikkoalbumien tasolle yltävää musiikkia ei enää syntynyt. Sen sijaan Kraftwerk keskittyi perintönsä vaalimiseen ja maineensa betonoimiseen.

Yhtye teki 2000-luvulla useita pitkiä kiertueita vanhalla ohjelmistolla, jota oli päivitetty maltillisesti. Suomessa Kraftwerk on konsertoinut viisi kertaa.

Yhtyeen elektropop-maineen vaaliminen on mennyt myös liioittelun puolelle.

Kraftwerkin kolmea ensimmäistä albumia ei ole ollut virallisesti saatavilla vuosikymmeniin, vaikka kaksi ensimmäistä (Kraftwerk ja Kraftwerk II) ovat kiinnostavia krautrock-henkistä avantgardea ja kolmas syntetisaattoreilla tehty Ralf und Florian kekseliästä esisyntikkapoppia.

Yksi soittajista on poissa, mutta musiikki jatkuu. Musique Non-Stop.