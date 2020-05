Vesa Ristimäki on mukana Vallilassa viime syksynä auenneen Konepaja-salin toiminnassa. ”Tässä on hurja potentiaali, koska tämä sijaitsee Helsingin tiheimmin asutulla alueella ja tämä on luonnollinen suunta kehittää Helsingin elävää kaupunkikeskustaa. Lataan tähän paljon odotuksia, ja ne tulevat täyttymään muutaman vuoden kuluttua.” Kuva: Mika Ranta / HS