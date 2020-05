Rosa Clay on Vappu Kannaksen ensimmäinen romaani. Kuva: Miikka Pirinen

Romaani

Vappu Kannas: Rosa Clay. S&S. 384 s.

Tarina on niin poikkeuksellinen, että voi ihmetellä, miksei Rosa Claysta ole aiemmin kirjoitettu romaania:

Lähetyssaarnaajat tuovat työn Afrikasta Suomeen kasvatiksi. He opettavat häntä, mutta kuljettavat myös kesäisin toreilla esiintymässä ja postikortteja myymässä, laittavat lopuksi Sortavalan seminaariin.

Tummaihoinen nainen opettaa suomalaisissa kansakouluissa kunnes päätyy siirtolaiseksi Yhdysvaltoihin.

Arvaan, että Vappu Kangas (s. 1984) on painiskellut aiheensa kanssa. Lopulta se on kuitenkin saatu hienosti haltuun. Rosa Clay on runsas, kunnianhimoinen, läpeensä moderni romaani.

Rakennusteknisiä ongelmia on ollut monta ratkaistavaksi. Miten esimerkiksi välttää kolonialismi ja kulttuurinen omiminen? Entä eksotismi, viihteellistäminen?

Clayn henkilöhistoriassa on paljon aukkoja, jotka on pitänyt täyttää. Toisaalta valkoihoinen suomalainen 2000-luvun kirjailija ei millään kykene tavoittamaan sellaisen ihmisen kokemusta, joka 1880-luvulla riuhtaistaan lapsena Afrikasta Euroopan syrjäkulmille.

Kannas on tarttunut ongelmavyyhteen riuskasti. Ensiksikin on jätetty perinteinen kasvutarina syrjään ja keskitytty Clayn aikuisuuteen.

Alussa hän on lähdössä seminaariin ja ymmärtää, miten lopullista se on. Kun takaumissa käydään lapsuudessa, lähetyskoulussa Ambomaallakin, selväksi käy myös adoptiovanhempien täydellinen kyvyttömyys rakastaa erinäköistä tytärtään.

Kannas ei liioin kirjoita tarinaa suomalaisesta rasismista, vaikka sellaiseen olisi mahdollisuus, todistusaineistoakin.

Sitä löytyy esimerkiksi sivuille lainatusta 1800-luvun lopun maantiedonkirjasta ja kasvatus­äiti Ida Weikkolinin irvokkaista kirjoitelmista, joita hän julkaisi omakustanteina. Syytä ei ole epäillä Clayn kirjattuja muistojakaan siitä, millaista aggressiota hän sai Suomessa osakseen.

Tylyn, muuttumattoman (ja sen takia aiheena tylsän) suomalaisen rasismin sijaan Kannas kirjoittaa yksilöstä nimeltä Rosa Clay. Hän on ihminen, joka on totaalisen ulkopuolinen ja eristetty, siksi myös erikoislaatuinen.

Se on kirjailijan viisas ratkaisu: hänen työnsähän on näyttää lukijoilleen, millaista on toisen ihmisen nahoissa ja päässä, ja tehdä se niillä keinoilla, jotka hallitsee ja tuntee omikseen.

Kun Rosa Clayssa ulkopuolisuus määrittää koko persoonaa, sen kuvaamisessa ja erittelemisessä Kannaksella on varmasti ollut hyötyä aiemmista tutkimuskohteistaan.

Hän on väitellyt kanadalaisen Lucy Maud Montgomeryn (1874–1942) tuotannosta ja elämästä eli tuntee 1800–1900-luvun vaihteen kirjallista maailmaa. Lisäksi Montgomery tunnetaan nimenomaan Runotyttö- ja Anna-kirjoistaan, joiden päähenkilöt ovat orpoja, joutuvat totuttelemaan uusiin oloihin ja etsimään persoonallisuuttaan vihamielisessä ympäristössä.

Se, että orpous on itse asiassa nuorisokirjallisuuden toistuva ja klassinen aihe, todistaa, että siihen liittyvät vierauden tunteet ovat meille kaikille jollain lailla tuttuja ja merkittäviä. Siksi myös Rosa Clay on yleispätevä ja ajaton.

Kannaksen kolmas iso ratkaisu on kirjoittaa itsensä osaksi tarinaa.

Joissain kohdin kirjailija ja päähenkilö limittyvät toisiinsa, mutta vielä voimakkaampaa on ”tarinasta” vieraannuttaminen. Sitä tehdään typografisin keinoin, kertojaa ja aikamuotoja vaihtelemalla, kommentoimalla ja kyseenalaistamalla materiaalia.

Näin poistuvat viimeisetkin eksotismin häivät. Myös sivuhenkilöiden, kuten kasvatus­äidin toimintaa valaistaan, ja esiin nousee vahvasti sekin kysymys, mitä voimme historiasta ylipäätään tietää.

Lopputulemana on tutkielma erillisyydestä ja yksinäisyydestä, joka saa välillä mielenterveyden järkkymään, ja uljas muotokuva ihmisestä, joka rakentaa minuutensa itse, armottoman vähistä palasista.

Vaikka romaani on runsas, se ei ole iloinen ja rehevä. Tässäkin Kannaksen on taatusti pitänyt hillitä itseään: miten kirjoittaa tarina ilman yhtään suurta voittoa tai todellista riemunhetkeä?

Sen hän silti tekee. Toki miljööt ja ajankuva on rakennettu taiten, miellyttävästi (välillä turhankin huolellisesti). Kohtaukset ovat pitkiä ja kiireettömiä: naisia lähekkäin ompelemassa, puhelemassa, Clay pitkillä kävelyillään, loputtomasti elämäänsä pohtien.

Pieniä ilojakin löytyy. Yksi on Clayn tapa katsella laivoja ja avovettä. Ajatus lähtemisestä auttaa keskellä pimeyttä ja kylmiä muukalaisia.

Toinen on laulaminen, joka saa unohtamaan kaiken muun. Sortavalassa vierelle tulee lempeä Saima, Tampereella määrätietoinen Edith. Kummaltakin saa aineksia henkiseen selviytymiseen.

On myös jonkinlainen rakkaus, jonka Kannas rakentaa romaaniin omilla ehdoillaan, poiketen tarinoista, joita Clayn vaiheisiin on aiemmin punottu: venäläisen lääkärin sijaan se, jolta hän saa tunnistavan, arvostavan katseen, onkin kansakoulun talonmies.

Kohtaaminen tarjoaa romaaniin yhden vaihtoehtoisen loppuratkaisun. Siinä kaksi omalla tavallaan ulkopuolista kuuntelevat Bachia, viettävät myrsky-yön yhdessä. Sen voimin Clay saa rohkeutta lähteä vielä kerran ja jättää Suomen tuppu­kylät taakseen.

Tähänkin Vappu Kannas tosin kirjailijana puuttuu, kirjoittaa inhoavansa itseään kun sallii sen, mutta minusta ratkaisu on aivan oikea, lukijaa palkitseva ja tarpeeksi uskottava.

Sitä paitsi, Kannaksen romaanihan Rosa Clay on, ei histo­riankirjoitusta tai näköispatsas.