Lauri Haavin ura on edennyt nopeasti. Nyt hän on lähellä tähteyttä. Kuva: Max Steffansson / PME Records

R&b / Albumi

Lauri Haav: Silmät kii. PME. ★★★

Lauri Haavilla kaikki on valmiina.

Vuonna 1997 syntyneen jyväskyläläisen nimi nousee esiin lupauslistoilla säännönmukaisesti. Ja Haavin levy-yhtiö PME on hoitanut hommansa, kuten pitääkin.

Potentiaalinen yleisö tuntee jo todennäköisesti Haavin. Viime kesänä hän vieraili Pykärin ja Gettomasan levyillä – indieyleisö, check, räppiyleisö, check.

Ja jos niitä ei huomannut, PME:n loppuvuodesta ilmestyneen mix­tapen hitti oli Haavin, Gettomasan ja Paperi T:n yhteiskappale Jeesei, joka todennäköisesti tavoitti viimeisetkin.

Sattumakin on räppiä ja r&b-musiikkia yhdistelevän Haavin puolella.

Kanadalainen r&b-tähti ja tuottaja The Weeknd on dominoinut puolisen vuotta suunnilleen kaikkia maailman listoja. Hänen Blinding Lights -kappaleensa on puoli vuotta ilmestymisensä jälkeen yhä Suomen Spotifyn kärjessä ja soi radiossakin hyvin.

Haavin estetiikka ei ole häikäilemättömän 1980-lukulaista – mikä taas on Weekndin nykysuosion toden­näköisin avain – mutta traagisen synteettistä yhtä kaikki. Juuri sellaiselle Suomessa lienee olemassa nopeasti kasvanut yleisö. Sellainen, jolle Haavin soundi olisi vielä vuosi sitten ollut hieman kummallinen, mutta ei enää.

Toisin sanoen reitti tähtisarjan liepeille on valmis. Ja mikä tärkeintä: Silmät kii on juuri tarpeeksi hyvä albumi siihen.

Talvella näin kaksi Haavin keikkaa, toisen kiusallisen haparoivan ja toisen paljon paremman, jolla spottivalot pidettiin visusti poissa Haavin kasvoilta ja yleisö selvästi odotti häntä.

Keikoista välittyi, että kaikki tapahtui aika äkkiä. Alle kaksi vuotta sitten Haav julkaisi omakustanne-ep:n. Reilu vuosi sitten hänet signattiin PME:lle. Viime kesänä ilmestyi toinen ep ja nyt albumi.

Mutta hyvä niin. Levyltä raakilemaisuutta ei kuule lainkaan.

Eikä Silmät kii ole samojen kolme–nelikymppisten ”supertuottajien” tekemä kuin niin suuri osa suomalaisesta popista, vaan Haavin lisäksi ansaittua tilaa ottavat ja saavat jyväskyläläistuottajat Ruuben ja Aaro630.

Yllätyksiä levy ei juuri tarjoa, mutta standardit ovat korkeat, koukut oivallisia ja referenssit hallinnassa.

Weekndin varhaisen (Painajaisii) ja myöhäisemmän (Silmät kii, Viimeiset hitaat) tuotannon lisäksi kuunneltu on ainakin emoräppäri Lil Peepiä popeimmillaan (Meitä tulee sattuu) ja perinneräppiä (Artek). Lopussa on päivän ensimmäisiltä valonsäteiltä kuulostava slovari, jonka nimi on tietenkin ­Aamuun asti.

Vain supersingle puuttuu.

Haavin maailma on samalla tavoin dekadentti kuin Weekndin, mutta tietenkin jyväskyläläisellä tavalla losangelesilaisen sijaan. Yliannostusromantiikka puuttuu, eikä missään vaiheessa olla fucked up. Sen sijaan rakastettua ajetaan itse hakemaan pihasta. Kotiin ei ole vielä hankittu designhuonekaluja – sänky riittää.

Mutta pikkutunnit voivat jatkua loputtomiin Keski-Suomessakin. Hirviöitä pulpahtelee esiin itsestä ja läheltä: kertoja elää draamasta ja tragediasta. Räppifeimi sementoidaan patsaaksi – ”sit ku mä delaan”.

Toisin kuin gangstaräppipuuhissa, lokalisointi ei sinänsä tunnu koomiselta. Sen sijaan Haav kuulostaa kuin hän olisi kirjoittanut tekstinsä kääntämällä englanninkielistä popfraseologiaa suomeksi.

Pian tekstejä alkaa simultaanitulkata takaisin ”alkuperäismuotoihinsa”. Palikat loksahtelevat paikoilleen.

Kun vaikka Silmät kii -singleä takaisinmallintaa, lähtöpiste tuntuu ilmiselvältä: ”Close my eyes, dreaming I could fly so high. I could see the city like the stars”.

Ironista kyllä, räppärit eivät koskaan ole olleet erityisen kyvykkäitä sanallistamaan tunne-elämäänsä, vaikka koko genre pohjautuu tunteisiin ja niiden sanallistamiseen.

Haavia pari vuotta nuorempi Ibe vakuuttaa nimenomaan sillä, kuinka hän löytää suomen kielestä oloilleen loputtomasti nyansseja. Toinen superjuniori Melo on banaalimpi, mutta hänelle banaalius on työkalu. Paperi T:n tarkoituksenmukaisesta täsmällisyydestä puhumattakaan.

Myös Haav on olevinaan herkkä, koska se on sallittua ja jopa suotavaa – ei Drakesta olisi muuten tullut viime vuosikymmenen räpin henkistä toteemia.

”Tää laulu on ihan kuin mun elämästä” on klassikkoklisee, mutta Lauri Haav on kuin elämää ei olisi laulujen ulkopuolella. Siksi hänen herkkyytensä jää pökkelöksi, tunteet kirveellä veistetyiksi.

Ehkä tarkkuus ja sävyt löytyvät jatkossa. Kirkas tulevaisuus Haavilla on joka tapauksessa edessään.

Kriitikon valinnat: Kevään odotetuin single ja Vangeliksen kadonnut aarre

Albumi / Rap

Ex Tuuttiz: Kaikki keil on välii digaa Ex Tuuttizt. Johanna. ★★★★

Tuuttimörkö ilmoitti helmikuussa, että jatkossa hänet tunnetaan nimellä Ex Tuuttiz. Nimenvaihdos vaikutti ehkä typerältä, mutta oli ajanmukainen vastaus brändihaasteisiin. Se alleviivaa Tuuttiksen ydinviestiä: teennäisyyttä ja sen ironisointia. Gangsterilarpin sijaan kyse on konsulttilarpista ja asioiden näkemisen tavasta, joka pitää järjissään nykyisessä luovassa luokassa. Kertosäe ”Mun sidosryhmät lähestyy mua viestein” naurattaa kerta toisensa jälkeen. Kaikki keil on välii digaa Ex Tuuttizt on tekijänsä paras levy, ja Ex Tuuttiz räppäri, jonka sinä, mainostoimistoukkeli, haluat Zoom-palaveriisi.

Albumi / Rock

Hayley Williams: Petals for Armor. Atlantic. ★★★

Paramoren solistin Hayley Williamsin ensimmäinen sooloalbumi on de facto terapialevy, saanut alkunsa erosta ja sitä seuranneesta psykofyysisestä terapiaprosessista. Terapialevystä ei voi kuitenkaan puhua halveeraavassa mielessä, siis että se vaikuttaisi olevan lähinnä tekijälle itselleen tehty. Kunnianhimo on optimoitu: Petals for Armor on tarpeeksi taide ja tarpeeksi pop. Referenssein ilmaistuna: tarpeeksi Radioheadin In Rainbowsia ja Björkiä ja tarpeeksi Haimin aikuispoppia – jolta kuitenkin toivoisi kautta linjan vielä hieman enemmän, erikoisempaa ja erityisempää.

Single / Indie

Sir Liselot: Wicca Boy. Omakustanne. ★★★★

Näin tammikuussa Liisa Tanin alter egon Sir Liselotin järkyttävän hyvän keikan ja ruoppasin sen jälkeen Youtuben läpi: mikä on se biisi, jossa lauletaan ”Mä oon taikajuomien Gordon Ramsay / me ollaan wiccaskenen Sid ja Nancy”. Ei löytynyt, mutta viimein Wicca Boy on ilmestynyt. Se on sumeaa, rahisevaa ja omiin sumuihinsa hukkuvaa läppäripoppia kuin muukin Sir Liselotin tuotanto. Se kuulostaa onnelliselta aamuöiseltä kaulailulta. Kertosäkeessä jumitetaan muutama minuutti liikaa kuin The Beatlesin Hey Judessa. Päälle on puristettu muutama valikoitu pisara purplea rainiä. Mutta siihen yhtäläisyydet loppuvat.

Albumi / Pop

Mariangela: Mariangela. Telephone Explosion. ★★★★

Popin pölyiset nurkat on siivoiltu sen verran hyvin, että aika harvoin voi enää sanoa löytäneensä kadonneen aarteen. Mariangela Celesten debyytti vuodelta 1975 täyttää kriteerit. Levyn on säveltänyt ja tuottanut Vangelis. Sen esittäjä Mariangela oli levyn ilmestymisaikaan 15-vuotias. Eikä albumia koskaan julkaistu Länsi-Euroopassa tai Yhdysvalloissa. Youtubessakin se oli vajavaisena. Entä substanssi? Aika paljon The Carpentersia, hieman ABBAa ja riittävästi Vangelis-syntikkaa. Huippupriimaa ovat kappaleet You Are the One ja This Is My World. Nykyään Celeste opettaa meditaatiota ja levyttää Dalai-laman runoja.