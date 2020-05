Edesmenneen grunge-legendan Kurt Cobainin ikoninen akustinen kitara huutokaupataan. Kitaran lähtöhinnan arvioidaan olevan miljoona dollaria eli noin 925 000 euroa.

Cobainin käyttämä vuoden 1959 elektroakustinen Martin D-18E -kitara huutokaupataan kesäkuussa. Kuva: Julien’s Auctions

Cobain käytti vuoden 1959 elektroakustista Martin D-18E -kitaraa musiikkikanava MTV:n näyttämän akustisten livekeikkojen Unplugged-sarjan ehkä tunnetuimmassa vedossa Nirvana-yhtyeensä kanssa. Keikan yhteydessä nauhoitetusta äänitteestä tuli yksi historian menestyneimmistä live-albumeista.

Kulttimaineeseen noussut keikka soitettiin vain viisi kuukautta ennen kuin Cobain kuoli 27-vuotiaana vuonna 1994.

Kitara menee myyntiin Julien’s Auctions -huutokaupan kautta Yhdysvalloissa Beverly Hillsissä sekä verkossa. Huutokaupan on määrä tapahtua kesäkuun kolmantena viikonloppuna.

Lisäksi kaupan on myös muita Cobainin omistamia tai käyttämiä esineitä. Myyntiin tulee muun muassa musta hajotettu Fender Stratocaster -kitara, jota Cobain soitti vuonna 1994 In Utero -kiertueella. Tämän kitaran lähtöhinnaksi on ilmoitettu 60 000 dollaria. Lisäksi myynnissä on myös hänen Heart Shaped Box -kappaleen musiikkivideolla käyttämä paita, jonka lähtöhinta on 10 000 dollaria.

Viime vuoden lokakuussa myytiin myös Unplugged-keikan yhteydessä Cobainin käyttämä villapaita. Paita myytiin lopulta 334 000 dollarilla eli noin 309 000 eurolla.

Loudwire-musiikkilehden mukaan samaisessa Music Icons -huutokaupassa myydään myös muun muassa Princelle vuonna 1984 tehty sininen pilvikitara, The Doorsin keulahahmon Jim Morrisonin Pariisin ajoilta oleva päiväkirja, Michael Jacksonin kengät sekä Paul McCartneyn käsin kirjoittamat sanat Beatlesin Maxwell’s Silver Hammer -kappaleelle.

Cobainin Unplugged-kitara on ollut myös muutama vuosi takaperin sotaisan eroriidan kiistakapulana.

Kitaralehti Guitar World kertoi vuonna 2018, että Kurt Cobainin ja muun muassa Hole-yhtyeestä tunnetun Courtney Loven tytär Frances Bean Cobain ja hänen entinen aviomiehensä Isaiah Silva riitelivät kitaran omistajuudesta avioeronsa yhteydessä.

Frances Bean Cobainille kuulunut isänsä kitara jäi avioerossa Silvalle, sillä Silvan mukaan ex-vaimo oli antanut kitaran hänelle vuosipäivälahjaksi puoli vuotta ennen parin häitä. Cobain sai pitää parin yhdessä ostaman talon.