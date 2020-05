Yhdysvaltalainen soul- ja r&b-laulaja Betty Wright on kuollut, kertoo muun muassa CNN verkkosivuillaan. Syöpää sairastanut Wright oli 66-vuotias.

Miamissa syntynyt Wright aloitti laulamisen jo pienenä lapsena gospel-kuorossa. Ensimmäisen albuminsa My First Time Aroundin hän julkaisi 14-vuotiaana. Läpimurto tuli vuonna 1971 julkaistulla singlellä Clean Up Woman, josta tuli jättihitti ja Wrightin ”tunnuskappale”.

Wright perusti oman levy-yhtiön vuonna 1985 ja julkaisi sooloalbumeja vielä pitkään vuosituhannen vaihteen jälkeenkin. Viimeiseksi jäi vuonna 2014 julkaistu Living… Love… Lies. Hän lauloi myös taustoja monen tunnetun artistin levyllä usealla vuosikymmenellä.

Wrightin kappaleet ovat jääneet elämään myös monessa muiden artistien hittibiiseissä käytettyinä sampleina. Tunnetuimpiin esimerkkeihin kuuluu Beyoncén Upgrade U, (2006), jossa samplataan Wrightin debyyttialbumin Girls Can’t Do What the Guys Do -kappaletta.

Wright keikkaili aivan viime vuosiinsa asti. Suomessa hän esiintyi vielä viime vuoden Pori Jazz -festivaalilla.