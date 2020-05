Rock-musiikin alkuaikojen suurnimiin kuulunut yhdysvaltalainen laulaja-pianisti Little Richard on kuollut. Asiasta kertoi Rolling Stone -lehti. Muusikko oli kuollessaan 87-vuotias.

Little Richard, oikealta nimeltään Richard Penniman, oli yksi rock-musiikin pioneereista. Hänen tunnetuimmat kappaleensa julkaistiin 1950-luvulla. Niihin kuuluvat esimerkiksi kappaleet Tutti Frutti, Long Tall Sally ja Rip it up.

Tiedon muusikon kuolemasta vahvisti Rolling Stonelle hänen poikansa Danny Penniman, jonka mukaan kuolinsyytä ei heti tiedetty. Little Richard on kärsinyt terveysongelmista vuosia, kertoo brittiläinen sanomalehti The Guardian.

Little Richard tunnettiin energisenä ja vauhdikkaana esiintyjänä, joka käytti värikkäitä esiintymisasuja. Hänen musiikkinsa vaikutti myöhemmin lukuisten muiden musiikin suurnimien tuotantoon. ”Kuulin Little Richardia ja Jerry Lee Lewisia, ja se oli siinä, kuvaili esimerkiksi muusikko Elton John Rolling Stonelle vuonna 1973.

Little Richard kävi ainakin kahdesti esiintymässä myös Suomessa. Viimeksi hän esiintyi Helsingissä vuonna 1997 ja vuotta aiemmin Porin Jazzeissa.

Little Richard esiintymässä Los Angelesissa 1956. Kuva: Donaldson Collection / Getty

Little Richard Lontoossa 1966. Kuva: David Redfern / Getty

Little Richard Wembleyn stadionilla Lontoossa 1972. Kuva: Rosemary Matthews / Getty

Little Richard Antwerpenissa Belgiassa 1992. Kuva: Paul Bergen / Getty