Brittiläinen hiphop-artisti Ty on kuollut 47-vuotiaana koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin, kertovat brittimediat.

Ty lukeutui Britannian arvostetuimpiin räppäreihin, joka BBC:n mukaan tunnettiin nokkelasta ja kypsästä tyylistään. Luonnehdintojen mukaan hänen musiikissaan kuuluivat enemmän Yhdysvaltain vanhan koulukunnan hiphop-vaikutteet kuin Lontoon katujen tuoreet äänet.

Tyn Upwards-albumi oli ehdolla Mercury Prize -musiikkipalkinnon saajaksi vuonna 2004.

Vuonna 1972 Lontoossa syntynyt Ty, oikealta nimeltään Benedict Chijioke, oli nigerialaisten maahanmuuttajien jälkeläinen. Hänen vanhempansa lähettivät pojan kasvamaan valkoisessa perheessä kyetäkseen itse keskittymään paremmin elannon hankkimiseen.

Räppärin debyyttilevy Awkward julkaistiin vuonna 2001. The Guardian -lehden mukaan albumi esitteli brittiversion vanhan amerikkalaiskoulukunnan boom bap -rapista, ja sukkelasanaiset raidat osoittivat Tyn lahjakkuuden tarinankertojana. Artisti saavuttikin pian kulttimainetta hiphop-piireissä.

Vuoden 2003 levy, aiempaa kaupallisempi Upwards, toi hänet suuremman yleisön tietoisuuteen. Ty nimettiin afrofunkia ekä jamaikalaista dubia ja latinalaisamerikkalaisia vaikutteita sekoitelleen levyn ansiosta ehdolle arvostetun Mercury-musiikkipalkinnon saajaksi. Samana vuonna palkinnosta kisasi muun muassa Amy Winehouse. Voiton vei lopulta Franz Ferdinand.

Tyn viimeinen levy julkaistiin kaksi vuotta sitten. Viime vuonna hän perusti Black Twangin ja Rodney P:n kanssa britti-hiphopin superryhmän nimeltä Kingdem.

Ty oli myös spoken word -artisti, joka työskenteli The Hip-hop Shakespeare Companyn kanssa. Kyseessä on musiikkiteatteria tekevä ryhmä, jonka ideana on löytää kulttuurisia ja kielellisiä yhtymäkohtia William Shakespearen ja nykypäivän rap-artistien välillä.

Ty toimitettiin sairaalaan maalis–huhtikuun vaihteessa, ja hänen hoitonsa kustannuksia kattamaan aloitettiin hyväntekeväisyyskampanja. Räppäri vaivutettiin koomaan, ja välillä hän vaikutti voivan jo paremmin. Viime viikolla hän sairastui kuitenkin keuhkokuumeeseen, josta ei enää selvinnyt. Torstaina artistin tiedotustiimi kertoi, että tämä on kuollut.

Tyn kuolema on saanut monet hiphop-artistit reagoimaan suru-uutiseen.

BBC:n mukaan esimerkiksi dj Charlie Sloth kutsui häntä ”ystäväksi, roolimalliksi ja britti-rapin todelliseksi perustaksi”.

Myös esimerkiksi De La Soul -yhtyeen jäsen Posdnuous otti netissä osaa Tyn kuolemaan. De La Soul oli mukana räppärin kolmannella levyllä vuonna 2006.