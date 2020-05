Mika Lietzénin piirrosjälkeä Mutta suurin on rakkaus -albumissa.

Sarjakuva

Pauli Kallio (käsikirjoitus), Mari Ahokoivu, Maria Björklund, Juliana Hyrri, Wolf Kankare, Mika Lietzén, Aino Louhi, Eeva Meltio, Emmi Nieminen, Viivi Rintanen, Aino Sutinen, Jussi Waltameri: Mutta suurin on rakkaus. Suuri Kurpitsa. 96 s.

Sarjakuvakäsikirjoittajana Pauli Kallio ei puhu enkelten kielellä ainakaan uskonnollisessa mielessä, vaikka hänen Mutta suurin on rakkaus -teoksensa nimi viittaakin korinttolaiskirjeeseen. Ihmisten kielellä Kallio on kaunopuheinen.

Paavali ei käsitellyt rakkautta vain parisuhteessa, vaikka häntä häissä usein lainataankin. Viisaasti Kalliokin laajentaa teemaansa 11 tarinassaan elämän eri aloille. Saattaapa mukana vilahtaa ylevän rakkauden lihallinen kääntöpuoli himokin.

Parhaissa sarjakuvissaan Kallio on aina ammentanut omasta elämästään, mutta ottanut sen verran taiteellisia vapauksia, ettei ole sitoutunut tunnustukselliseen tarkkuuteen vaan etäännyttänyt usein pohdiskelevat juttunsa yleispäteviksi.

Aikojen mittaan Pauli Kallio on ollut sarjakuvissaan mallina aika isolle osalle suomalaisista sarjakuvataiteilijoista.

Kallion tunnetuimman ja pitkäikäisimmän sarjakuvan, ensi vuonna 30-vuotiaan Kramppien ja nyrjähdysten neljästä päähenkilöstä Esko muistuttaa tekijäänsä. Siitä ilmestyi toistaiseksi viimeinen kokoelma Antisankaritarinoita aikuisille samaan aikaan kuin rakkausantologia.

Kyky Ahosen piirtämä Maalaispunkin päiväkirja (2009) on jopa suoraa omaelämäkertaa, jossa Kallio esiintyy omalla nimellään.

Aika lähellä Kalliota itseään on myös Mutta suurin on rakkaus -kirjan Aapo, vaikka esipuheessa on fiktioklausuuli. Aapon elämänvaiheet hahmottuvat tarinoista ja noudattavat ilmeisesti ainakin suurin piirtein Kallion taivalta.

Kunkin tarinan tapahtumavuosi kerrotaan nimiösivulla. Aikajärjestystä rikkoo vain Maria Björklundin piirtämä avaus, joka sijoittuu vuoteen 2010.

Järjestyksen olisi voinut pitää kokonaan johdonmukaisena, varsinkin kun se antaa yhtenäisyyttä 11 piirtäjän tyylien kirjolle.

Vuonna 1968 Ollaan sitten ystäviä -tarina kertoo, kuinka lapsena opeteltiin viheltämään ja tykkäämään, mutta ei vielä osattu olla edes vaivaantuneita.

Eeva Meltio on toteuttanut sen maalauksellisella tyylillä, joka huokuu kaukaisen kesän viattomuutta ja autereista lämpöä.

Aino Louhen ja Mika Lietzénin piirtämissä tarinoissa nuoruuden haparointi kohti aikuisuutta etenee uskottavasti ironisen huumorin saattelemana.

Kirjassa Aapolla on kaksi pitkää suhdetta yli muiden. Sekä Aino että Elina esiintyvät kolmessa tarinassa. Pitkät parisuhteet ovat näistä tarinoista tavallisimpia, mutta niihinkin Kallio on saanut ladattua elämän makua.

Ja toisinaan parisuhteet jäävät taustalle, kun muut teemat nousevat esiin. Jussi Waltameren sotkuiset värit ilmentävät pohdintaa Aapon vanhempien erosta.

Mari Ahokoivun äärimmäisen simppelit piirrokset taas heijastavat Aapon perusasioihin pelkistynyttä suhdetta iäkkääseen isäänsä.

Teeman hienoin laajennus tulee lopussa. Aino Sutisen piirtämässä tarinassa Aapo käy kuuntelemassa Asko ja PK Keräsen keskustelua 22-Pistepirkko -yh­tyeen vuosiksi venähtäneestä tauosta. Siinä käsitellään sekä veljesrakkautta että ihailijan rakkautta suosikkibändiin.

Pauli Kallio pyörittää Suuri Kurpitsa -sarjakuvakustantamoa ja oli aikoinaan mukana Pygmi-levymerkissä, joka julkaisi 22-Pistepirkon varhaisia levyjä.

Vuosikymmenien suhde bändiin ei varmaankaan ole Aapon – tai Kallion – suurin, mutta pisin se takuulla on.