Rock’n’roll-laulaja, pianisti ja lauluntekijä Little Richard, oikealta nimeltään Richard Wayne Penniman, kuoli 9. toukokuuta 2020. Hän oli syntynyt 5. joulukuuta 1932 Maconissa, Georgiassa ja oli kuollessaan 87-vuotias. Kuoleman vahvisti laulajan poika David Penniman, mutta kuolinsyytä ei ole tarkennettu.

Little Richard oli yksi rock’n’rollin suurimmista legendoista, ja hänet voi nostaa Elvis Presleyn, Chuck Berryn ja Jerry Lee Lewisin rinnalle tyylisuunnan tärkeimpänä edelläkävijänä. Hän jää historiaan laulajana mutta myös lauluntekijänä, sillä hän kirjoitti itse useimmat tunnetuimmista kappaleistaan.

Vuonna 1955 ilmestynyt Tutti Frutti käynnisti Little Richardin hittiputken, ja seuranneiden kahden vuoden aikana hän tehtaili liukuhihnalta ikonisia rockklassikoita, kuten Long Tall Sally, Keep A-Knockin, Lucille tai Good Golly, Miss Molly. Hänen esimerkkinsä kuuluu läpi rockin historian mutta myös soul-musiikissa ja nykyaikaisessa hiphopissa.

Kun Little Richard vieraili Suomessa vuonna 1997, Helsinki-Vantaan lentokentällä nähtiin erikoinen ja ainutlaatuinen messu. Laulaja saarnasi lehdistötilaisuuteen saapuneiden toimittajien edessä seisten ja kädet pystyssä: ”Minä olen alullepanija, minä olen rock'n'rollin arkkitehti! Minä laulan, ja te menette polvillenne!”

Sanat olivat suuria, mutta niissä ei ollut yhtään liioittelua. Illan konsertissa Little Richard osoitti, että hän oli edelleen, vuosikymmenien uran jälkeen, rock’n’rollin todellinen villimies seistessään flyygelin päällä ja huutaessaan äänijänteensä ruvelle.

Alkukantaiseen rock’n’rolliin on aina yhdistetty äärimmäinen intensiteetti, huimapäinen heittäytyminen ja niin sanottu vaaran tunne. Little Richard oli tässä suhteessa ylittämätön tiennäyttäjä.

Kun Little Richard aloitteli uraansa Amerikan syvässä etelässä 1940- ja 1950-lukujen taitteessa, hän oli ihan oikeassa hengenvaarassa: musta, meikkaava, koreilevasti pukeutuva ja räävittömästi esiintyvä androgyyni laulaja oli jotain, mihin ei ollut totuttu. Kun rock’n’roll saavutti kaupallisen huippunsa vuosikymmenen jälkipuoliskolla, Little Richardia pidettiin edelleen liian äärimmäisenä valkoiselle yleisölle, joten hänen hiteistään julkaistiin kesytettyjä lainaversioita.

Little Richardin kultakausi kesti lopulta vain kaksi vuotta, sillä hänen elämänsä oli jatkuvaa painia maallisen ja hengellisen välillä. Vuonna 1957 hän vetäytyi kirkon suojiin, ja laulajanura jatkui gospelmusiikin parissa.

Seuraavalla vuosikymmenellä Little Richard palasi maallisen musiikin pariin ja esitti taitojaan myös soul-laulajana vuoden 1967 albumilla The Explosive Little Richard. Levy päivitti onnistuneesti laulajan repertuaaria, mutta menestys karttoi uutta tulemista. Tämä oli Little Richardille hänen uransa suurimpia pettymyksiä.

Suurin tragedia oli puolestaan se, että laulajan ura ei koskaan saanut uutta nostetta allensa. Myöhempinä vuosikymmeninä Little Richard säilytti suosionsa esiintyjänä, mutta yleisö saapui paikalle kuullakseen hänen varhaisvuosiensa klassikot. Suurelle yleisölle Little Richard tuli uudelleen tutuksi lähinnä rooleistaan Beverly Hillsin pummi -elokuvassa ja Miami Vice -tv-sarjassa.

Little Richardin viimeinen vuosikymmen oli sairastelun riivaama, ja lonkkavika pakotti hänet lopulta pyörätuoliin. Viimeisen kerran hän esiintyi yleisön edessä elokuussa 2014.

Oikaisu 9.5.2020 klo 20.40: Toisin kuin jutussa ensin kirjoitettiin, Little Richard ei vieraillut Suomessa ensi kertaa vuonna 1997. Hän esiintyi edellisenä vuonna Porissa.

Little Richard esiintymässä Los Angelesissa 1956. Kuva: Donaldson Collection / Getty

Little Richard Wembleyn stadionilla Lontoossa 1972. Kuva: Rosemary Matthews / Getty