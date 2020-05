Game of Thrones -sarjassa julmaa Myrandaa näytellyt Charlotte Hope esittää ylpeää Katariina Aragonialaista, joka saapuu Englantiin hovineitojensa saattelemana. Paraikaa Hopen voi nähdä myös Netflixin The English Game -sarjassa. Kuva: Nick Briggs / Starz Entertainment / Yle

Kahdeksanosainen Espanjalainen prinsessa alkaa vuodesta 1501, jolloin Katariina Aragonialainen (Charlotte Hope) matkustaa Walesin ujon prinssin Arthurin (Angus Imrie) luo avioituakseen tämän kanssa. Useita ajast­aikoja aiemmin sovitun liiton on määrä yhdistää Englanti ja rikas Espanja Ranskaa vastaan. Tudor-suvun ensimmäinen kuningas Henrik VII (Elliot Cowan) on ollut vallassa 16 vuotta.

Emma Frostin luoma sarja nojaa Philippa Gregoryn romaaneihin, joista on aiemmin tehty 1400-luvulle sijoittuvat draamasarjat Valkoinen kuningatar (2013) ja Valkoinen prinsessa (2017). Kuuluisin Gregory-filmatisointi on elokuva Kuningattaren sisar (The Other Boleyn Girl, 2008), jossa Katariina Aragonialainen ajetaan sivuhenkilön asemaan.

Espanjalainen prinsessa (2019) on tyylikkäästi puvustettu, ja siihen on kirjoitettu pari terävää, tosipohjaista äkkikäännettä. Näytteleminen on kuitenkin kovin epätasaista, ja eritoten Katariinan kamarineitojen ympärille on kehitelty jahkailevaa parisuhdedraamaa.

Sarjan varoitukset historiallisten faktojen muokkailusta kannattaa ottaa tosissaan. Vuonna 1501 Katariina ja Arthur olivat oikeasti 15-vuotiaita ja tapahtumien kannalta keskeinen pikkuveli Henrik (Ruairi O’Connor) kymmenvuotias. Naishahmoille on kehitelty monipuolisia sotilastaitoja.

