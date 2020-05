”1980-luvun alussa oli vain muutama mesta, joissa soi elävä musa. Oli pakko säätää omat jutut”, Juha ”Richie” Mattila muistelee. Hän oli mukana synnyttämässä Helsinkiin kaupunkikulttuuria.

”Vähän kuin ensin paras juttu, jota leivän päälle sai, oli edam. Sitten tuli goudaa ja chorizoa. Ensin koko Suomi oli harmaa, mutta sitten kaupungissa oli mieletön syke ja kaikki tunsivat toisensa.”

Mattila tuli kaupunkiin Toholammilta, jossa oli järjestänyt ensimmäisen keikkansa 14-vuotiaana. Yhteiskoulun dj-bileistä hän tienasi yli 300 markkaa, joka oli siihen aikaan ”helvetin iso raha”.

”Sitten karkasin ikkunasta köyttä pitkin tanssilavalle serkun kanssa, vaikkei oltu käyty rippikoulua. Kun tulin takaisin, ikkuna oli kiinni ja köysi poissa. Kiinni jäin, mutta elävä musiikki kolisi heti. Sillä lavalla näin sitten Hurriganesin, Kirkan ja vaikka mitä.”

Pian Mattila pestattiin tanssilavan nuorisokonsultiksi, joka kertoi, mistä teinit tykkäävät. Helsinkiin hän muutti 1980-luvun alussa ja pääsi piireihin Tavastian Diggiteekistä.

Mattila päätyi tietysti myös Lepakkoon, ensimmäisellä kerralla katsomaan punkbändi Lamaa kaverinsa kanssa, joka on nykyään oikeustieteilijä.

”Hänellä oli jo silloin mukana lakikirja ruskapullon lisäksi. Minut heitettiin ulos kahdeksan kertaa ja hänet 13. En ollut punkkari, vaikka olin Toholammilla ainoa, joka kuunteli Sex Pistolsia. Mutta uudessa aallossa olin jo mukana. Ensimmäinen manageroimani bändi oli Musta paraati.”

Bela Lugosi -porukassa Mattila ryhtyi järjestämään yöbileitä Lepakossa ja klubi-iltoja Natsalla Elmun kanssa vuorotellen. Enää häntä ei heitetty ulos Lepakosta vaan otettiin sitä pyörittävän Elävän musiikin yhdistyksen Elmun hallitukseen ja pian puheenjohtajaksi.

”Oli ihme, etteivät kytät koskaan keskeyttäneet Lepakon yöbileitä. Natsan Einstein A Go-Go -klubi ehti mennä alaspäin, kun miestenvessassa ei enää voinut meikata, koska sinne alkoi tulla taviksia, jotka eivät sulattaneet sitä”, Mattila muistelee.

Kavereineen Mattila oli monessa mukana, pyöritti muun muassa ohjelmatoimistoa Suomessa. Kun hommat hiipuivat täällä, hän suuntasi Venäjälle, jonne on vienyt musiikkia reippaasti yli 20 vuotta.

Matkan varrella hän on ollut eri tavoilla tekemisissä melkoisen tähtikirjon kanssa: Frank Sinatra, Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers, Marilyn Manson, Madonna, Metallica, Shakira…

Erityisen ylpeänä Mattila mainitsee Armenian kansanmurhan satavuotismuistokonsertin 2015. Hän järjesti System of a Down -yhtyeen soittamaan Jerevanin keskustorille kymmenille tuhansille ihmisille. Amerikkalaisen bändin jäsenillä on armenialaiset sukujuuret.

”Venäjä lähti Eestin kautta. Olimme mukana laulavassa vallankumouksessa, veimme sinne suomalaisia bändejä. Se oli jännää aikaa. Keikkaliksoja maksettiin muun muassa kaviaarina ja kuubalaisina sikareina.”

Neuvostoliitossa rockia ei hyväksytty. Niinpä Mattila on nähnyt Venäjän elävän musiikin bisneksen synnyn ja kehityksen ja ollut sen kyydissä Internationaali Säätö -yhtiössään. Venäläinen tapa tehdä bisnestä on tullut tutuksi, kuten perinteisesti monille suomalaisille idän viennissä.

”Esimerkiksi tinkiminen voi viedä viikkoja. Poliittinen systeemi on mikä on, mutta ihmiset ovat hienoja. Byrokratiaa on, mutta korruptioon en ole törmännyt. Tai no, kerran maksoin poliisille 500 ruplaa, kun Alice Cooperin bussi ajoi ylinopeutta. On se ollut vaikeaa, mutta olen tykännyt.”

Länsinaapurissa Ruotsissa moni suomalainen bändi ei voi tehdä kiertuetta, mutta Venäjällä voi. Mattila luettelee muun muassa Rasmuksen, Amorphiksen ja Apocalyptican, joita on vienyt itään.

Mattila ihmettelee itsekin, että osunut niin usein mukaan jonkin uuden alkuun. Siitä hän kiittää pitkälti kohtaamiaan hyviä tyyppejä, joiden kanssa hommat ovat sujuneet.

”Lepakko ja sen jengi oli minun yliopistoni. Olen nähnyt Helsingin muuttumisen tuppukylästä tosi makeeksi kaupungiksi. On se vienyt, jos on antanutkin. Alkoholista olen onneksi päässyt, kiitos vertaistuki.”

Mattila täyttää kohta 60 vuotta, mutta tähyää yhä eteen – ja itään – päin. ”Nyt koronan aikaan olen kehitellyt juttuja Kiinan suuntaan.”