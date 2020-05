Koronavirus on sulkenut elokuvateattereiden ovet ympäri maailmaa ja ajanut alan toimijat taloudelliseen ahdinkoon. Suurten elokuvien ensi-iltoja on siirretty hamaan tulevaisuuteen.

Mutta tuotantoyhtiö Warner Bros on pitänyt itsepintaisesti kiinni yhden odotetun elokuvatapauksen ensi-illasta. Kyseessä on Christopher Nolanin ohjaama toimintajännäri Tenet, jonka on määrä ilmestyä valkokankaille 17. heinäkuuta Yhdysvalloissa. Kyseisen päivämäärän kohtaloa jännitetään nyt elokuvateattereissa ympäri maailman.

Myös Suomessa Finnkino suunnittelee aloittavansa esitystoiminnan laajamittaisesti heinäkuun loppupuolella Tenetin sekä Disneyn Mulan-elokuvan ensi-illoilla.

Yhdysvaltalaisissa medioissa spekuloidaan nyt, saako Tenet todella pidettyä heinäkuisen ensi-iltansa ja ennen kaikkea, uskaltavatko ihmiset mennä elokuviin, vaikka teatterit avautuisivatkin.

Christopher Nolan Cannesin elokuvajuhlilla toukokuussa 2018. Kuva: Stephane Mahe / Reuters

Nolan itse on ollut näkyvästi kampanjoimassa elokuvateattereiden avaamisen puolesta. Hän kirjoitti asiasta vetoavan mielipidekirjoituksen The Washington Postiin.

”En tiedä ketään muuta Amerikassa, joka ajaisi yhtä voimakkaasti elokuvateattereiden uudelleenavaamista saadakseen elokuvansa julki kuin Chris Nolan”, Imaxin toimitusjohtaja Richard Gelfond kommentoi The Varietylle.

Lehden mukaan Nolan on pitänyt kiinni tiukoista jälkituotantoaikatauluista, vaikka elokuvaa on viimeistelty etäolosuhteissa. Ohjaaja haluaa pitää kaikin keinoin kiinni julkaisuaikataulusta, koska on julkaissut neljä aiempaa elokuvaansa täsmälleen samaan aikaan, heinäkuun kolmantena viikonloppuna. Deadlinen mukaan siihen liittyy myös taikauskoa: Nolan pitää päivämäärää 17.7. onnekkaana.

Christopher Nolan on tämän hetken menestyneimpiä elokuvaohjaajia. Inceptionin, Dark Knightin ja Dunkirkin ohjaaja-käsikirjoittajan elokuvat ovat järjestäen sekä kaupallisia että arvostelumenestyksiä. Nyt Nolanin uutuuteen kohdistuu aiempaa isompia odotuksia. Siitä toivotaan elokuvateattereiden elvyttäjää koronakriisin jälkeen.

Samalla siihen latautuu myös isoja riskejä. Koronaviruspandemian kehitys on arvaamatonta, ja esimerkiksi monessa osassa Yhdysvaltoja tartuntaluvut ovat edelleen kasvussa. Tenetin tuotantobudjetti on Varietyn mukaan 200 miljoonaa dollaria. Jos elokuvaa pyöritetään lopulta vain rajoitetusti, se tekisi rajusti tappiota.

Maailmalla varaudutaan siihen, että elokuviin ei suoranaisesti rynnätä takaisin heti, kun se on mahdollista. Turvatoimia ja etäisyyksiä on edelleen jollain tasolla pidettävä yllä ainakin aluksi, mikä estää salien myymisen täyteen.

Liiketoiminnan odotetaankin kasvavan kitkutellen. Tämä näkymä ei houkuta elokuvayhtiötä julkaisemaan isoja ensi-iltaelokuvia riskiaikana. Mutta jos elokuvia on levityksessä vain vähän, myös kilpailua on vähän. Esimerkiksi Tenetiä voidaan näyttää sitäkin suuremmalla volyymilla.

Mutta mitä Nolanin Tenetistä tiedetään etukäteen?

Ei paljoa. Warner Bros ja Nolan ovat tehneet kaikkensa, jotta mitään spoilereita ei vuotaisi julkisuuteen ennen aikojaan.

Elokuva on kuvattu IMAX-formaattiin, ja sen pääosassa on BlacKkKlansman-elokuvassa läpimurtonsa tehnyt John David Washington ja sivuosissa nähdään Robert Pattinson ja Elizabeth Debicki.

Juonesta saa jotain vihjeitä julkaistusta trailerista. Washingtonin esittämän salaisen agentin tehtävä on estää kolmas maailmansota. Nolanille tyypilliseen tapaan tarinaan liittyy extratasoja ja kiemuroita, kun kuviossa on mukana myös aikamatkailu.

Jotain elokuvan tuotannon massiivisuudesta kertoo se, että sitä on kuvattu seitsemässä maassa: Tanskassa, Norjassa, Virossa, Intiassa, Italiassa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Elokuvan pääkuvaaja on Hoyte van Hoytema, joka vastasi kuvauksesta myös Nolanin elokuvissa Interstellar ja Dunkirk.