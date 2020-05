Spike Leen elokuva Da 5 Bloods saa ensi-iltansa Netflixissä 12. kesäkuuta. Lee ilmoitti julkaisupäivän sosiaalisen median palveluissaan torstaina.

Amerikkalaisohjaajan edellinen elokuva BlacKkKlansman oli Oscar-ehdokkaana ja siinä teki sivuosaroolin Jasper Pääkkönen. Suomalaisnäyttelijä on mukana myös Leen uudessa elokuvassa.

Da 5 Bloodsissa pääosissa ovat Chadwick Boseman, Jean Reno, Delroy Lindo, Jonathan Majors ja Paul Walter Hauser.

Elokuva kertoo neljästä veteraanista, jotka palaavat Vietnamiin etsimään johtajansa jäännöksiä ja haudattua aarretta. Se on Leen neljäs tuotanto suoratoistopalvelu Netflixille.

Pääkkösen uudesta yhteistyöstä Leen kanssa on huhuttu pitkään. Elokuvatietosivusto Internet Movie Databasessa Pääkkösen roolihahmoksi on merkitty Larry Thorn eli sotilas Lauri Törni.

Pääkkönen kuitenkin itse tyrmäsi huhut HS:n haastattelussa viime helmikuussa. Hän piti asiaa täysin absurdina.

Huhut saivat alkunsa Episodi-lehden viime vuoden aprillipäivänä julkaisemasta pilauutisesta, jonka mukaan Pääkkösen roolihahmo elokuvassa on Törni. Jotkut ottivat pilan totena ja huhu lähti leviämään nettifoorumeille ja aina muihin medioihin asti.

”Episodi-elokuvalehti julkaisee aprillipäivänä aprillipilajutun, jonka muu lehdistö ostaa täysin, vailla mitään lähdekritiikkiä. Miten kukaan on voinut luulla, että se on totta? Ja sitten sitä on julistettu totuutena siellä sun täällä”, Pääkkönen sanoi.

HS:n haastattelussa hän myös kertoi, ettei hänen roolinsa Da 5 Bloodissa ole niin suuri kuin BlacKkKlansmanissa.

”Jotkut saattavat kuvitella, että roolini olisi nyt entistä suurempi. Ehkä siksi paikallaan vihjaista tämän verran”, Pääkkönen kertoi.