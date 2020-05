Henry Moore: Kolmisuuntainen teos nro 2: Jousimies, 1965, marmori. Didrichsenin taidemuseo, Helsinki. Näyttelyt vaihtuvat Didrichsenin taidemuseossa pari kertaa vuodessa, mutta yksi asia ei muutu. Henry Mooren veistos Kolmisuuntainen teos nro 2: Jousimies (1965) on aina juuri siinä paikassa, mihin taiteilijan apulaiset asettivat sen hänen ohjeidensa mukaisesti marraskuussa 1967.

Didrichsenin kokoelmissa on muitakin Henry Mooren (1898–1986) merkkiteoksia, kuten Atomiteos (1964–65) museota ympäröivässä puistossa, mutta valkoiseen marmoriin veistetty Jousimies on pelkästään materiaalinsa vuoksi ainutlaatuinen. Mooren teokset ovat yleensä pronssia ja niistä on olemassa useita valoksia.

Jousimiehen historia liittyy Viljo Revellin suunnittelemaan Toronton kaupungintaloon. Kuva: Reimar / Shutterstock

Jousimiehen tarina juontaa arkkitehti Viljo Revelliin (1910–64), joka halusi Moorelta teoksen suunnittelemansa Toronton kaupungintalon (1965) edessä olevalle aukiolle. Marraskuussa 1964 Revell katsoi Mooren ateljeessa luonnoksia, joista yksi valikoitui edelleen työstettäväksi. Revell kuitenkin kuoli yllättäen vierailua seuranneena päivänä. Hän ei koskaan nähnyt pääteostaan valmiina.

Veistos oli jäädä haaveeksi, sillä se oli paikallisten poliitikkojen mielestä liian abstrakti ja liian kallis. Toronton asukkaat olivat toista mieltä ja järjestivät kansalaiskeräyksen. Kun Moore lisäksi alensi palkkiotaan, teos saatiin toteutettua.

Jälkeenpäin on helppo nähdä, miten hyvin sen jäntevän orgaaninen muotokieli tukee Revellin uljasta modernismia ja ikään kuin antaa sille kauas aikojen alkuun ulottuvat juuret.

Marmoriveistoksen tarina on samantapainen. Kaupungin­talon rinnalla Revell suunnitteli vuonna 1958 valmistuneen Villa Didrichsenin laajennuksen, jota hän ei myöskään nähnyt valmiina. Museon perustaja Gunnar Didrichsen oli tietoinen Mooren ja Revellin ystävyydestä. Toronton veistoksen innoittamana hän otti yhteyttä Mooreen, joka suostui myymään Jousimiehen pienempikokoisen version Suomeen.

Lokakuussa 1967, juuri kun hinnasta oli sovittu, Suomen markka devalvoitiin 31 prosenttia ja kauppa oli peruuntua. Moore halusi kuitenkin kunnioittaa arkkitehtiystävänsä muistoa ja tuli jälleen siinä määrin vastaan, että harvinaislaatuinen teos saatiin Suomeen.

Kuvan takana -sarja esittelee kiinnostavia teoksia suomalaisista kokoelmista.