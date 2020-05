Kirjallisuus

Netflixissä suurta huomiota ja kriitikoiden kehuja saanut Unorthodox-sarja on Yhdysvalloissa nostanut bestseller-listoille myös Deborah Feldmanin muistelmateoksen Unorthodox – The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, johon sarja perustuu. Kirja saadaan Tammen kustantamana suomeksi alkuvuonna 2021, kustantamo kertoo tiedotteessaan.

Unorthodox-sarjan pääosassa nähdään loistava israelilainen näyttelijä Shira Haas. Kuva: Anika Molnar / Netflix

Deborah Feldman (s. 1986) eli lapsuutensa ja nuoruutensa New Yorkin ortodoksijuutalaisessa hasidiyhteisössä, jossa tiukasti valvotut uskonnolliset säännöt hallitsivat hänen elämäänsä. Teini-ikäisenä vastentahtoisesti solmitussa, seksuaalisesti ja emotionaalisesti toimimattomassa järjestetyssä avioliitossa kypsyi vähitellen päätös jättää yhteisö.

Tultuaan 19-vuotiaana raskaaksi Feldman lähti etsimään omaa elämäänsä Berliinistä, jonne hänen äitinsä oli jo aiemmin muuttanut. Myös hän oli halunnut irtautua vanhoillisesta yhteisöstä.