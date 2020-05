Maaliskuun puolivälissä Lauri Tähkä julkaisi Instagramissa kuvan, josta alkoi tapahtumien vyöry. Noin kuukautta myöhemmin Tähkän sosiaalisen median julkaisu oli johtanut yli 150 suomalaismuusikon jättiläismäiseen yhteisprojektiin. Muusikot olivat muodostaneet Toivon Kärki -nimisen kokoonpanon ja tehneet korona-ajan etäprojektina Uuden edessä -nimisen kappaleen.

Uuden edessä on korona-ajan hyväntekeväisyyskappale, jonka tuotot ohjataan kokonaisuudessaan Punaisen Ristin kautta koronavirusepidemiasta kärsivien auttamiseen kotimaassa. Jotta rahat olisi mahdollista tilittää Punaiselle Ristille lyhentämättömänä, kappaleen julkaisemista varten perustettiin uusi, voittoa tavoittelematon Toivon kärki -niminen yhdistys.

”Haluamme tässä samalla luoda alustan, jolla vastaavia tempauksia voidaan myös tulevaisuudessa helposti järjestää”, tuottaja Jukka Immonen kertoi tiedotteessa.

Kappaleesta puhuttiin useissa jutuissa nimenomaan hyväntekeväisyyskappaleena, ja muun muassa Tähkä kehotti Instagramissa ”auttamaan kuuntelemalla”. Idea hyväntekeväisyyskappaleesta sai ihastelua Suomen ylimmältä johdolta saakka.

”Hieno idea ja toteutus. Kiitos”, tasavallan presidentti Sauli Niinistö twiittasi.

Kun kappaleen julkaisusta on kulunut aikaa noin kuukausi, voi tehdä alustavia arvioita siitä, millaisesta hyväntekeväisyyssummista Uuden edessä -kappaleen kohdalla todella puhutaan.

Tietenkään hyväntekeväisyyskappaleen arvo ei ole vain Punaiselle Ristille tilitettävissä euroissa. Toivon Kärki -yhtyeen kappale on kerännyt sosiaalisessa mediassa paljon kiitoksia. Lukuisat ihmiset ovat kokeneet saaneensa kappaleesta lohtua.

Silti Uuden edessä -kappaleen kohdalla kiinnostaa, kuinka paljon ihmiset ovat kuuntelemalla todella auttaneet.

Hyväntekeväisyyskappaleen ideaa on myös kritisoitu julkisuudessa. On kysytty, onko hyväntekeväisyyden tekemisessä kappaleen muodossa järkeä. YleX:n kommentissa toimittaja Anton Vanha-Majamaa kirjoittaa että ”kuunteleminen ei valitettavasti ole järin tehokas tapa auttaa”. Popin virallinen Whispilä -blogissa huomautetaan, että miljoonallakaan striimillä tuottoja ei kertyisi montaa tonnia.

”Tehokkaampi veto olisi ollut, jos kaikki biisintekoon osallistuneet olisivat lahjoittaneet könttäsumman suoraan SPR:lle”, Vanha-Majamaa kirjoittaa.

Suurin ongelma hyväntekeväisyyskappaleessa on nykyisin se, että Suomessa ei käytännössä enää tunneta singlemyyntiä. Kaikkein suosituimpia kappaleita saatetaan myydä digitaalisesti joitain satoja kertoja.

Muutos on valtava, kun vertaa vielä vuosituhannen alkuun. Spotifyn kaltaisista striimauspalveluista kertyvät tuotot korvaavat vain pienen osan kadonneesta singlemyynnistä. Lähtökohtaisesti yksittäiset hittikappaleet tuottavat siis vähemmän rahaa kuin ennen.

Ensimmäisen kuukauden ajan Uuden edessä -kappaletta on luukutettu Spotifyssa noin 900 000 kertaa. Se on varsin hyvä, vaikkei hämmentävä, lukema. Vertailun vuoksi: vuoden 2019 kuunnelluinta suomalaista kappaletta JVG:n Ikuista vappua kuunneltiin Spotifyssa julkaisunsa jälkeen neljän ensimmäisen viikon aikana 2,6 miljoonaa kertaa. Youtubessa Uuden edessä -videota on katsottu hieman päälle 800 000 kertaa.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Spotifyssa Uuden edessä -kappaleen suosio on laskusuuntainen. Se on Suomen kuunnelluimpien kappaleiden listalla sijalla 34, ja päivässä se on viime aikoina kerryttänyt kuunteluita hieman alle 20 000 kappaletta. Jos laskusuunta jatkuu, kappaleen kuuntelumäärä ei nouse moneen miljoonaan.

Verrata voi toiseen kappaleeseen, joka oli yksi vuoden 2019 kuunnelluimmista. Stereo-yhtyeen Vuosien päästä ei noussut julkaisunsa aikaan Spotifyssa järisyttäväksi hitiksi, mutta sitä kuunneltiin vielä kolme kuukautta julkaisunsa jälkeen noin 30 000 kertaa päivässä. Tasaisena jatkunut suosio on tuonut biisille lähes kymmenen miljoonaa striimausta.

Radiossa Toivon Kärki -kokoonpanon biisi on kuulunut kevään soitetuimpiin. Kappaleiden radiosoittoa Suomessa tilastoivasta Radiomonitorista kerrotaan, että kappale on soinut 6. toukokuuta mennessä radioissa 1 281 kertaa. Aktiivisesti se soi muun muassa Iskelmällä, Suomipopilla ja Radio Suomella, jotka ovat kaikki isoja kanavia. Lisäksi Uuden edessä -kappaletta on esitetty Suomen isoimmilla tv-kanavilla.

Toivon Kärki -yhdistyksestä vastaava Turkka Suo sanoo, että yhdistys kertoo tarkat lukemat kappaleen tuotoista julkisuuteen heti, kun ne ovat saatavilla. Läpinäkyvyys on yhdistykselle erittäin tärkeää. Suo sanoo, että koko kappaleen tekijätiimi on ollut tyytyväinen sen saaman vastaanottoon.

Eri kappaleiden saamat korvaukset vaihtelevat tehtyjen sopimusten mukaan, ja hyvin harvat muusikot ovat halunneet julkisuudessa avata yksittäisistä kappaleista kertyneitä tuottoja. Tunnetuimman poikkeuksen teki vuonna 2014 Anssi Kela kirjoittamalla Teoston sivuille erittelyn, paljonko rahaa sai vuodessa Levoton tyttö -hitillään.

Kirjoituksessaan Kela kertoo, että hänen kappaleensa tuotti Spotifyssa yhdellä kuuntelukerralla 0,0035 euroa. Siis alle puoli senttiä. Samassa tekstissä Kela muistuttaa, että ”0,0035 euroa” ei ole yleispätevä summa, vaan määrä voi vaihdella jonkun verran sopimuksien mukaan. Kelan kirjoituksesta on aikaa kuusi vuotta, eli jotain muutoksia on voinut tulla, mutta kokoluokka on pysynyt samana. Summaan vaikuttaa myös huomattavasti se, kuinka iso osa kappaleen kuuntelijoista maksaa Spotifyn käytöstä. Kuukausimaksua maksavien käyttäjien kuunteluista tulee paljon enemmän rahaa kuin ilmaiseksi palvelua käyttävien kuuntelusta.

Turkka Suo vahvistaa, että Uuden edessä -kappaleen kohdalla ei ole tehty Spotifyn kanssa sopimusta, jossa yhdestä kuuntelusta tilitettäisiin merkittävästi enemmän kuin normaalikappaleen kohdalla.

Niinpä voi laskea, että 900 000 kuuntelulla kappale on todennäköisesti tuottanut Spotifyssa jotain 3 000 ja 4 000 euron välillä. Youtubesta saatavat korvaukset vaihtelevat, mutta ovat yleisen näkemyksen mukaan vielä selvästi pienempiä.

Suurin tuotto kappaleelle nykypäivänä tuleekin radiosoitoista. Kelan kirjoituksesta käy ilmi, että Levoton tyttö -kappaleen tuotoista lähes 80 prosenttia tuli radiosta. Levoton tyttö oli yksi vuoden 2013 isoimmista radiohiteistä, joka soi tuona vuonna kaupallisilla ja Ylen kanavilla yhteensä noin 6 200 kertaa. Tuottoja tuli 58 713 euroa.

Olisi helppo laskea, että yksi radiosoitto tarkoittaa noin yhdeksää euroa, mutta niin yksinkertaista se ei ole. Radiosoitosta kertyvään rahasummaan vaikuttaa valtavasti se, mikä kanava kappaletta soittaa ja mihin aikaan. Ylen isot kanavat voivat tilittää yhdestä soitosta Kelan mukaan yli 20 euroa, pienet paikallisradiot alle euron. Yösoitosta maksetaan vähemmän kuin päiväsoitosta.

Jos arvioidaan, että Uuden edessä -kappaleen yhdestä radiosoitosta olisi kertynyt tuloja suunnilleen samassa tahdissa kuin Kelan biisille, silloin kappale olisi tuottanut tähän mennessä radiosoitoilla noin 12 000 euroa.

Tämän lisäksi päälle tulevat vielä tv-esityksistä kertyvät tilitykset. Levoton tyttö -kappaleen tv-esityksistä Kela oli saanut 8 000 euroa, eli seitsemäsosan radiotuottoihin verrattuna. Todennäköisesti tv-esityksistä ei ole siis Uuden edessä -kappaleelle toistaiseksi ehtinyt kertyä paria tuhatta euroa enempää.

Näiden tietojen perusteella voi esittää valistuneen arvauksen siitä, mitä Uuden edessä -kappale olisi kokonaisuudessaan tuottanut ensimmäisen kuukauden aikana. Jos summaa haluaa arvioida optimistisesti, se voisi olla noin 18 000 euroa. Turkka Suo arvioi, että summa on suuruusluokaltaan oikealla tasolla.

Onko se paljon vai vähän?

Summasta on varmasti hyötyä Punaiselle Ristille. Suo korostaa, että hyväntekeväisyyskappale on ollut monelle artistille tapa auttaa taloudellisesti vaikeana aikana, jolloin artistit ovat menettäneet toimeentulonsa.

Asiaa voi toki suhteuttaa myös siihen, että tv-show’hun huipentuva Nenäpäivä-keräys tuotti viime vuonna hieman yli kaksi miljoonaa euroa. Suunnilleen sama summa kerättiin vuonna 2015 Uuden lastensairaalan hyväksi Olympiastadionilla järjestetyllä massiivisella konsertilla (jota varten muuten tehtiin myös oma kappaleensa Lohtu – se on striimannut Spotifyssa vuosien aikana yhdeksän miljoonaa kertaa).

Kukaan ei odotakaan, että yksi kappale tuottaisi jättitapahtuman tavoin miljoonia euroja. Turkka Suo arvioi, että ison hittibiisin tuotot liikkuvat 50 000 ja 100 000 euron välillä. Suon mukaan tekijät ja Punainen Risti ovat tyytyväisiä jo nykyisestä lahjoitussummasta.

Näyttää siltä, että radiosoittoa kappaleella riittää ainakin hyvin, eli hyväntekeväisyyteen kertyvä summa jatkaa kasvuaan.

Ja kuten Suo muistuttaa: Uuden edessä -kappaleen ei ole tarkoitus olla kertalahjoitus, vaan biisillä on toiveena saada aikaiseksi rahavirtaa hyväntekeväisyyteen pitkään, ehkä jopa vuosien ajaksi. Hän itse haluaa nähdä Uuden edessä -kappaleella tätäkin pitkäkantoisemmat vaikutukset. Turkka toivoo, että biisi ”generoi paljon muutakin” – kenties lisää vastaavanlaista hyväntekeväisyyttä.

Kuuntelemalla voi siis auttaa, ainakin vähän. Radiosoitoilla huomattavasti enemmän.