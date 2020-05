Amerikkalaissarja Bless This Mess nauraa kaupunkilaisparille, joka muuttaa maalle. He asettavat stetsonin päähänsä ja intoilevat, kun naapurit moikkaavat.

Osa sarjan naurusta osuu maalaisiin. He ennustavat myrskyä kirkkaista taivaista huolimatta ja asuvat vajassa vuohen kanssa.

Huumorin ytimessä ovat terapeutti Rio (Lake Bell) ja musiikkitoimittaja Mike (Dax Shepard).

Jälkimmäisen isotäti on jättänyt tälle maalaistalon Nebraskasta. Vuoden aviossa ollut newyorkilaispari ajattelee, että maaseutu tarjoaa paikan, jossa iskeä kätensä multaan, nauttia parisuhteesta ja hengähtää.

Unelma idyllistä tietenkin romahtaa. Aivan kuten perinnöksi saadun talon katto.

Sarjan ovat luoneet Elizabeth Meriwether ja toista pääosaa näyttelevä Bell. Meriwether on aiemmin luonut tv-sarjat Kolme miestä ja tyttö (2011–2018) ja Single Parents (2018–). Bellillä on käsikirjoittaja-ohjaajana takanaan kaksi pitkää elokuvaa, muun muassa sympaattinen In a World… (2013).

Mainetta jo keränneet tekijät pelaavat varman päälle ja muutaman stereotypian varassa asettamalla kaupunkilaiset ja maaseudun vastakkain. Lisämausteena toimii usein kädenlämpöinen huumori kolmekymppisten kaupunkilaisten artesaani-nostalgiasta.

Bless This Messin viehätys nojaakin enemmän hahmoihin kuin jaksokohtaisiin tarinoihin.

Sivuosissa ilahduttavat muun muassa Pam Grier, Ed Begley Jr. ja Susie Essman, jonka kipakka suoritus Rion äitinä tuo sarjaan kaivattua ytyä.

Ensimmäinen kausi on vain kuuden jakson mittainen. Yhdysvalloissa sarjasta päättyi juuri 20 jakson mittainen kakkoskausi.

Bless This Mess, Fox klo 16.30 ja Ruutu. (K7)