Isot yhteiskunnalliset kriisit lisäävät yleensä ihmisten kiinnostusta uskontoa kohtaan. Koronapandemia on kuitenkin sellainen kriisi, joka on pistänyt kirkkojen ovet säppiin, kun ihmisten kokoontumista on rajoitettu.

Tilanne on merkinnyt Suomen evankelisluterilaiselle kirkolle valtavaa digiloikkaa. Jo kriisin alussa piispat ohjeistivat seurakuntia jatkamaan jumalanpalveluksia ilman yleisöä ja striimaamaan ne nettiin.

Toisin kuin voisi kuvitella, tämä ei ole syönyt Ylen perinteisten jumalanpalveluslähetysten suosiota. Erityisesti televisiossa jumalanpalvelusten katsojaluvut ovat hurjimmillaan lähes tuplaantuneet viime vuodesta.

Kasvu tapahtuu haastavissa olosuhteissa. Koronakriisin alkaessa päätettiin, että aiemmin vajaat 40 kertaa vuodessa lähetetty tv-jumalanpalvelus toteutetaan viikoittain. Samaan aikaan Yle varasi kaiken ulkolähetyskaluston uutis- ja ajankohtaisohjelmille, joten suorat lähetykset kirkoista sekä suunnitellut tallennukset jouduttiin perumaan.

Iso osa jumalanpalveluksista on nyt toteutettu studiolähetyksinä yhteistyössä Tampereen seurakuntien kanssa. Televi­siossa on myös lähetetty tal­tiointeja koronaa edeltäneeltä ajalta, mikä on hämmentänyt katsojia.

”Meille on tullut palautetta, että miten kirkko voi olla täynnä väkeä”, Kirkon viestinnän ohjelmapäällikkö Kimmo Saares sanoo.

Radion jumalanpalveluslähetysten tekniikka on ulkoistettu, joten valtaosa niistä on edelleen suoria. Sisällöissä painottuu kuitenkin sana, eikä esimerkiksi ehtoollista yleensä jaeta.

”Joillain seurakunnilla on ollut radiolähetystä varten suuria suunnitelmia, joita on jouduttu muuttamaan, kun esimerkiksi isompaa kuoroa ei voi käyttää”, Saares kertoo.

Radiojumalanpalveluksen suosio on laskenut tasaisesti jo pitkään. Viime vuonna palvelus tavoitti keskimäärin noin 150 000 kuulijaa, kun esimerkiksi vuonna 2013 tavoittavuus oli 190 000.

Radiossa jumalanpalvelusten suosiossa ei näy samalaista kasvua kuin televisiossa, mutta koronakriisin aikana lasku näyttää pysähtyneen. Radion kuuntelututkimusten tulokset tulevat kuitenkin viiveellä, ja tällä hetkellä selvillä on vasta maaliskuun tilanne.

”Odotamme mielenkiinnolla huhtikuun lukuja”, Saares toteaa.

Televisiossa jumalanpalveluslähetyksissä rikottiin huhtikuussa useita kertoja 200 000 katsojan haamuraja. Jumalanpalvelusten televisiointi onkin tänä keväänä kirinyt suosiossa radiolähetyksen ohi.

Tavoittavuus kasvaa myös Areenassa. Seurakuntien striimaukset netissä mahdollistavat sen, että samalle sunnuntaille voi shoppailla useampiakin hartauksia. Saares arveleekin juuri näin käyvän.

”Osa yleisöstä katsoo ensin striiminä oman seurakuntansa palveluksen ja sitten tv-jumalanpalveluksen Areenasta.”

Jumalanpalvelus Elimäen kirkosta, Radio 1 klo 10.00. Jumalanpalvelus, TV1 klo 10.00. Myös Yle Areena.