Joskus henkilöohjaus ja näytteleminen vievät melkein kaiken huomion, ja HBO:n kuusiosainen I Know This Much Is True (2020) on juuri tällainen tapaus.

Derek Cianfrancen ohjaama sarja perustuu yhdysvaltalaisen Wally Lambin romaaniin, jossa eletään 1990-luvun alkua, Per­sianlahden sodan vuosia. Tapahtumapaikka on fiktiivinen pikkukaupunki Three Rivers Connecticutissa.

Erinomaisista sivurooleista ja toisaalta supersankari Hulkista tunnettu Mark Ruffalo saa sarjassa tilaisuuden loistaa vakavassa roolissa – todella vakavassa. Hän näyttelee identtisiä kaksosia, Thomasia ja Dominickia, joista Thomas sairastaa skitsofreniaa. Dominick on tarinan kertoja ja alituista syyllisyyttä poteva päähenkilö.

Kaksoset poikkeavat toisistaan rajusti myös fyysiseltä olemukseltaan. Molemmissa rooleissa Ruffalo pääsee näyttelemään vahvoja tunnetiloja, ja tavoitteena on äärimmäinen realismi, joka näyttää oikeastaan siltä, että ei näytellä ollenkaan.

Todentuntuisuushan on vain metodi. Jokainen pieni ele, niiskaus, yskäys, hiusten sutaisu ovat tietoisia, ja Ruffalon ei-näytteleminen alkaa pian näyttää ylinäyttelemiseltä.

Muilta näyttelijöiltä se onnistuu vähän paremmin. Kathryn Hahn on aito ja luonteva Dominickin ex-puolisona, kaipuun kohteena. Sivuroolissa nähdään myös Juliette Lewis.

Tarina polveilee tragediasta, usein sairaudesta, toiseen. Thomasin ohella draamaan osuu kätkytkuolema, äidin rintasyöpä, erinäisiä loukkaantumisia, hiv-epäily, sydäninfarkti. Myös Dominick oireilee mutta henkisesti. Sarja on tavallaan hänen pitkä terapiaistuntonsa, jonka aikana puretaan ylisukupolvisen aggressiivisuuden syitä. Taustalla piilee poissaoleva isä ja heikko äiti.

Dominick saa käsiinsä Sisiliasta Yhdysvaltoihin muuttaneen isoisänsä päiväkirjat, mutta italialainen perintö jää sarjassa ohuelle käsittelylle. Se on sääli, sillä vasta siinä päästään ytimeen.

Yhdysvalloissa jokainen kantaa mukanaan omaa kulttuurista painolastiaan, mutta tässä teema hukkuu pitkitettyyn kerrontaan ja Ruffalon taiteiluun kahden roolinsa välillä.

I Know This Much Is True, HBO Nordic.