Kasvitieteilijä Jaakko S. Kangasjärvi oppi Yhdysvalloissa, että on turha ujostella vaikka olisi Multialla syntynyt

Pohjaton uteliaisuus. Sitä Jaakko S. Kangasjärvi lukiolaisena tunsi. Hän halusi ymmärtää, miten asiat toimivat ja mikä on logiikka niiden taustalla.

Biologia oli kaikkein kiinnostavinta, erityisesti perinnöllisyystiede, genetiikka. Se tuntui 1970-luvulla myös uudelta, tulevaisuuden alalta.

Kangasjärvi ei kuitenkaan missään vaiheessa lyönyt tulevaisuuttaan liian tiukasti lukkoon. Hän on antanut yllättäen eteen tulleille tilaisuuksille ja sattumille mahdollisuuden.

”Se, mihin olen lopulta päätynyt, ei ollut sitä, mitä lähdin opiskelemaan. Opintojen varrella tuli jatkuvasti uusia asioita, jotka koin innostavina. Kaikki on syntynyt löytämisen kautta”, Kangasjärvi sanoo.

Tällä hetkellä hän toiminut 17 vuotta kasvibiologian professorina Helsingin yliopistossa, ja on viitatuimpia alan asiantuntijoita maailmassa.

Multialla syntyneen Kangasjärven perhe muutti usein. Isä oli töissä suuressa metsäyrityksessä, jonka henkilöstöpolitiikka oli Kangasjärven mukaan lainattu suoraan Puolustusvoimilta: jos uralla halusi edetä, piti paikkakuntaa vaihtaa viiden vuoden välein.

Isä oli käynyt metsäkoulun, ­äiti oli eläkkeelle asti kaupungin virkamiehenä.

”Molemmat elivät kansakoulupohjalta. Ennen sotia syntyneille se oli yleistä. Koulutus ei ollut ratkaiseva tekijä uran kannalta, vaan se, mitä sai aikaan.”

Vanhemmille oli itsestään selvää, että kaikki kolme lasta koulutettaisiin. Kotona seurattiin ajankohtaisia tapahtumia ja käytiin niistä keskusteluja.

Ehkä siksi Kangasjärvi osallistui lukion jälkeen biologian lisäksi myös Tampereen yliopistossa tiedotusopin ja sosiologian pääsykokeisiin.

”Yhteiskunnalliset asiat kiinnostivat minua, ei vain biologian kysymykset. Mutta kun pääsin lukemaan biologiaa, valinta oli selkeä.”

Maisteriopinnot Kangasjärvi paketoi Oulun yliopistossa, mutta väitöskirjaansa hän pääsi tekemään Yhdysvaltoihin – koska oli oikeassa paikassa oikeaan ­aikaan.

Molekyylibiologia oli 80-luvulla nousussa ja Suomeen haluttiin ulkomailla opiskelleita osaajia.

Niinpä Suomen Akatemia perusti lyhyellä varoitusajalla tutkijankoulutusohjelman.

Kangasjärven piti toimia no­peasti, ja saada vielä kohdeyli­opistolta kirjallinen suostumus, että hänet otettaisiin uutena tutkijana vastaan.

”Olin vaihtanut Oulusta Kuopion yliopistoon. Löysin ihmisen, jolla oli hyvät suhteet Minnesotan yliopistoon, ja pian sainkin allekirjoituksen postissa. Paikan valinta oli sattumaa, mutta se oli hyvä, koska Minnesotassa tehtiin merkittävää kasvimolekyylibiologian tutkimusta.”

Tuloksia ei synny vain sattumien kautta. Niihin pitää osata tarttua, eikä haaveilla.

”Kun tilaisuus tulee, se pitää käyttää, vaikka muutos jännittäisi. On tärkeää ymmärtää, mistä voi olla huomattavaa hyötyä.”

Yhdysvalloissa Kangasjärvi oppi ainakin kaksi asiaa. Ensinnäkin isossa maailmassa on turha ujostella mitään, vaikka olisi Multialla syntynyt.

”Suomalaisella taustalla pystyin täsmälleen samaan kuin muutkin. Kun menin rohkeasti mukaan, huomasin pärjääväni ja osaavani. Se vaikutti paljon itsetuntooni.”

Toinen opetus oli, että ajatella voi laajemmin. Tässä ero Kangasjärven mukaan oli huomattava.

”Amerikkalainen yliopistomaailma oli avoimempi ja asioita yhdisteltiin toisiinsa. Ajattelu ei ollut suoraviivaista tai määrättyyn koulutussuuntaan sidottua.”

”Samaa ajattelun avoimuutta olen pyrkinyt tuomaan omaan opettamiseeni, eli käydään läpi myös niitä asioita, joihin ei ole selviä vastauksia.”

Maissinjyvän kehitystä käsitelleen väitöskirjan jälkeen Kangasjärvi palasi Kuopioon. Hänen ohjaajansa oli sitä mieltä, ettei ­aikaa kannattaisi tuhlata tutkijatohtorina.

Niinpä Kangasjärvi alkoi kasata suoraan omaa tutkimus­ryhmää ja rahoitusta – ja onnistui.

Kangasjärvi aloitti pian Ekologisen ympäristötieteen laitoksella, jossa tutkittiin otsonin vaikutuksia. ”Kasvimolekyylibiologin taustalla halusin selvittää, miten otsoni vaikuttaa geenitasolla kasvin solun sisäisiin prosesseihin. Eikä kestänyt kauan, kun työmme uutuusarvo paljastui.”

Kangasjärvi on ilahtunut siitä, että hänen tekemänsä työ on kiinnostanut. Hän löysi nimensä viitatuimpien tutkijoiden listauksesta 2014, ja siellä nimi on pysynyt sieltä asti.

Vuodesta 2018 Kangasjärvi on ollut myös tiedekunnan dekaani.

Hän toivoo, että pystyisi rakentamaan tutkimuksen tulevaisuutta ja auttamaan uuden polven tutkijoita niin, että nämä uskaltaisivat tarttua tilaisuuksiin.

Erityisen onnelliseksi Kangasjärven tekee, kun joku nuori saa Suomen Akatemialta kilpailtua tutkimusrahoitusta. Tässä hän on voinut auttaa jo muutamia.

”Haluan auttaa ja antaa mahdollisuuden kehittyä. Muuta en voi tehdä, jokaisen pitää edetä omilla ansioillaan.”