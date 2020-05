Siegfried & Roy -taikuriduon toinen osapuoli, Roy Horn, on kuollut 75-vuotiaana koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Asiasta kertovat muun muassa The New York Times ja The Guardian.

Hornin tiedottajan Dave Kirvin mukaan hän kuoli sairaalassa Las Vegasissa perjantaina. Hornilla todettiin koronavirus viime viikolla.

”Tänään maailma on menettänyt yhden hienoimmista taikureista, mutta minä olen menettänyt parhaan ystäväni”, Siegfried Fischbacher sanoo tiedotteessa. ”Siitä hetkestä kun tapasimme, tiesin, että Roy ja minä muutamme vielä maailmaa. Ei voinut olla Siegfriedia ilman Royta, eikä Royta ilman Siegfriedia.”

Saksalaissyntyisten esiintyjien show-tuotannot kuuluvat Las Vegasin historian menestyneimpiin. He alkoivat kerätä suosiota jo vuonna 1967 illuusio-show’lla, johon kuului taikatemppuja, musiikkia ja eksoottisia eläimiä. Heidät tunnettiin etenkin valkoisten leijonien ja tiikereiden kanssa esiintymisestä.

Kaksikko lopetti esitykset lokakuussa vuonna 2003, kun Roy Horn loukkaantui vakavasti tiikerin hyökätessä hänen kimppuunsa lavalla 1 500 ihmisen edessä Mirage hotelli-casinolla Las Vegasissa. Valkoinen tiikeri nimeltä Mantacore tarttui Hornia kurkusta ja raahasi hänet pois lavalta. Horn loukkaantui hengenvaarallisesti, menetti paljon verta ja sai vakavan aivohalvauksen.

Horn kuitenkin toipui onnettomuudesta siinä määrin, että pystyi palaamaan vielä kerran lavalle Siegfriedin kanssa vuonna 2009 hyväntekeväisyysesitystä varten. Mukana oli myös Mantacore-tiikeri.