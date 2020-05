Vaikeat ajat heijastuvat usein musiikkiin ja musiikinkulutukseen, eikä parhaillaan käynnissä oleva koronapandemia ole poikkeus. Ihmiset hakevat nyt musiikista lohtua, voimaa, piristystä ja monia muitakin tunteita.

Samalla monet muusikot miettivät, onko heillä jotain sanottavaa taiteensa avulla koronaviruksesta tai sen herättämistä tuntemuksista. Osa pohtii mahdollisuutta auttaa koronaviruksen vastaisessa taistelussa musiikin avulla.

Luultavasti massiivisin koronaviruksen vastaiseen taisteluun liittyvä musiikkitapaus on ollut Lady Gagan ideoima jättimäinen One World: Together at Home -hyväntekeväisyyskonsertti, johon osallistui suuri joukko musiikkialan tähtiä.

Global Citizen -järjestön sivuilla ilmoitettiin pian kameroiden sulkeuduttua, että ohjelma keräsi noin 128 miljoonaa dollaria muun muassa hoitohenkilökunnan tukemiseen ja rokotteen kehittämiseen.

Ympäri maailmaa lähetetty kotikonsertti on kuitenkin vain jäävuoren huippu. Niin supertähdet kuin pienet indie-artistitkin ovat intoutuneet koronaviruksen aikaan järjestämään etäyhteydellä esitettyjä livekonsertteja, jotka ovat antaneet katsojilleen iloa.

Kotikonserttien lisäksi koronavirus näkyy myös sekä uusien kappaleiden julkaisussa että vanhojen kappaleiden uudessa suosiossa.

Suomessa niin sanotuista korona-ajan lauluista eniten huomiota on saanut Lauri Tähkän ja yhteensä 150 suomalaisen muusikon tekemä Uuden edessä -hyväntekeväisyyskappale, jonka suoratoistokuunteluista ja radiosoitoista kertyneet tuotot ohjataan Punaisen Ristin kautta koronavirusepidemiasta kärsivien auttamiseen kotimaassa. Tähän mennessä kappaletta on kuunneltu Spotifyssa noin 800 000 kertaa.

Tähkän ja muiden eturivin artistien yhteiskappale ei ole tokikaan ainut korona-ajan kappale, joka Suomessa on tehty. Pian Uuden edessä -kappaleen julkaisun jälkeen noin 30 suomalaisräppäriä teki Yo! Karanteeni raps -possekappaleen.

Ja vastalauseeksi Tähkän ja muiden tunnettujen hittinikkareiden biisille Kallio-punkkareiden Helis Maa -niminen kokoonpano julkaisi Kuiva kärki -nimisen kappaleen.

Toivon Kärki -nimeä käyttävä tunnettujen suomalaisartistien kokoonpanon idea hyväntekeväisyyskappaleesta on hyvin samanlainen, jonka moni muukin artisti ympäri maailmaa on saanut. Oman hyväntekeväisyyskappaleensa ovat julkaisseet muun muassa Florence + The Machine, Pitbull – ja kenties viimeisimpänä Sia, jonka korona-ajan kappale Saved My Life julkaistiin viime viikonloppuna.

Britanniassa yleisradioyhtiö BBC julkaisi hyväntekeväisyyskappaleena cover-version Foo Fightersin hitistä Times Like These. Kappaleella esiintyy yli 20 pop-tähteä, kuten Dua Lipa, Ellie Goulding ja Chris Martin. Biisi nousi julkaisunsa jälkeen Britannian singlelistan ykkössijalle.

Osa muusikoista on saanut korona-ajasta uutta inspiraatiota musiikin tekemiseen. Uutta musiikkia vuosien tauon jälkeen ovat julkaisseet sellaiset klassikkonimet kuin Bob Dylan ja The Rolling Stones. Levy-yhtiön tiedotteessa Keith Richards sanoo, että Living in a Ghost Town -kappaletta valmisteltiin jo yli vuosi sitten yhtyeen tulevaa uutta levyä varten. Muusikot saivat nyt koronavirusepidemiasta inspiraation kappaleen viimeistelyyn.

Kaikki korona-aikana julkaistut pandemiaan liittyvät kappaleet eivät ole hyväntekeväisyyskappaleita. Yksi korona-ajan viraalihitti on ollut yhdysvaltalaisen DJ iMarkkeyz -nimisen artistin tekemä remix-kappale Coronavirus. Se on tehty räppäri Cardi B:n Instagramissa julkaiseman videon pohjalta.

Videolla Cardi B kertoo olevansa huolissaan koronaviruksesta ja toteaa loppuun: ”Coronavirus, shit is getting real!”. DJ iMarkkeyzin julkaisemalla kappaleella toistuu nimenomaan tuo kohta Cardi B:n videolta. Tyyli on hyvin samanlainen kuin viime keväänä Suomessa listahitiksi nousseessa Löikö mörkö sisään -kappaleessa.

Koronapandemian puhkeamisen jälkeen lohtua ja toiveikkuutta on haettu myös vanhoista kappaleista, joiden sanoitusten on helppo tulkita viittaukseksi korona-ajan ongelmiin. Sellaisista yksi esimerkki on nimenomaan BBC:n hyväntekeväisyysbiisissä coveroitu Foo Fightersin Times Like These.

Suomessa tällaisia kappaleita ovat olleet esimerkiksi Pave Maijasen Pidä huolta, J. Karjalaisen Sankarit ja George Otsin Rakastan elämää(tunnetaan myös nimellä Rakastan sinua, elämä).

Maailmalla vastaavaan maineeseen on noussut Bill Withersin klassikkokappale Lean on Me.

Sosiaalinen media on nostanut yllättävään suosioon myös sellaisia varsin tuoreita tuntemattomia kappaleita, kuten Benee-nimisen pop-laulajan biisin Supalonely.

Benee on 20-vuotias uusiseelantilainen pop-laulaja. Hän julkaisi viime vuonna henkilökohtaisen kappaleen, joka kertoo erostaan ja sen aiheuttamasta yksinäisyyden tunteesta. Tänä keväänä nuorten suosimassa sosiaalisen median palvelussa Tiktokissa Supalonely alkoi saada valtaisaa huomiota, koska sen sanat sopivat korona-ajan yksinäisyyteen. Sitä kautta se nousi myös soittolistoille.

Oma lukunsa ovat Britney Spearsin Toxicin, Bee Geesin Stayin’ Alive -hitin ja MC Hammerin U Can’t Touch This -kappaleen kaltaisten biisien suosio korona-ajan Spotify-soittolistoilla. Niitä on nostettu listojen kärkeen osittain ihan vain sen vuoksi, että kappaleiden nimet sopivat humoristisessa mielessä hyvin juuri koronaviruksen aikana.

Mistä tunnetut koronatunnuskappaleet todellisuudessa kertovat?

Pidä huolta on lähes 40 vuotta vanha kappale jonka Pave Maijanen teki vuonna 1981 yhtyeellä Mistakes. Pidä huolta oli 1960-luvulta lähtien musiikkia tehneelle Maijaselle hänen ensimmäinen suomenkielinen kappaleensa – ja samalla siitä muotoutui yksi koko hänen uransa isoimmista hiteistä. Veikkauksen sivuilla olevassa vuoden 2015 haastattelussa Maijanen kertoo, ettei hän ajatellut kappaletta tehdessään tekevänsä hittiä.

Päinvastoin: Pidä huolta oli alun perin punk-henkinen suomirockin uuden aallon kappale, mutta vuosikymmenten aikana siitä on muovautunut klassikkosävelmä, jota on korona-aikana tulkinnut omana versionaan yli tuhannen laulajan nettikuoro.

Muun muassa Veikkauksen mainoksissakin kuullun kappaleen sanoma tiivistyy kertosäkeeseen, joka sopii nykyaikaan hyvin:

”Sillä jokainen, joka apua saa, sitä joskus tajuu myös antaa”

Vaikka alkusysäyksen kappaleen tekemiselle 1980-luvun taitteessa antoi Maijasen tunne ympärillä olevasta välinpitämättömyydestä ja asioiden huonosta tilanteesta, hän halusi saada kappaleeseen kuitenkin myönteisen näkökulman.

”En halunnut sanoa, että haistakaa kaikki paska. Vaan, että yritetään ajatella ja jeesata”, Maijanen kertoi Veikkauksen haastattelussa.

Auttamisen henkeä pitää esillä myös J. Karjalaisen Sankarit, joka on myös saanut paljon huomiota korona-aikana. Se ei ole ihme, koska erityisesti terveydenhuollon ammattilaisista on puhuttu viime kuukausina julkisuudessa sankareina, jotka pitävät yhteiskunnan pystyssä vaikeana aikana.

Myös Sankarit on lähes 40 vuotta vanha kappale: se ilmestyi vuonna 1982 julkaistulla J. Karjalainen ja Mustat Lasit -yhtyeen levyllä Yö kun saapuu Helsinkiin. Kappale syntyi, kun Karjalainen oli ollut diskossa, ja kotona vastassa oli Hesari täynnä Suomen Valkoisen Ruusun ja muiden ritarikuntien kunniamerkittyjä

Vuonna 2013 Musiikintekijöiden sivulla olevassa haastattelussa Karjalainen kertoi, että kappale oli hänen poissa hänen keikkaseteistään lähes 30 vuotta. Viime vuosina kappaletta on kuitenkin jälleen kuultu.

”Vähitellen siitä tuli ’joku ihme anthem kaikenmaailman hoilottajille’ eikä aina tiennyt, olivatko sankareita siinäkin vain ne tietyt jalustalle nostetut”, jutussa kerrotaan.

Ehkä Sankareiden viimeaikaisessa suosiossa on jälleen kyse juuri tästä Karjalaisen maalailemasta ilmiöstä.

Omaa elämäänsä kevään aikana sosiaalisessa mediassa on alkanut elää alun perin George Otsin suomeksi esittämä ja Kauko Käyhkön sittemmin tunnetuksi tekemä Rakastan elämää.

Kappaleen suosio räjähti käsiin, kun Youtubeen ladattiin video, jossa Oulun poliisissa vanhempana konstaapelina työskentelevä, aiemmin Suomen Kansallisoopperassa oopperalaulajana ollut Petrus Schroderus esittää kappaleesta oman versionsa. Video on kerännyt Youtubessa yli 1,7 miljoonaa katselua – erityisesti Venäjältä. Se on ymmärrettävää, koska laulu on alun perin venäjänkielinen: sen sanat ovat Konstantin Vanshenkinin runosta, ja sävellyksen on tehnyt Eduard Kolmanovski.

Elämän kauneutta ylistävä kappale on saanut Suomessa aikaisemmin huomiota erityisesti, kun presidentti Martti Ahtisaari esitti sen julkisesti.

Maailmalla on ylistetty erityisesti Bill Withersin vuonna 1972 julkaisemaa Lean on Me -kappaletta, jota esimerkiksi Rolling Stone -lehti kutsuu ”jokaisen kriisin kappaleeksi”.

Arvostetun soul-muusikon kappale kertoo alun perin maaseudulta lähtöisin olevan miehen yksinäisyyden tunteesta jättikaupungissa, mutta vuosikymmenten aikana kappaleen sanoista on haettu voimaa erityisesti, kun vaikean kriisin keskellä on tarvittu yhteenkuuluvuuden ja toisista välittämisen tunnetta. Loppujen lopuksi siis hyvin paljon samaa fiilistä kuin esimerkiksi Pave Maijasen kappaleella.

Withers on ollut näkemässä monet hetket, kun hänen kappaleestaan on haettu turvaa. Seuraavaa kertaa ei Withersille enää kuitenkaan tule: laulaja kuoli huhtikuun alussa 81-vuotiaana sydänvaivoihin.