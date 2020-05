Museot ovat viettäneet kansainvälistä digitaalista museoviikkoa vuodesta 2014 lähtien. Tänä vuonna korona­viruspandemian takia panostukselle on aiempaa suurempi kysyntä.

Virtuaalinen, globaali tapahtuma toteutuu tunnetuilla sosiaalisen median alustoilla, kuten Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja Weibossa. Vuosittain mukana on ollut osallistujia yli 200 maasta, Suomen museoliitto kertoo tiedotteessa.

Koko 11. toukokuuta alkavan viikon teemana on yhteishenki #togetherness, ja jokaiselle viikonpäivälle on lisäksi oma teemansa ja hashtaginsa. Viikon viimeisenä päivänä, sunnuntaina, hashtag on #dreams eli unelmat. Päivän aikana yleisöjä kutsutaan unelmoimaan paremmasta maailmasta.

Ateneum, Amos Rex ja Valokuvataiteen museo toteuttavat yhteistyössä Jutellaan kuvasta -tapahtuman kolmena peräkkäisenä maanantaina Facebookissa. Ensimmäinen kuva, josta yleisö pääsee keskustelemaan tulee Amos Rexistä. Esikuvana on New York Timesin Learning Network, jossa on keskusteltu kuvista jo vuodesta 2012.

Keskustelua moderoivat kunkin museon yleisötyön ammattilaiset.

Digitaalista museoviikkoa seuraa Suomalainen museoviikko, joka alkaa 18. toukokuuta. Sitä vietetään nyt 22. kertaa – ja nyt poikkeuksellisin tavoin, museoiden ollessa yhä suljettuina.

Esimerkiksi Hämeenlinnan taidemuseossa saadaan esimakua kokoelmanäyttelyistä, jotka aukeavat yleisölle heti kesäkuun alussa museon auetessa. Taidemuseon Facebook-livessä voi 18. toukokuuta kello 11 kurkistaa Kasari – taiteen 80-luku -näyttelyyn oppaan johdolla, museo kertoo tiedotteessa.

Suurin osa museoista avautuu tiistaina, kesäkuun toisena päivä. Sara Hildénin taidemuseon ovet Tampereella avautuvat jo maanantaina kesäkuun ensimmäisenä päivänä kello 11. Monista muista museoista poiketen Hildénin museo on kesäkaudella auki myös maanantaisin. Esillä on näyttely Still Still Life, jonka aukioloa on jatkettu elokuun 23. päivää saakka.