Katoava äitini -dokumentin kohde ei halua olla kohde. ”Pane se värkki pois”, hän tiuskii kameraa pitävälle dokumentaristille. ”Ala painua ulos siitä” ja ”linssi on vihollinen” ovat muutamia muita kommentteja, joita Benedetta Barzini päästelee elokuvassa.

Barzini oli 1960-luvulla juhlittu malli, joka pääsi ensimmäisenä italialaisena Yhdysvaltain Voguen kanteen. Hän hengasi New Yorkin taideympyröissä Andy Warholin possen ulko­kehällä. 1970-luvulla hän palasi Italiaan ja tuli tunnetuksi marxilaisena feministinä.

Italialaisdokumentaristi Be­niamo Barrese, Barzinin poika, ei ole kuitenkaan kiinnostunut tekemään historiikkia tai listaamaan äitinsä meriittejä. Ne käydään nopeasti läpi arkistokuvien ja muutaman päiväkirjamerkinnän kautta.

Barzini ei sen kummempaan muisteloon välttämättä suostuisikaan. Kun Milanon kaupunki myöntää Barzinille ansiomerkin, tämä miettii halveksuen niitä kriteerejä, joilla ansiomerkki irtoaa, eikä suostu pukeutumaan tilaisuuteen juhlavasti.

Kieltäytyminen, vastustaminen ja kyseenalaistaminen tulevat Barzinilta kuin luonnostaan.

Viime vuonna valmistunut Katoava äitini kuvaa paitsi Benedetta Barzinia myös kameran suhdetta kohteeseensa, erityisesti naisiin. Barzini on itse tottunut pohtimaan naiskauneuden arvostuksen ja todellisuuden suhdetta. Dokumentissa hän kysyy: ”Miksi naisen malli on laivan keulakuvana ja itse naiset on tungettu ruuman peräosaan?”

Tässä viitekehyksessä lähikuvat 75-vuotiaan naisen ryppyisestä ihosta ja toisaalta hänen jatkuva kieltäytymisensä kuvattavana olemisesta tuntuvat raikkailta.

Barzini on kompleksinen hahmo. Omien sanojensa mukaan hän vihaa kuvia ja haluaa kadota, mutta asettuu säännöllisesti niin poikansa kuin muotivalokuvaajien kameroiden eteen.

Opiskelijoilleen yliopistossa Barzini puhuu vaateteollisuuden ”häpeällisestä historiasta”.

Ohjaaja ei yritä sulloa kohdettaan yhdenlaiseen lokeroon. Usein hän ehdottaa kuitenkin jotain ratkaisua, jolloin Barzini torppaa hänen ideansa, ja kamera taltioi senkin.

Dokumentaristin ja dokumentin kohteen jatkuva neuvottelu tuntuu intiimiltä. Se tekee näkyväksi dokumentin tekemisen valtapeliä.

Beniamo Barrese miettii ääneen kameran takaa elokuvan loppua. Hänellä on mielessään lavastettu lopetus, jossa Barzini lähtee repun kanssa luontoon, päätyy rannalle ja soutaa kaukaisuuteen melankolisen musiikin säestämänä.

Tapa, jolla elokuva lopulta oikeasti saa päätöksensä, päättää samalla äidin ja pojan välisen keskustelun. Loppu on linjassa kiehtovan kokonaisuuden kanssa. Benedetta Barzini saa vihdoin kadota.

